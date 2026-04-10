Livre à Metz 2026 : un festival pour repenser notre rapport au monde

La 39ᵉ édition du Livre à Metz – Littérature et Journalisme se tiendra sur trois jours, réunissant près de 200 auteurs, journalistes, romanciers et illustrateurs. Placé sous le thème « Habiter le monde », le festival propose une réflexion sur notre rapport au réel, entre mémoire, présent et incertitudes face à l’avenir.

Débats, rencontres et échanges rythmeront la programmation. L’événement entend offrir au public des clés pour penser les transformations du monde contemporain.

À travers cette thématique, les organisateurs invitent à interroger la manière dont chacun construit sa relation au monde. Les perceptions varient selon les trajectoires individuelles, les histoires collectives et les contextes sociaux, politiques ou culturels. Comment mieux habiter le monde aujourd’hui, et comment envisager un futur plus accueillant ? Ces questions traverseront l’ensemble des discussions proposées.

Parmi les invités d’honneur figurent notamment Sorj Chalandon et Audur Ava Ólafsdóttir, aux côtés de nombreuses personnalités du paysage littéraire et médiatique. Le programme réunira également des auteurs, essayistes, journalistes et illustrateurs, dans une diversité de voix et de regards. Plusieurs temps forts sont annoncés, dont des entretiens, des tables rondes, des rencontres et des événements artistiques. Des expositions et rendez-vous dédiés à la jeunesse et à la bande dessinée complètent l’ensemble.

Le festival sera aussi marqué par la remise de plusieurs prix littéraires, consacrant la littérature générale et jeunesse. Comme chaque année, il s’appuie sur un large réseau de partenaires et de bénévoles. L’édition précédente avait confirmé son ancrage dans le paysage culturel, avec une forte fréquentation et de nombreux événements. Le programme complet est accessible en ligne pour découvrir l’ensemble des rendez-vous proposés.