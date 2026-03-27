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Édition indépendante : en avril, l’Autre Livre défend la bibliodiversité à Paris

Dans un secteur éditorial marqué par une concentration accrue des acteurs, l’édition indépendante conserve une fonction structurante. Elle constitue un espace de création et d’expérimentation où s’expriment des écritures singulières, souvent absentes des circuits dominants. Défendue par l’association L’Autre Livre, cette dynamique s’inscrit dans une conception exigeante de la bibliodiversité, entendue comme condition de la vitalité intellectuelle et culturelle.

Le 27/03/2026

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27/03/2026

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Créée en 2002, l’association fédère aujourd’hui près de deux cents maisons d’édition, en France comme à l’international. Elle organise deux rendez-vous annuels, au printemps et à l’automne, et anime tout au long de l’année un espace librairie dédié, situé rue de l’École Polytechnique à Paris. Cette implantation pérenne prolonge un engagement qui dépasse la seule organisation d’événements pour s’inscrire dans une action continue en faveur de la visibilité des catalogues indépendants.

Du 4 au 6 avril 2026, la Halle des Blancs Manteaux, dans le 4e arrondissement de Paris, accueille une nouvelle édition du Salon international de l’édition indépendante. L’événement réunit une centaine d’éditeurs, d’autrices et d’auteurs, autour d’une programmation qui privilégie la rencontre directe avec les publics. Les visiteurs sont attendus les 4 et 5 avril de 11h à 19h, et le 6 avril de 11h à 18h.

Dans ce cadre, l’édition indépendante affirme son rôle de contrepoint face aux logiques industrielles. Elle favorise l’émergence de nouvelles voix, soutient des projets éditoriaux exigeants et maintient des formes de publication moins standardisées. Cette diversité constitue un enjeu central pour le renouvellement des imaginaires et la circulation des idées, à l’heure où les conditions de diffusion tendent à homogénéiser les offres culturelles.

Le salon s’impose ainsi comme un lieu d’échanges entre professionnels et lecteurs, mais aussi comme un espace de réflexion sur les mutations du secteur. Discussions, découvertes éditoriales et dialogues nourrissent une approche du livre envisagé comme objet de création autant que comme vecteur de pensée.

En rassemblant éditeurs et publics autour d’une même exigence, L’Autre Livre propose une lecture engagée de l’écosystème éditorial. L’événement rappelle que la diversité des écritures repose sur des structures fragiles, dont la pérennité dépend autant de la reconnaissance professionnelle que du soutien des lecteurs.

 

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Un rendez-vous printanier pour l’édition indépendante

Le Salon international de l’édition indépendante revient à Paris du 4 au 6 avril 2026, à la Halle des Blancs Manteaux. Trois jours de rencontres avec une centaine d’éditeurs, autrices et auteurs engagés pour une littérature libre et plurielle.

20/03/2026 - 18:02

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