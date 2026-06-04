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Passeurs de Livres : les sciences humaines à ciel ouvert

La 5e édition du festival Passeurs de Livres se tient à Alès du jeudi 4 au samedi 6 juin 2026, avec un prolongement le dimanche 7 juin au musée-bibliothèque Pierre-André-Benoit. Installé avenue Carnot, face au square Arnaud-Beltrame, le salon réunit 120 auteurs, plus de 70 éditeurs et 10 associations ou institutions autour du thème « Difficiles libertés ».

Le 04/06/2026

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04/06/2026

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Ce dossier rassemble les articles consacrés à cette édition, à sa programmation et aux nombreux rendez-vous proposés dans la ville. Rencontres, débats, expositions, ateliers, dictée géante, projections, banquet républicain, prix littéraires et espaces jeunesse composent un programme déployé dans plusieurs lieux partenaires.

La manifestation s’appuie notamment sur la médiathèque Alphonse-Daudet, Le Capitole, le tribunal judiciaire, les Arènes d’Alès, la salle Cazot, Ciné Planet, le centre social Les Bancs publics, la résidence Domitys et le musée PAB. Elle associe également les scolaires, avec plus de 1000 élèves attendus pour des rencontres, ateliers et visites du salon.

De l’écologie du livre aux libertés politiques et sociales, de la littérature jeunesse aux sciences humaines, des expositions aux rencontres avec auteurs et éditeurs, Passeurs de Livres entend faire circuler les livres, les idées et les publics dans toute la ville.

 
 
 

Articles

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Les Grecs et les Romains nous apprennent l’esprit critique

Marraine de la 5e édition de Passeurs de Livres, à Alès, Laure de Chantal y revient avec un attachement particulier. Normalienne, agrégée de lettres classiques, directrice de plusieurs collections aux Belles Lettres, autrice de nombreux ouvrages sur l’Antiquité, la mythologie et la langue française, elle voit dans ce festival un lieu où se rejoignent deux fidélités : les livres et les Cévennes.

04/06/2026 - 18:11
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Passeurs de Livres : le pari des sciences humaines au cœur des Cévennes

Jeudi 4 juin au matin, avenue Carnot, le festival n’a pas encore ouvert officiellement au public. Les stands achèvent de se monter, certains exposants prennent leurs marques, l’équipe règle les derniers détails techniques - jusqu’à ce compteur de visiteurs qu’il faut encore retrouver pour suivre au plus juste la fréquentation du salon. Malgré l’effervescence des derniers préparatifs, Franck Belloir, directeur du festival Passeurs de Livres, a pris le temps de nous répondre.

04/06/2026 - 16:30
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Le festival Passeurs de Livres à Alès dévoile sa programmation

La 5e édition du festival Passeurs de Livres se tiendra du jeudi 4 au samedi 6 juin 2026 à Alès, avec un prolongement le dimanche 7 juin au musée-bibliothèque Pierre-André-Benoit. Déplacé avenue Carnot, le salon du livre réunira 120 auteurs, plus de 70 éditeurs et 10 associations ou institutions autour du thème « Difficiles libertés ». Rencontres, expositions, ateliers, dictée, projections, banquet et rendez-vous jeunesse sont prévus dans plusieurs lieux de la ville.

27/04/2026 - 12:13

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