À Épinal, les Imaginales célèbrent 25 ans d’imaginaire

Les Imaginales reviennent à Épinal, dans les Vosges, du 28 au 31 mai 2026, pour une 25e édition placée sous le thème « Alter ego : et si l’Autre n’existait pas ? ». Dirigé artistiquement par Gilles Francescano, le festival réunira plus de 200 écrivains, illustrateurs, universitaires et passionnés des littératures de l’imaginaire. Gratuit et ouvert à tous, il demeure l’un des grands rendez-vous français de la fantasy, de la science-fiction et du fantastique.

Cette édition interrogera la relation à l’autre, l’identité et ce qui nous constitue. Gilles Francescano explique avoir choisi ce thème dans une volonté de comprendre son prochain et, par ce détour, de mieux éclairer ce que nous sommes. L’illustratrice Babayaga Pepperland signe le visuel 2026, pensé en écho à cette réflexion.

Pendant quatre jours, Épinal vivra au rythme des tables rondes, rencontres, expositions, dédicaces et animations. Le parc du Cours, les Magic Mirrors, la bulle du livre et plusieurs lieux du centre-ville accueilleront la programmation. Les Nocturnes des Imaginales proposeront concerts, vidéo mapping, projections, expériences immersives et rendez-vous artistiques.

Le festival poursuit aussi son rôle de tremplin avec le label « Jeunes Talents des Imaginales », destiné à accompagner les primo-romanciers. Christopher Bouix, auteur de la trilogie Alfie et de Tuez-les tous, est le coup de cœur 2026. L’événement attend à nouveau un large public, après plus de 40.000 visiteurs en 2025, autour de près de 80 tables rondes, plusieurs prix littéraires et de nombreux auteurs invités.

Crédits photo : Les imaginales 2025 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)



