Amiens célèbre 30 ans de bande dessinée avec Emil Ferris, Lucky Luke et Mickey

Les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens célèbrent en 2026 leur trentième édition, du 6 au 21 juin, à la Halle Freyssinet. Le festival, organisé par l’association On a Marché sur la Bulle, conserve son principe fondateur : un accès gratuit, trois week-ends ouverts au public, des rencontres avec les auteurs, des expositions et une attention constante portée à la médiation. La Halle ouvre de 10 h à 18 h, avec deux temps forts annoncés les 6 et 7 juin pour l’ouverture, puis les 20 et 21 juin pour la clôture.

Cette édition anniversaire s’articule autour d’une invitée d’honneur internationale, Emil Ferris. L’autrice américaine, révélée par Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, signe l’affiche du festival et bénéficie d’une exposition, Les Monstres d’Emil Ferris. Le parcours met en avant l’un des romans graphiques les plus remarqués du XXIe siècle, dont la version française a installé durablement l’univers de Karen Reyes dans le paysage de la bande dessinée contemporaine.

L’autre axe majeur prend la forme d’un hommage patrimonial et populaire : Lucky Luke court toujours, à Amiens accompagne les 80 ans du personnage créé par Morris. L’exposition annonce une traversée familiale de l’univers du cow-boy, avec des planches originales de Morris, d’Achdé et d’auteurs qui ont rendu hommage au personnage. Le festival ajoute ainsi à son anniversaire une célébration de la mémoire franco-belge, entre transmission, reprise graphique et vitalité éditoriale.

La programmation expose aussi la diversité des publics et des imaginaires. Mickey et ses amis, une longue histoire dessinée revient sur l’héritage de Mickey, Donald et de leurs compagnons, tandis qu’À la rencontre de Pénélope Bagieu éclaire le parcours d’une autrice militante, lue bien au-delà du seul champ francophone.

Le Buveur d’encre propose une scénographie immersive, Molang s’adresse aux plus jeunes, et La Hutte Dessinée met en avant les étudiants et anciens étudiants du cursus Métiers de la Bande Dessinée de l’Université de Picardie Jules Verne.

Les auteurs présents confirment l’ampleur du rendez-vous : Emil Ferris, Pénélope Bagieu, Hiro Mashima, Guy Delisle, Achdé, Florence Dupré La Tour, Fabien Toulmé, Vanyda, François Schuiten, Benoît Peeters, Marion Montaigne, Matthieu Bonhomme, Tebo, Riff Reb’s ou encore Régis Hautière figurent parmi les invités annoncés. Dédicaces, rencontres en auditorium, visites commentées, dessin en direct et Fabrique de la bande dessinée structurent les échanges avec le public.

Le festival ne se limite pas à la Halle Freyssinet. Sa programmation hors les murs irrigue Amiens et sa métropole : exposition Mickey à la Maison de la Culture, Bibliomule de Cordoue à la Cité internationale de la langue française, Revanche des bibliothécaires à la bibliothèque Louis Aragon, projections, ateliers, salons de lecture et actions dans les bibliothèques.

Les scolaires disposent, eux aussi, de journées dédiées, de la primaire au lycée. Pour ses 30 ans, Amiens affirme ainsi une ambition claire : faire de la bande dessinée un espace de création, de patrimoine et d’éducation populaire.