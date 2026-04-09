Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Depuis plus de dix ans, les éditions Belles Balades invitent à explorer le monde autrement : à pied, au rythme des paysages, au plus près du vivant. Héritières des éditions Dakota et aujourd’hui intégrées au groupe Éveil, elles cultivent une vision éditoriale singulière, à la croisée de la découverte, de la transmission et de l’émerveillement.

Maison engagée et curieuse, Belles Balades parcourt inlassablement les territoires pour révéler leurs richesses naturelles, culturelles et patrimoniales. Son ambition est simple et forte : donner envie de partir, comprendre et protéger. Chaque ouvrage est conçu comme une expérience complète, mêlant exigence documentaire, esthétique visuelle et plaisir de la découverte.

Le cœur du catalogue repose sur des collections emblématiques devenues des références. Les guides « Belles Balades » et « Entre Terre & Mer » proposent des itinéraires accessibles et immersifs à travers toute la France et les littoraux préservés, en partenariat avec le Conservatoire du littoral. Plus de cinquante destinations sont ainsi explorées, des Calanques à la Bretagne, de la Corse aux Vosges, avec une approche naturaliste exigeante et sensible.

L’innovation constitue également l’ADN de la maison. Chaque guide papier s’accompagne d’une application mobile enrichie : géolocalisation des parcours, reconnaissance des espèces, écoute des chants d’oiseaux, contenus audio de spécialistes… Une immersion augmentée qui prolonge l’expérience sur le terrain et transforme chaque balade en exploration vivante et interactive.

Au-delà des guides, Belles Balades déploie un univers éditorial riche avec la collection « France extraordinaire » et des ouvrages thématiques ambitieux, explorant la planète sous des angles originaux : nature, utopies, mystères ou super-pouvoirs du vivant. La maison s’adresse aussi à la jeunesse, avec des livres et mangas éducatifs qui sensibilisent aux enjeux environnementaux à travers l’aventure et la narration.

Les nouveautés 2026 s’inscrivent pleinement dans cette dynamique. Elles prolongent le succès des dernières parutions en enrichissant encore l’offre de destinations et en renouvelant les formats. De nouveaux guides régionaux et rééditions viennent compléter la cartographie des territoires français, offrant des expériences toujours plus accessibles et inspirantes. Parallèlement, la collection « Entre Terre & Mer » continue de s’étendre, mettant en lumière des espaces littoraux d’exception, entre terre sauvage et horizon marin.

Côté jeunesse, la série de mangas naturalistes poursuit son développement avec de nouvelles aventures ancrées dans les territoires, mêlant intrigue, pédagogie et sensibilisation écologique. Une manière innovante de transmettre aux nouvelles générations le goût de la nature et la conscience de sa fragilité.

Enfin, fidèle à son esprit pionnier, Belles Balades explore de nouvelles formes éditoriales hybrides, où le livre devient une porte d’entrée vers une expérience globale : lire, comprendre, parcourir, ressentir.

Belles Balades, c’est plus qu’une maison d’édition : c’est une invitation permanente au voyage intelligent, sensible et engagé — une promesse d’évasion qui commence dès la première page et se prolonge sur les chemins.

Distribution DOD&Cie