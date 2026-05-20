OPlibris, l’outil coopératif qui structure l’édition indépendante

Dans une filière où les maisons indépendantes cumulent création éditoriale, administration, suivi commercial, droits d’auteur et diffusion des données, la question des outils métier n’a rien d’un détail technique. Elle touche au temps disponible, à la qualité du pilotage et à la capacité des éditeurs à défendre leur autonomie. C’est sur ce terrain qu’OPlibris inscrit sa proposition : une solution de gestion pensée par et pour les éditeurs, sous forme coopérative.
Le projet naît d’un constat partagé : beaucoup de structures travaillent encore avec une addition de tableurs, de logiciels généralistes et d’outils internes, souvent coûteux en temps et mal ajustés aux réalités du livre. L’environnement OPlibris couvre ou annonce les fonctions essentielles d’une maison d’édition : catalogue, publications, contrats, cessions, droits d’auteur, contacts, commandes, facturation, paiements, dépôts-vente, vente directe, imports et exports, dépôt légal ou préparation comptable.
La démarche ne se limite pas à l’ergonomie d’un logiciel. OPlibris repose sur une Société coopérative d’intérêt collectif, constituée de six collèges d’acteurs du livre. Co-initié par la FEDEI, le projet rassemble des éditeurs et des partenaires de l’interprofession autour d’une logique de mutualisation. Son objectif : offrir à chaque structure éditoriale intéressée une solution ouverte, évolutive, enrichie régulièrement, à des conditions accessibles.
Cette dimension collective distingue OPlibris d’un outil de gestion classique. L’éditeur conserve le pilotage de son activité propre, tandis que l’écosystème coopératif favorise les échanges, la montée en compétences et l’identification de besoins communs. La plateforme vise aussi, avec l’accord des membres, la constitution de données agrégées et anonymisées pour nourrir un observatoire de l’édition indépendante : chiffre d’affaires, marges, catalogues, pratiques écologiques, emplois ou animations.
Pour les maisons indépendantes, OPlibris propose ainsi moins un simple logiciel qu’une infrastructure commune. Gestion, commerce, droits, données, coopération : la solution traduit une conviction forte, celle d’un outillage partagé au service d’une indépendance mieux organisée.
Le dépôt-vente, ce sont ces circuits parallèles aux lieux habituels de commercialisation des livres, pour toucher d’autres publics. Sophie Caillat, fondatrice et directrice des Éditions du Faubourg, maison indépendante lancée en janvier 2020 et Kézia Lacour, nous raconte comment leur vie a changé dans la gestion de ces stocks, par nature éparpillés…
08/12/2025 - 16:33
Dans un bureau partagé où se croisent éditeurs indépendants, militants du texte et artisans du code, le collectif Smolny poursuit son aventure d’édition libre. Rencontre avec Éric Sevault, qui raconte comment la maison s’est engagée dans l’aventure d’OPlibris, le logiciel coopératif imaginé pour moderniser la gestion éditoriale… sans renier ses principes.
30/10/2025 - 11:12
Au fil des Assises de l’édition indépendante, Chloé Pathé découvre OPlibris : une plateforme née du terrain, conçue pour alléger la gestion quotidienne et donner des outils communs aux éditeurs indépendants. Entre rigueur et solidarité, la fondatrice d’Anamosa y voit plus qu’un logiciel : une manière de transformer la mutualisation en politique éditoriale, de gagner du temps sans perdre en liberté, et de faire du collectif une force concrète face aux vents contraires.
22/10/2025 - 17:05
#Assises2025 – En l’espace de deux ans, OPlibris, projet ambitieux co-initié par la FEDEI, aura évolué d’une simple idée présentée lors des premières Assises à une solution concrète accessible aux maisons d’édition intéressées. Ces deuxièmes Assises marqueront ainsi le lancement de la première série de fonctionnalités mises à disposition, tout en offrant l’opportunité de faire le point sur l’existant et les perspectives à venir.
21/02/2025 - 13:14
#Assises2025 – À la veille des Assises 2025 réunissant les maisons indépendantes à Bordeaux, Esther Merino a lancé un appel à toutes et tous. Présidente de la Fédération des éditions indépendantes, ainsi que de l'Association des Éditeurs en Nouvelle Aquitaine, elle dirige Les Monédières, maison installée à Limoges. Un anneau pour les gouverner tous ? Pas même : uniquement les mots justes...
19/02/2025 - 23:20
#Assises2025 – « En guise d’introduction aux 2es Assises nationales de l’édition indépendante. » L'événement qui se tiendra à Bordeaux ces 20 et 21 février ouvre la voie à des échanges autour d'un métier, dont les livres demeurent le dénominateur commun. Mais l'art et la manière diffèrent, assurément.
11/02/2025 - 11:04
OPlibris ouvre ses portes dès maintenant pour les sociétaires et mi-janvier pour tous les autres. Moins de deux ans après le démarrage du projet, OPlibris est né. « Mais tout cela n’aurait pas eu de sens si vous n’aviez pas rejoint l’aventure : aujourd’hui nous sommes 111 sociétaires, dont 93 structures éditoriales », indique Albert de Pétigny, président d’Oplibris.
24/12/2024 - 12:53
Quittant le Centre national du livre, où elle était chargée des affaires économiques, Sidonie Mézaize prend les commandes du projet OPlibris, au poste de directrice générale. Pour ActuaLitté, elle expose sa vision de cet outil « conçu par des professionnels, pour des professionnels », dont elle aura la responsabilité.
13/09/2024 - 11:07
Le déploiement du projet OPlibris se poursuit, avec la prise de fonction de Sidonie Mézaize au poste de directrice générale, prévue début octobre. L’association de préfiguration, présidée par Sarah Hamon de La cabane bleue, a donné naissance, le 18 juillet, à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif OPlibris, qui compte déjà plus de 80 sociétaires, majoritairement des maisons d’éditions mais aussi d’autres acteurs de l’écosystème du livre et, bien évidemment la Fédération des éditions indépendantes.
13/09/2024 - 11:03
Initiée en 2018 par quelques éditeurs, la démarche OPlibris est devenue, depuis 2022, un chantier de grande envergure, co-animé par la Fédération des Éditions indépendantes et soutenu par des acteurs institutionnels – dont la Sofia et le CNL. Devenu une Société Coopérative d’intérêt Collectif, le projet conçu par des éditeurs pour des éditeurs ouvre son capital.
03/06/2024 - 07:39
Parmi les chantiers que la Fédération des éditeurs indépendants a déployés, le plus concret est sans nul doute OPlibris. Cet outil de gestion, développé en open source, intègre les spécificités du métier. Articulé autour d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, il est ouvert à tous les acteurs de l’industrie. Et plus encore : la SCIC ouvre les adhésions.
09/02/2024 - 12:00