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Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026

Pendant deux jours, environ 1200 professionnels du livre seront réunis à Rennes, dont plusieurs centaines de libraires, à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie (RNL). Organisé par le Syndicat de la Librairie française (SLF), l'événement reviendra notamment sur la situation économique délicate de la profession.

Le 28/05/2026

Le

28/05/2026

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Tous les deux ans, le Syndicat de la Librairie française convie ses adhérents et adhérentes, mais aussi d'autres membres de la filière du livre, à deux journées d'échanges, de réflexion et de rencontres autour des grands enjeux du moment. 

En cette année 2026, les sujets ne manquent pas, à commencer par la situation économique fragile des librairies. Si les commerces indépendants, notamment les plus petits, sont en première ligne, les grands groupes ne sont pas épargnés, à l'instar de Gibert, Furet du Nord et Decitre.

La concentration économique du secteur de l'édition sera aussi sur toutes les lèvres, quelques semaines seulement après le limogeage d'Olivier Nora, ex-PDG du groupe Grasset, par Vincent Bolloré. Le SLF en profitera aussi pour suggérer aux pouvoirs publics l'instauration d'une taxe sur les chiffres d'affaires des grands acteurs d’internet et des grands éditeurs...

Enfin, d'autres thématiques sont au programme, comme l'écologie et l'empreinte carbone de la chaine du livre, la place prise par les technologies basées sur l'intelligence artificielle ou encore les actes de violence, y compris institutionnelle, subis par les librairies. 

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 

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Baisse des ventes, concentration, violences... Les libraires face à la polycrise

Les Rencontres nationales de la librairie, organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF) les 7 et 8 juin prochains, réuniront les professionnels de la filière du livre, à un moment où les crises semblent s'accumuler pour les libraires. Les commerces, des chaines aux établissements plus modestes, sont fragilisés sur le plan économique, mais aussi menacés par la concentration à l'œuvre et des actes de violence plus fréquents.

28/05/2026 - 15:49
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Le Syndicat de la Librairie française veut taxer les revenus des grands acteurs du livre

À l'approche des Rencontres nationales de la librairie (RNL), organisées à Rennes les 7 et 8 juin, le Syndicat de la Librairie française esquisse quelques axes de réflexion et de proposition. Afin d'assurer le financement de la filière du livre en période d'austérité, l'organisation patronale suggère ainsi la création d'une taxe « sur les grands acteurs de la filière, pour soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs ».

28/05/2026 - 12:13

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