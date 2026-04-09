Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Depuis plus de dix ans, les éditions Belles Balades invitent à explorer le monde autrement : à pied, au rythme des paysages, au plus près du vivant. Héritières des éditions Dakota et aujourd’hui intégrées au groupe Éveil, elles cultivent une vision éditoriale singulière, à la croisée de la découverte, de la transmission et de l’émerveillement.
Maison engagée et curieuse, Belles Balades parcourt inlassablement les territoires pour révéler leurs richesses naturelles, culturelles et patrimoniales. Son ambition est simple et forte : donner envie de partir, comprendre et protéger. Chaque ouvrage est conçu comme une expérience complète, mêlant exigence documentaire, esthétique visuelle et plaisir de la découverte.
Le cœur du catalogue repose sur des collections emblématiques devenues des références. Les guides « Belles Balades » et « Entre Terre & Mer » proposent des itinéraires accessibles et immersifs à travers toute la France et les littoraux préservés, en partenariat avec le Conservatoire du littoral. Plus de cinquante destinations sont ainsi explorées, des Calanques à la Bretagne, de la Corse aux Vosges, avec une approche naturaliste exigeante et sensible.
L’innovation constitue également l’ADN de la maison. Chaque guide papier s’accompagne d’une application mobile enrichie : géolocalisation des parcours, reconnaissance des espèces, écoute des chants d’oiseaux, contenus audio de spécialistes… Une immersion augmentée qui prolonge l’expérience sur le terrain et transforme chaque balade en exploration vivante et interactive.
Au-delà des guides, Belles Balades déploie un univers éditorial riche avec la collection « France extraordinaire » et des ouvrages thématiques ambitieux, explorant la planète sous des angles originaux : nature, utopies, mystères ou super-pouvoirs du vivant. La maison s’adresse aussi à la jeunesse, avec des livres et mangas éducatifs qui sensibilisent aux enjeux environnementaux à travers l’aventure et la narration.
Les nouveautés 2026 s’inscrivent pleinement dans cette dynamique. Elles prolongent le succès des dernières parutions en enrichissant encore l’offre de destinations et en renouvelant les formats. De nouveaux guides régionaux et rééditions viennent compléter la cartographie des territoires français, offrant des expériences toujours plus accessibles et inspirantes. Parallèlement, la collection « Entre Terre & Mer » continue de s’étendre, mettant en lumière des espaces littoraux d’exception, entre terre sauvage et horizon marin.
Côté jeunesse, la série de mangas naturalistes poursuit son développement avec de nouvelles aventures ancrées dans les territoires, mêlant intrigue, pédagogie et sensibilisation écologique. Une manière innovante de transmettre aux nouvelles générations le goût de la nature et la conscience de sa fragilité.
Enfin, fidèle à son esprit pionnier, Belles Balades explore de nouvelles formes éditoriales hybrides, où le livre devient une porte d’entrée vers une expérience globale : lire, comprendre, parcourir, ressentir.
Belles Balades, c’est plus qu’une maison d’édition : c’est une invitation permanente au voyage intelligent, sensible et engagé — une promesse d’évasion qui commence dès la première page et se prolonge sur les chemins.
Distribution DOD&Cie
Entre mer et montagnes, l’arrière-pays niçois dévoile une nature à couper le souffle, sauvage et multiple. Ici, les gorges succèdent aux forêts profondes, les crêtes s’élèvent au-dessus des vallées d’oliviers, et les senteurs du maquis se mêlent à l’air vif des Alpes. Publication annoncée pour le 16 avril.
09/04/2026 - 17:00
Entre mer et montagne, la Corse concentre à elle seule une richesse naturelle et humaine sans égale. Des aiguilles de Bavella aux criques secrètes du Cap, des forêts de chênes verts du Niolu aux étangs miroitants de Biguglia, chaque sentier raconte une île à la fois farouche et accueillante, sauvage et raffinée, où chaque pas devient une découverte. Disponible dès le 16 avril.
09/04/2026 - 16:30
Au cœur du Val de Loire, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le territoire de Blois-Chambord réunit tout ce qui fait la magie ligérienne : la lumière sur le fleuve, la majesté des châteaux, la quiétude des forêts et la richesse d’une faune omniprésente. Ici, l’eau, la pierre et le vent s’unissent pour dessiner des paysages d’une beauté intemporelle.
09/04/2026 - 16:00
Des vallées verdoyantes du piémont jusqu’aux cirques vertigineux de Gavarnie, les Hautes-Pyrénées offrent un condensé de nature sauvage et de beauté pure. Entre torrents, forêts et lacs d’altitude, ce guide collectif vous invite à parcourir l’un des plus beaux territoires de montagne d’Europe. Parution prévue le 16 avril 2026.
09/04/2026 - 15:00
Voici un atlas… qui n’en fait qu’à sa tête. L’Atlas culotté de la France est un grand voyage sans GPS ni langue de bois : 500 et quelques pages pour voir le pays tel qu’on le vit, le cuisine et le raconte. Un guide impertinent « pour ceux qui ont tout à (re)voir », avec des cartes qui claquent, des trouvailles et des piques bien senties. En librairie à partir du 16 avril.
09/04/2026 - 12:00
Et si la nature la plus sauvage se cachait aux portes de la ville ? Cet ouvrage collectif entraîne le promeneur, à quelques kilomètres de la presqu’île, dans un monde insoupçonné de vallées secrètes, de coteaux couverts de vignes, de forêts profondes, de marais paisibles et de sommets aux panoramas grandioses. À découvrir en librairie le 16 avril.
09/04/2026 - 11:59
En Bretagne, rien n’est jamais tout à fait fixe : la terre se fond dans la mer, la lande devient tourbière, le granit se couvre d’ajoncs et de bruyères. Cet ouvrage collectif entraîne le lecteur dans un monde de nuances, où les frontières s’effacent et où chaque sentier ouvre une fenêtre sur l’infini. Le livre paraîtra le 16 avril.
09/04/2026 - 11:59