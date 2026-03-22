Bande dessinée : enquête 2025 sur une profession sous tension

Dix ans après la première alerte des États généraux de la bande dessinée, une nouvelle enquête d’ampleur — fondée sur près de 1200 réponses — dresse un constat sans ambiguïté : la profession d’auteur et d’autrice de BD traverse une crise structurelle, à la fois économique, sociale et symbolique.

Ce dossier propose une lecture en trois volets complémentaires, pour comprendre les transformations profondes d’un métier pris dans une contradiction durable.

Le premier axe met en lumière une évolution sociologique majeure : la profession se féminise et se qualifie, mais cette montée en compétences ne se traduit pas par une amélioration des conditions de vie. Bien au contraire.

Les auteurs, souvent diplômés et issus de milieux favorisés, se heurtent à une réalité économique dégradée, marquée par des revenus insuffisants et une dépendance croissante à des activités complémentaires. Le secteur, pourtant dynamique à l’échelle du marché, ne redistribue pas équitablement la valeur qu’il produit.

Le deuxième volet s’attache aux conditions concrètes d’exercice du métier. Il révèle une intensification du travail et une extension continue des tâches : création, production, promotion, présence publique. Les auteurs cumulent les rôles sans bénéficier d’un soutien éditorial à la hauteur de cet investissement. La promotion reste inégale, les rémunérations annexes insuffisantes, et l’accès aux droits sociaux demeure complexe. L’ensemble dessine un modèle où l’effort individuel compense les faiblesses structurelles du système.

Enfin, le troisième axe explore une dimension plus invisible mais décisive : l’écart entre identité professionnelle et réalité matérielle. Une part importante des auteurs se considère comme « professionnelle » tout en restant objectivement précaire.

Cette tension révèle un mécanisme d’intériorisation propre aux métiers culturels, où la reconnaissance symbolique, la vocation et l’engagement permettent de maintenir l’activité malgré des conditions économiques fragiles. Ce phénomène contribue à la reproduction du système, tout en fragilisant son renouvellement.

Pris ensemble, ces trois volets dessinent le portrait d’une profession hautement investie, mais structurellement déséquilibrée. Entre attractivité symbolique et précarité matérielle, la bande dessinée incarne aujourd’hui une tension centrale des industries culturelles contemporaines : celle d’un secteur qui produit de la valeur sans garantir les conditions de vie de celles et ceux qui la créent.

Ce dossier propose ainsi de dépasser le constat pour interroger un modèle. Non pas une crise passagère, mais une organisation du travail et de la création dont les limites apparaissent désormais au grand jour.

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