OPlibris, l’outil coopératif qui structure l’édition indépendante

Dans une filière où les maisons indépendantes cumulent création éditoriale, administration, suivi commercial, droits d’auteur et diffusion des données, la question des outils métier n’a rien d’un détail technique. Elle touche au temps disponible, à la qualité du pilotage et à la capacité des éditeurs à défendre leur autonomie. C’est sur ce terrain qu’OPlibris inscrit sa proposition : une solution de gestion pensée par et pour les éditeurs, sous forme coopérative.

Le projet naît d’un constat partagé : beaucoup de structures travaillent encore avec une addition de tableurs, de logiciels généralistes et d’outils internes, souvent coûteux en temps et mal ajustés aux réalités du livre. L’environnement OPlibris couvre ou annonce les fonctions essentielles d’une maison d’édition : catalogue, publications, contrats, cessions, droits d’auteur, contacts, commandes, facturation, paiements, dépôts-vente, vente directe, imports et exports, dépôt légal ou préparation comptable.

La démarche ne se limite pas à l’ergonomie d’un logiciel. OPlibris repose sur une Société coopérative d’intérêt collectif, constituée de six collèges d’acteurs du livre. Co-initié par la FEDEI, le projet rassemble des éditeurs et des partenaires de l’interprofession autour d’une logique de mutualisation. Son objectif : offrir à chaque structure éditoriale intéressée une solution ouverte, évolutive, enrichie régulièrement, à des conditions accessibles.

Cette dimension collective distingue OPlibris d’un outil de gestion classique. L’éditeur conserve le pilotage de son activité propre, tandis que l’écosystème coopératif favorise les échanges, la montée en compétences et l’identification de besoins communs. La plateforme vise aussi, avec l’accord des membres, la constitution de données agrégées et anonymisées pour nourrir un observatoire de l’édition indépendante : chiffre d’affaires, marges, catalogues, pratiques écologiques, emplois ou animations.

Pour les maisons indépendantes, OPlibris propose ainsi moins un simple logiciel qu’une infrastructure commune. Gestion, commerce, droits, données, coopération : la solution traduit une conviction forte, celle d’un outillage partagé au service d’une indépendance mieux organisée.