Les Petites Fugues 2025, une politique du livre en mouvement

Du 17 au 29 novembre 2025, la Bourgogne-Franche-Comté a accueilli la 24e édition des Petites Fugues. Quinze écrivaines et écrivains francophones ont sillonné la région, de bibliothèques en lycées, de librairies en lieux de soin ou de détention. Derrière le festival, un choix persiste : porter la littérature contemporaine là où elle ne s’installe pas toujours d’elle-même.
Les Petites Fugues portent un nom léger, mais défendent une idée lourde de conséquences pour la vie littéraire : le livre ne circule vraiment que lorsque les auteurs se déplacent aussi. Organisé par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien de la DRAC et de la Région, le festival s’inscrit depuis 2001 dans une logique d’itinérance culturelle. Son principe tient en peu de mots : faire bénéficier l’ensemble du territoire de rencontres avec des auteurs, loin d’un modèle concentré dans les métropoles.
L’édition 2025 a réuni quinze invités : Olivier Bleys, Estelle-Sarah Bulle, Célestin de Meeûs, Maryline Desbiolles, Caroline Deyns, Sébastien Gendron, Simon Grangeat, Caroline Hinault, Sébastien Joanniez, Eva Kavian, Catherine Lovey, Gilles Marchand, Raphaël Meltz, Hélène Vignal et Marie Vingtras. Leurs œuvres dessinent une cartographie large de la création francophone : roman, théâtre, jeunesse, récits de mémoire, fictions politiques, exils, paysages intimes ou collectifs.
Le dossier 2025 a pris ainsi la forme d’un observatoire de la médiation littéraire. Les rencontres ont investi bibliothèques, collèges, lycées, librairies, lieux culturels, hôpitaux, établissements pénitentiaires, structures médico-sociales et associations. Cette dispersion n’a rien d’un simple effet de programme : elle affirme une conviction ancienne, celle d’une lecture conçue comme bien commun, portée par des professionnels du livre, des enseignants, des bibliothécaires, des structures sociales et des partenaires locaux.
Le festival a ajouté à la rencontre classique des formats plus hybrides : « petites formes », « fuguettes », entretiens croisés, projections, lectures musicales, déambulations. La programmation signalait notamment une projection suivie d’un bal littéraire avec Gilles Marchand à Ouroux-en-Morvan, ou une clôture au musée du Temps de Besançon avec Caroline Deyns, Catherine Lovey, Sébastien Joanniez et Raphaël Meltz. Ces propositions ont déplacé la littérature vers la scène, l’image, la danse, la voix.
À l’heure où les politiques de lecture cherchent des relais concrets dans les territoires, Les Petites Fugues rappellent qu’un festival ne se résume pas à une affiche d’auteurs. Il fabrique des liens, prépare des publics, traverse des institutions, réactive des lieux. En 2025, l’enjeu dépassait donc la célébration d’un rendez-vous littéraire : il touchait à la présence même du livre dans les espaces de vie.
Au collège de Saint-Laurent-en-Grandvaux, dans le Jura, la professeure documentaliste Sandrine Dougy accompagne 22 élèves dans une lecture chorale conçue avec l’auteur Sébastien Joanniez et la musicienne Laura Tejeda. Ensemble, ils font résonner la poésie de la page, pour en faire une expérience de voix, de souffle et de partage..
28/11/2025 - 16:06
Pour la clôture des Petites Fugues, le Musée du Temps devient le terrain d’une déambulation en plusieurs stations. Aux côtés de la metteuse en scène Anne Monfort, les étudiants du DEUST théâtre et de l’ISBA conçoivent quatre mini-formes où jeu d’acteur, dispositifs plastiques et présence des auteurs se répondent. L’enjeu : faire entendre la littérature au présent, au plus près des œuvres et des spectateurs.
27/11/2025 - 15:59
À travers le témoignage de Fabienne Ferrut, bénévole aux Petites Fugues, se dessine la silhouette discrète de celles et ceux qui accompagnent les écrivains sur les routes de la région. Entre trajets matinaux, rencontres scolaires et soirées en bibliothèque, elle raconte les émotions imprévues et ces instants. Dans son regard attentif, la littérature devient un mouvement partagé, fragile et profondément humain.
25/11/2025 - 12:49
Après une semaine de rencontres à travers la Bourgogne et le Morvan, Hélène Vignal raccroche son téléphone sur un quai de gare glacé, migraine en embuscade, mais les yeux encore pleins de paysages enneigés, de visages, de voix. L’autrice vient de boucler son premier cycle aux Petites Fugues 2025 — et malgré la fatigue, c’est un enthousiasme profond qui domine.
24/11/2025 - 17:44
Hélène Vignal parcourt le Morvan sous la bruine, au rythme lent imposé par le paysage. Invitée des Petites Fugues, elle rencontre collégiens, lycéens et détenus, attentive à ce que la littérature révèle de chacun. Entre forêts déracinées, mémoires enfouies et paroles franches, elle découvre un territoire rude mais vibrant.
24/11/2025 - 15:51
À l’occasion de la 24ᵉ édition des Petites Fugues, festival littéraire itinérant qui parcourt la Bourgogne–Franche-Comté du 17 au 29 novembre, nous avons interrogé Aymée Rogé, directrice de la DRAC, et Bertrand Veau, vice-président de la Région en charge de la culture. Dans cet entretien croisé, ils expliquent pourquoi l’itinérance reste un outil majeur d’égalité culturelle, comment le festival irrigue l’ensemble du territoire — rural comme urbain — et pourquoi le livre doit être protégé dans un paysage dominé par les écrans.
20/11/2025 - 18:44
Du 17 au 29 novembre 2025, la Bourgogne-Franche-Comté accueillera la 24ᵉ édition du festival Les Petites Fugues, organisé par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté. Pendant deux semaines, quinze écrivains et écrivaines venus de France, de Suisse et de Belgique iront à la rencontre du public dans une centaine de lieux de la région.
22/09/2025 - 13:01
Les Petites Fugues sont de retour en Bourgogne-Franche-Comté. Du 17 au 29 novembre 2025, une quinzaine d’autrices et d’auteurs partiront à la rencontre des publics aux quatre coins de la région, sous la houlette de l’agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté.
17/07/2025 - 16:51