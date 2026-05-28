Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026

Pendant deux jours, environ 1200 professionnels du livre seront réunis à Rennes, dont plusieurs centaines de libraires, à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie (RNL). Organisé par le Syndicat de la Librairie française (SLF), l'événement reviendra notamment sur la situation économique délicate de la profession.

Tous les deux ans, le Syndicat de la Librairie française convie ses adhérents et adhérentes, mais aussi d'autres membres de la filière du livre, à deux journées d'échanges, de réflexion et de rencontres autour des grands enjeux du moment.

En cette année 2026, les sujets ne manquent pas, à commencer par la situation économique fragile des librairies. Si les commerces indépendants, notamment les plus petits, sont en première ligne, les grands groupes ne sont pas épargnés, à l'instar de Gibert, Furet du Nord et Decitre.

La concentration économique du secteur de l'édition sera aussi sur toutes les lèvres, quelques semaines seulement après le limogeage d'Olivier Nora, ex-PDG du groupe Grasset, par Vincent Bolloré. Le SLF en profitera aussi pour suggérer aux pouvoirs publics l'instauration d'une taxe sur les chiffres d'affaires des grands acteurs d’internet et des grands éditeurs...

Enfin, d'autres thématiques sont au programme, comme l'écologie et l'empreinte carbone de la chaine du livre, la place prise par les technologies basées sur l'intelligence artificielle ou encore les actes de violence, y compris institutionnelle, subis par les librairies.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0