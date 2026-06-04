Passeurs de Livres : les sciences humaines à ciel ouvert

La 5e édition du festival Passeurs de Livres se tient à Alès du jeudi 4 au samedi 6 juin 2026, avec un prolongement le dimanche 7 juin au musée-bibliothèque Pierre-André-Benoit. Installé avenue Carnot, face au square Arnaud-Beltrame, le salon réunit 120 auteurs, plus de 70 éditeurs et 10 associations ou institutions autour du thème « Difficiles libertés ».

Ce dossier rassemble les articles consacrés à cette édition, à sa programmation et aux nombreux rendez-vous proposés dans la ville. Rencontres, débats, expositions, ateliers, dictée géante, projections, banquet républicain, prix littéraires et espaces jeunesse composent un programme déployé dans plusieurs lieux partenaires.

La manifestation s’appuie notamment sur la médiathèque Alphonse-Daudet, Le Capitole, le tribunal judiciaire, les Arènes d’Alès, la salle Cazot, Ciné Planet, le centre social Les Bancs publics, la résidence Domitys et le musée PAB. Elle associe également les scolaires, avec plus de 1000 élèves attendus pour des rencontres, ateliers et visites du salon.

De l’écologie du livre aux libertés politiques et sociales, de la littérature jeunesse aux sciences humaines, des expositions aux rencontres avec auteurs et éditeurs, Passeurs de Livres entend faire circuler les livres, les idées et les publics dans toute la ville.