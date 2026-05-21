À Montpellier, la Comédie du livre 2026 bat son plein

La Comédie du Livre – 10 jours en mai tient sa 41e édition à Montpellier du 15 au 24 mai 2026, avec une programmation centrée sur les rencontres, la création contemporaine, les littératures étrangères, la jeunesse, la bande dessinée et l’édition indépendante. Le salon du livre occupe la Promenade du Peyrou les 22, 23 et 24 mai, après une première séquence de grandes soirées et d’entretiens dans plusieurs lieux culturels de la ville.

Le rendez-vous, porté par la Ville et la Métropole, revendique cette année une ampleur particulière : près de 300 autrices et auteurs sont annoncés, pour quelque 200 moments publics consacrés au livre et à la lecture. Montpellier Tourisme précise que l’entrée est libre, avec un ancrage principal place du Peyrou et des accès par les lignes de tramway desservant Comédie et Corum.

L’édition 2026 place l’autrice et dessinatrice Marion Fayolle au cœur de son identité visuelle. Elle signe l’affiche du festival et bénéficie d’une exposition, Les Aimants, présentée du 22 mai au 6 septembre à l’Espace Dominique Bagouet. Le parcours réunit dessins et textes autour de l’amour, dans le prolongement de deux parutions de janvier 2026 : Petit fruit, chez Gallimard, et Les Aimants, au Tripode.

La première partie du festival s’ouvre le 15 mai à l’Opéra Comédie avec Sofia Andrukhovych. Les jours suivants mêlent littérature, cinéma, lectures et grands entretiens, avec notamment Patrick Boucheron, Ahmet Altan, Gisèle Pelicot, Laurent Mauvignier ou Jón Kalman Stefánsson. Le programme officiel fait aussi apparaître des rendez-vous hors les murs, dans les médiathèques, librairies et lieux culturels de la métropole.

La carte blanche revient à Salomé Saqué, invitée pour une série de dialogues autour de la résistance politique, des luttes féministes et des récits contemporains. Parmi les séquences annoncées figurent des échanges avec Titiou Lecoq, Laurence Florisca Rivard, Camille Étienne, Marie-Hélène Lafon ou Camille Bordenet. Cette orientation inscrit la manifestation dans les débats qui traversent l’édition, la presse et la création.

La programmation réserve également une place aux éditeurs invités. En Commun, média de la Métropole, signale le coup de projecteur porté sur Christian Bourgois, maison associée à soixante ans de découvertes littéraires internationales, ainsi que sur La Peuplade, éditeur québécois fondé en 2006. L’Ukraine constitue aussi un axe fort, avec Sofia Andrukhovych, Andreï Kourkov et André Markowicz.

Le Grand Prix de l’Imaginaire, partenaire du festival depuis 2024, trouve à nouveau sa place dans la manifestation. Les lauréats 2026 ont été dévoilés le 18 mai et la remise des prix se tient le samedi 23 mai, au cœur du week-end du salon. Le site officiel rappelle que le GPI reste le plus ancien prix français consacré aux littératures de l’imaginaire.

À travers cette édition, la Comédie du Livre confirme sa double fonction : vitrine populaire du livre, avec ses stands de libraires et d’éditeurs au Peyrou, et espace de débats sur les fractures contemporaines. Littératures étrangères, bande dessinée, jeunesse, imaginaire, féminismes, guerre, mémoire et création éditoriale composent une affiche dense, pensée pour faire de Montpellier, pendant dix jours, une scène ouverte du livre.



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