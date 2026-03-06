C’est le printemps BD chez DOD&Cie : quatorze univers à explorer, cinq éditeurs à découvrir

D’avril à juin, cinq éditeurs aux identités complémentaires présentent quatorze nouveautés qui renouvellent brillamment le neuvième art. Polar, histoire, humour, western, manga fantasy, récit introspectif ou aventure jeunesse : cette sélection reflète la richesse des écritures graphiques actuelles.
Distribués et diffusés par DOD&Cie, ces titres sont accompagnés de 15 pages d’extraits permettant d’entrer pleinement dans chaque univers.
Cette saison, les éditions du Tiroir déploie une palette particulièrement riche, mêlant héroïnes puissantes, polars raffinés, grands récits documentés et réinterprétations mythiques.
Miss Tattoo T2 (Taymans & Barletta) conclut un diptyque ancré dans l’héritage de la série Caroline Baldwin, porté par un suspense contemporain.
Avec Louison Bobard T2, Bruno Bazile redonne souffle et intensité à une héroïne dont l’énergie éclaire un récit ancré dans les années 70.
Les amateurs d’enquêtes rétro retrouveront deux propositions élégantes : Les Nouvelles Enquêtes Scapola T1 (Georges & Luc Van Linthout) et Les Nouvelles Enquêtes Raffini T1 (Rodolphe & Christian Maucler), où atmosphère, précision historique et charme vintage se conjuguent.
La Légende de Bonnie & Clyde T1 (Benoît Vieillard) revisite la trajectoire du couple criminel à travers une narration en trois voix, dense et incisive.
Enfin, L’Heure H T4 – On a volé la Coupe du monde, 1966 (Bruno Bazile) retrace avec humour, tension et fidélité documentaire l’incroyable vol du trophée Jules Rimet, dans un récit mêlant enquête, faits réels et personnages hauts en couleur. Un album indispensable à l’occasion de la Coupe du monde de football à partir de juin 2026.
iLatina publie deux œuvres d’envergure où l’Histoire devient un terrain de création spectaculaire.
La Soldadera (Slavich & Breccia) plonge au cœur de la Révolution mexicaine dans une épopée sombre, humaine et résolument cinématographique. Le dernier album du talentueux argentin Enrique Breccia.
Jules César (Ferrari & Risso) retrace les seize dernières années du stratège romain dans une fresque documentée et immersive, portée par le trait puissant d’Eduardo Risso.
L’éditeur explore les passions contemporaines à travers humour, pédagogie et énergie créative.
Aux Pixels Près T1 (Shong) dévoile les coulisses de la production vidéoludique dans un récit humanisé, drôle et instructif.
Airsoft Tim T5 (Shong) poursuit une aventure rythmée au cœur du loisir tactique, entre tensions d’équipe et enjeux de terrain.
Alkhâne T1 (Chong Yong) ouvre une saga fantasy en format manga, centrée sur l’apprentissage, les liens et le passage à l’adolescence.
Avec La Dernière Alice T1 chez Varou, Florence Magnin revisite le mythe d’Alice au Pays des Merveilles dans un récit poétique, onirique et d’une grande richesse visuelle. Un voyage sensoriel et mystérieux où mémoire, imaginaire et glissements de réalité s’entrelacent.
Eidola apporte deux œuvres sensibles et contrastées. Ouaf ! (Joana Estrela) est une BD sans texte, drôle et expressive, idéale pour les jeunes lecteurs grâce à une narration limpide et intuitive.
Mimo – Les Dinosaures de l’Apocalypse (Mazan, Isabelle Dethan & Ronan Allain) mêle aventure préhistorique, humour et encarts pédagogiques réalisés avec un paléontologue, dans une histoire énergique et attachante.
Les éditions Ilatina mettront en librairie Jules César le 11 juin prochain, une bande dessinée signée Ricardo Ferrari et Eduardo Risso. Le livre suit les seize dernières années de la vie du chef romain, du Triumvirat avec Crassus et Pompée jusqu’aux Ides de Mars.
21/03/2026 - 08:00
Le 25 juin prochain, Eidola éditions publiera Mimo : Les dinosaures de l’apocalypse, une bande dessinée signée Mazan, Isabelle Dethan et Ronan Allain. Ce nouveau volet retrouve Mimo et Hector au retour des antipodes, au moment où leur quotidien bascule entre intrus survivalistes, élans amoureux et menace grandissante. Le livre annonce aussi un prolongement documentaire consacré aux fouilles paléontologiques d’Angeac-Charente.
21/03/2026 - 07:00
Signé et illustré par Benoît Vieillard, l’album La Légende de Bonnie & Clyde — T1 : Selon Blanche Barrow paraîtra aux Éditions du Tiroir le 19 mai 2026. Le livre lance un triptyque consacré à la cavale du gang Barrow et choisit d’entrer dans cette histoire par une voix singulière : celle de Blanche, embarquée malgré elle dans une fuite où se mêlent l’amour, la peur et la loyauté.
20/03/2026 - 08:00
Le 28 mai 2026, les éditions Eidola dévoilent Ouaf !, un ouvrage jeunesse signé et illustré par Joana Estrela. L’autrice y met en scène une fillette seule à la ferme, lancée dans une journée de soins, de surveillance et d’imprévus auprès de ses animaux.
20/03/2026 - 07:00
Les éditions iLatina publieront ce 19 mai La Soldadera, un volume signé Walter Slavich et Enrique Breccia qui remet la Révolution mexicaine au premier plan. Dans ce grand récit de vengeance et de poussière, une future mariée abandonnée se lance dans une poursuite implacable. Un album qui annonce tension, figures rugueuses et contrastes de noir et blanc mené par un dessinateur très attendu.
19/03/2026 - 07:30
Le 29 avril, les Éditions du Tiroir publieront On a volé la Coupe du monde, 1966, un album de Bruno Bazile, auteur et illustrateur de ce quatrième volume de L’Heure H. Le livre rouvre un épisode ahurissant de l’histoire du football : à Londres, le trophée Jules Rimet disparaît avant le Mondial. Bazile en tire une bande dessinée nerveuse, documentée, drôle, vive et tendre par instants, et portée par un sens aigu du récit, sans rien lâcher de la vérité des faits. Le résultat promet une lecture vive, précise et pleine de relief.
19/03/2026 - 07:00
Le 29 avril 2026, Les Éditions du Tiroir ouvrent un nouveau chapitre avec Les nouvelles Enquêtes Scapola — T1 : Les Templiers noirs. Georges Van Linthout et Luc Van Linthout signent un album relié qui relance l’aventure sur fond de ruines, de secrets et de forces obscures : un duo d’auteurs belges et une parution qui installe d’emblée une atmosphère de mystère et de danger. Portée par une tension annoncée comme constante, cette nouveauté place Alys et Ludo dans un mystère où chaque piste épaissit la nuit.
18/03/2026 - 07:30
Shong publie chez Stand Alone Production un nouvel épisode de sa série Airsoft Tim, intitulé Airsoft Tim T.5 : Saisons de billes. Dans ce cinquième volume, les lecteurs retrouvent Tim plongé dans une aventure où le jeu, l’enquête et l’humour s’entrecroisent, tandis qu’un terrain menacé devient l’enjeu central du récit. Ancien professionnel du jeu vidéo, Chong Yong, alias Shong, replonge dans un univers qu’il maîtrise parfaitement. Les lecteurs pourront découvrir la suite des péripéties de Tim en librairie le 29 avril 2026.
18/03/2026 - 07:00
Chez Stand Alone Production, Chong YONG ouvre le bal avec Alkhâne T.1 : Le stagiaire, à paraître le 29 avril 2026. Signé et illustré par l’auteur, ce premier volume entraîne le lecteur dans une aventure de fantasy pensée pour accompagner le passage de l’enfance à l’adolescence. Entre stage martial, quête de reliques et mystère ancien, l’ouvrage promet une entrée vive dans la collection Alkhâne.
17/03/2026 - 07:30
Rodolphe et Christian Maucler font revivre l’univers du commissaire Raffini avec La Poupée sans tête, premier volume des Nouvelles Enquêtes du commissaire Raffini, publié aux Éditions du Tiroir. Dans cet ouvrage, les auteurs plongent le lecteur dans les coulisses du cinéma français des années cinquante, où un tournage vire brutalement au drame. Une intrigue policière élégante, nourrie d’atmosphère rétro et de suspense. À paraître le 16 avril 2026.
17/03/2026 - 07:00
Bruno Bazile retrouve les Éditions du Tiroir avec Louison Bobard T2 : 10 minutes de silence - une histoire vécue par Louison Bobard, attendu le 16 avril 2026. Dans ce nouvel album, un drame vient bouleverser l’équilibre de Louison, tandis que Remington se voit entraîné dans un dossier brûlant sur les morts de la route. Le décor est posé, la tension monte et leurs trajectoires, longtemps séparées, pourraient bien se recroiser de façon brutale.
16/03/2026 - 07:30
André Taymans et Elisabetta Barletta signent aux Éditions du Tiroir un retour qui ravivera des souvenirs chez les lecteurs de Caroline Baldwin. Avec Miss Tattoo T2 : La Chèvre et le Tigre, attendu le 16/04/2026, le tandem boucle un premier diptyque où héritage familial, figures familières et climat politique sous tension se croisent dans une intrigue qui relance un univers très suivi, sans le figer dans la nostalgie. Le livre referme ce lancement avec netteté.
16/03/2026 - 07:00
Stand Alone Production publie Aux pixels près... Tome 1 : la préprod, un album signé Shong, alias Chong Yong. Avec ce premier volume, l’auteur et illustrateur entraîne le lecteur dans les coulisses d’une production de jeu vidéo, entre festival geek, recrutement inattendu et projet menacé. Cet album raconte, avec humour, les métiers, l’ambiance et les tensions d’un univers fascinant, dans un récit pensé pour tout public. Pédagogique et humain, l’ouvrage ouvre aussi la porte aux plus jeunes lecteurs curieux.
14/03/2026 - 07:30
Le 16 avril 2026, les éditions Varou publieront La Dernière Alice, Le pays perdu, un album signé et illustré par Florence Magnin. L’artiste y rouvre la porte d’un territoire que l’on croyait familier pour mieux le dérégler, et entraîne le lecteur dans une traversée où l’enfance, le rêve et l’inquiétude avancent d’un même pas, au bord d’un merveilleux univers soudain traversé de fissures. Un retour ambitieux, pensé pour séduire les curieux autant que les familles, et pour relancer dans l’année un diptyque annoncé d’emblée en deux volets.
14/03/2026 - 07:00