Livre à Metz 2026 : un festival pour repenser notre rapport au monde

La 39ᵉ édition du Livre à Metz – Littérature et Journalisme se tiendra sur trois jours, réunissant près de 200 auteurs, journalistes, romanciers et illustrateurs. Placé sous le thème « Habiter le monde », le festival propose une réflexion sur notre rapport au réel, entre mémoire, présent et incertitudes face à l’avenir.
Débats, rencontres et échanges rythmeront la programmation. L’événement entend offrir au public des clés pour penser les transformations du monde contemporain.
À travers cette thématique, les organisateurs invitent à interroger la manière dont chacun construit sa relation au monde. Les perceptions varient selon les trajectoires individuelles, les histoires collectives et les contextes sociaux, politiques ou culturels. Comment mieux habiter le monde aujourd’hui, et comment envisager un futur plus accueillant ? Ces questions traverseront l’ensemble des discussions proposées.
Parmi les invités d’honneur figurent notamment Sorj Chalandon et Audur Ava Ólafsdóttir, aux côtés de nombreuses personnalités du paysage littéraire et médiatique. Le programme réunira également des auteurs, essayistes, journalistes et illustrateurs, dans une diversité de voix et de regards. Plusieurs temps forts sont annoncés, dont des entretiens, des tables rondes, des rencontres et des événements artistiques. Des expositions et rendez-vous dédiés à la jeunesse et à la bande dessinée complètent l’ensemble.
Le festival sera aussi marqué par la remise de plusieurs prix littéraires, consacrant la littérature générale et jeunesse. Comme chaque année, il s’appuie sur un large réseau de partenaires et de bénévoles. L’édition précédente avait confirmé son ancrage dans le paysage culturel, avec une forte fréquentation et de nombreux événements. Le programme complet est accessible en ligne pour découvrir l’ensemble des rendez-vous proposés.
Lauréate du Prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange 2026 pour Des enfants uniques (Flammarion), Gabrielle de Tournemire signe un premier roman déjà largement salué. Elle revient, pour ActuaLitté, sur cette distinction, son travail d’écriture et la manière dont son roman s’inscrit dans le thème de cette édition du Livre à Metz, « Habiter le monde ».
09/04/2026 - 14:34
À l’occasion de l’édition 2026 du Livre à Metz, dont le thème « Habiter le monde » irrigue l’ensemble de la programmation, le Prix Graoully-Batigère a été attribué à Mais où va Paulette ? (Actes Sud jeunesse), écrit par Camille Giordani et illustré par Thomas Baas. Ce prix distingue chaque année une œuvre qui, par son écriture et son regard, se situe à la croisée de la littérature et d’une certaine manière de raconter le réel. Rencontre croisée avec ses deux lauréats.
08/04/2026 - 15:59
La 39ᵉ édition du festival Le Livre à Metz – Littérature et Journalisme se tiendra du 10 au 12 avril 2026. Pour ce nouveau rendez-vous, l’événement accueillera près de 200 auteurs, journalistes, romanciers et illustrateurs, réunis autour d’une thématique centrale : « Habiter le monde ». Pendant trois jours, débats, rencontres et échanges inviteront le public à interroger notre rapport au réel, à la mémoire, au présent et aux inquiétudes liées à l’avenir.
19/01/2026 - 18:11