D'abord connu sous le nom Prix RTL grand public, le Grand Prix RTL-Lire succède à cette récompense née en 1975, à la faveur d'une association avec la revue spécialisée Lire Magazine. À partir de 1992, il salue chaque année un roman francophone choisi par un jury de lecteurs.

Décerné chaque année au printemps, parfois à l'occasion du Salon du livre de Paris, le Grand Prix RTL-Lire fait partie des récompenses littéraires les plus convoitées. Si elle n'est pas dotée, la récompense assure en effet une certaine visibilité médiatique, à travers les ondes de la radio RTL et les colonnes du magazine Lire.

Au cours de son histoire, la distinction a notamment salué des œuvres d'Irène Frain, Jean d'Ormesson, Anne Wiazemsky, Jean-Christophe Grangé, Tonino Benacquista, Olivier Adam, Maylis de Kerangal, Joseph Ponthus ou encore Gaëlle Nohant.

Les romans en lice sont sélectionnés par un jury réunissant des personnalités de RTL et de Lire Magazine, puis envoyés à 20 librairies partenaires partout en France. Celles-ci composent des panels régionaux, parmi leurs clients, afin de parvenir à un total de 100 lecteurs de tous âges. Ce jury grand public désigne alors le lauréat ou la lauréate...