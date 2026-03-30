D'abord connu sous le nom Prix RTL grand public, le Grand Prix RTL-Lire succède à cette récompense née en 1975, à la faveur d'une association avec la revue spécialisée Lire Magazine. À partir de 1992, il salue chaque année un roman francophone choisi par un jury de lecteurs.
Décerné chaque année au printemps, parfois à l'occasion du Salon du livre de Paris, le Grand Prix RTL-Lire fait partie des récompenses littéraires les plus convoitées. Si elle n'est pas dotée, la récompense assure en effet une certaine visibilité médiatique, à travers les ondes de la radio RTL et les colonnes du magazine Lire.
Au cours de son histoire, la distinction a notamment salué des œuvres d'Irène Frain, Jean d'Ormesson, Anne Wiazemsky, Jean-Christophe Grangé, Tonino Benacquista, Olivier Adam, Maylis de Kerangal, Joseph Ponthus ou encore Gaëlle Nohant.
Les romans en lice sont sélectionnés par un jury réunissant des personnalités de RTL et de Lire Magazine, puis envoyés à 20 librairies partenaires partout en France. Celles-ci composent des panels régionaux, parmi leurs clients, afin de parvenir à un total de 100 lecteurs de tous âges. Ce jury grand public désigne alors le lauréat ou la lauréate...
100 lecteurs et lectrices de tous âges, clients des librairies partenaires du Grand Prix RTL-Lire, ont décerné la récompense à Michaël Dichter pour son premier roman, On l'appelait Bennie Diamond, paru aux éditions Les Léonides.
30/03/2026 - 10:08
Le Grand Prix RTL/LIRE Magazine 2026 vient de dévoiler sa sélection finale : cinq romans publiés en cette rentrée littéraire d’hiver seront soumis au jugement d’un jury de 100 lecteurs répartis dans 20 librairies partenaires en France. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé(e) sur RTL le 30 mars prochain, après une délibération collective entre la critique et les lecteurs.
17/01/2026 - 10:39
Le Grand Prix RTL–Lire Magazine change de visage. Pour sa 35ᵉ édition, le prix littéraire s’offre une nouvelle présidente de jury : Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Une figure bien connue du paysage éditorial, récompensée par le prix Renaudot (2025) pour Je voulais vivre et par le Grand Prix du roman de l’Académie française pour Le dernier des nôtres.
18/12/2025 - 13:06
Le Grand Prix RTL/LIRE Magazine 2025 a été décerné à Camille Laurens pour Ta promesse, publié par les Éditions Gallimard. Philippe Labro, président du jury de la récompense, a révélé son nom ce matin, sur les ondes de la station.
24/03/2025 - 10:30
La première sélection du Grand Prix RTL-Lire Magazine 2025 rassemble 10 romans de la rentrée d'hiver. Le 14 janvier prochain, cinq d’entre eux seront retenus comme finalistes par les rédactions de RTL et de Lire, avant d’être soumis à l’évaluation des 100 jurés nationaux.
18/12/2024 - 14:10
RTL et Lire Magazine littéraire, deux médias reconnus dans le domaine littéraire français, organisent annuellement le Grand Prix RTL-LIRE/Magazine littéraire. Ce 28 mars, le jury a annoncé le lauréat 2024 : Un monde à refaire de Claire Deya, paru chez l'Observatoire.
28/03/2024 - 10:42
RTL et Lire Magazine littéraire, deux médias reconnus dans le domaine littéraire français, organisent annuellement le Grand Prix RTL-LIRE/Magazine littéraire. Ce 13 janvier, le jury a annoncé les cinq romans finalistes parmi une sélection de dix textes. Le nom du ou de la lauréate sera dévoilé le 25 mars prochain.
10/01/2024 - 14:39
La romancière Gaëlle Nohant est récompensée pour son livre Le bureau d'éclaircissement des destins (Grasset) dont l'héroïne, employée du plus grand centre d'archives au monde sur les persécutions nazies, mène des enquêtes pour restituer aux familles les objets retrouvés dans les camps. Un livre poignant et lumineux.
27/03/2023 - 09:35
À l’occasion de ses 30 ans, le Grand Prix RTL/LIRE MAGAZINE LITTÉRAIRE 2022 a été décerné à 555 d'Hélène Gestern (Éditions Arléa). Le nom de la lauréate a été dévoilé ce matin par Philippe Labro dans le journal de 8h. Hélène Gestern était l’invitée de Yves Calvi et de Bernard Lehut dans 'Laissez-vous Tenter' à 9h.
21/03/2022 - 11:14
RTL et LIRE/Magazine littéraire suivent de près l’actualité littéraire française. Chaque année, les deux rédactions mettent en compétition pour le Grand Prix RTL-LIRE/Magazine littéraire une première sélection. 10 romans qui marquent la rentrée janvier. Ce jeudi 13 janvier 2022, le jury a désigné les 5 romans finalistes qui concourront donc pour le prix dont la remise s’effectuera le 21 mars prochain.
13/01/2022 - 17:41
Crée en 1992 par la radio RTL, le Grand Prix RTL-Lire est un prix littéraire français décerné chaque année au printemps, lors de la « petite » rentrée littéraire. Il récompense un roman francophone choisi par un jury de cents lecteurs, sélectionnés par vingt libraires en France.
16/12/2021 - 17:23
Présenté aux aurores dans l’émission de Jean-Yves Calvi, le Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire 2021 est attribué à Jean-Baptiste Andrea pour son roman Des diables et des saints. Une histoire d’orphelin et d’amour, avec Beethoven joué au milieu des foules et des transhumances.
15/03/2021 - 08:40
RTL et le magazine Lire, comme chaque année, ont mis en compétition 10 livres de la rentrée littéraire de janvier 2021 pour le Grand Prix RTL-Lire. Il est logiquement décerné durant le Salon du livre de Paris. Voici donc la première sélection, avant la révélation des 5 romans finalistes, en début d'année prochaine.
17/12/2020 - 15:23
Cette année, le Grand Prix RTL-Lire 2020 est donc attribué à Sandrine Collette pour Et toujours les forêts, publié aux éditions JC Lattès. Le roman avait déjà été distingué par le Prix de la Closerie des Lilas 2020, remis au mois d’avril.
14/05/2020 - 09:05
Chaque année, RTL et le magazine Lire mettent en compétition une première sélection de 10 ouvrages qui marquent la rentrée de janvier. Ce jeudi 9 janvier 2020, le jury RTL/Lire a désigné les 5 romans finalistes qui concourront donc pour « le Grand Prix RTL-Lire 2020 ».
09/01/2020 - 16:49
RTL et le magazine Lire, comme chaque année, ont mis en compétition 10 livres de la rentrée littéraire de janvier 2020 pour le Grand Prix RTL-Lire, qui sera ensuite décerné, a priori, lors du Salon du livre de Paris. Voici donc la première sélection, avant la révélation des 5 romans finalistes, le 9 janvier prochain.
19/12/2019 - 10:01
RTL et le magazine LIRE, deux médias qui suivent de très près l'actualité littéraire, ont présenté la liste des 5 finalistes en lice pour leur Grand Prix RTL / LIRE 2019. Des 10 romans retenus pour la première liste, il n'en reste plus que la moitié, donc, qui sont d'ores et déjà assurés de faire parler d'eux en cette rentrée littéraire d'hiver 2019.
08/01/2019 - 16:26
Créé en 1992, le Grand Prix RTL-Lire est de retour, avec un lauréat ou une lauréate annoncé.e en mars prochain, lors du Salon du Livre de Paris si tout va bien. Le livre choisi par les lecteurs bénéficiera d'une campagne de promotion sur la radio RTL et dans le magazine Lire, dans les pas de Tanguy Viel, récompensé en 2017 pour Article 353 du Code pénal (Éditions de Minuit).
09/01/2018 - 16:20
RTL et le magazine LIRE suivent de près l’actualité littéraire française. Chaque année, les deux rédactions, mettent en compétition pour le Grand Prix RTL LIRE, une première sélection de 10 romans qui marquent la rentrée de janvier.
20/12/2017 - 17:02
Pour son roman publié aux éditions de Minuit, Tanguy Viel a reçu le grand prix du livre RTL/Lire 2017. L’auteur recevra son prix officiellement ce 23 mars, lors de l’inauguration du salon du livre de Paris.
20/03/2017 - 11:33
RTL et le magazine Lire suivent de près l’actualité littéraire française. Chaque année, les deux rédactions mettent en compétition pour le Grand Prix RTL - Lire une première sélection de 10 romans qui marquent la rentrée de janvier. Ce 12 janvier, cette sélection est réduite de moitié.
12/01/2017 - 16:14
RTL et le magazine LIRE suivent de près l’actualité littéraire française. Chaque année, les deux rédactions, mettent en compétition pour le Grand Prix RTL - LIRE, une première sélection de 10 romans qui marquent la rentrée de janvier.
16/12/2016 - 09:13
RTL et le magazine LIRE suivent de près l’actualité littéraire française. Chaque année, les deux rédactions mettent en compétition, pour le Grand Prix RTL LIRE, une première sélection de 10 romans qui marquent la rentrée de janvier. Ce lundi 11 janvier 2016, les deux rédactions de Lire et de RTL ont désigné les 5 romans finalistes qui concourront pour le « Grand Prix RTL LIRE 2016 ».
11/01/2016 - 17:49
RTL et le magazine LIRE suivent de près l’actualité littéraire française. Chaque année, les deux rédactions, mettent en compétition pour le Grand Prix RTL LIRE, une première sélection de 10 romans qui marquent la rentrée de janvier. Le 11 janvier prochain, le jury choisira les 5 ouvrages finalistes qui seront soumis au vote de 100 lecteurs dans les 20 librairies partenaires du Prix. Au final, l'un de ces 5 romans deviendra le lauréat du Grand Prix RTL LIRE 2016.
22/12/2015 - 08:12
Philippe Labro, coprésident du jury du Grand Prix RTL-Lire avec François Busnel, a révélé ce matin dans le journal de 8h diffusé sur RTL le nom de la lauréate de la récompense annuelle. Le Grand Prix RTL-Lire 2015 revient à Léonor de Récondo, pour son roman Amours publié par les éditions Sabine Wespieser. Son prix lui sera décerné ce jeudi 19 mars, à l'occasion de l'inauguration du Salon du Livre de Paris.
16/03/2015 - 12:39