C’est le printemps BD chez DOD&Cie : quatorze univers à explorer, cinq éditeurs à découvrir

D’avril à juin, cinq éditeurs aux identités complémentaires présentent quatorze nouveautés qui renouvellent brillamment le neuvième art. Polar, histoire, humour, western, manga fantasy, récit introspectif ou aventure jeunesse : cette sélection reflète la richesse des écritures graphiques actuelles.

Distribués et diffusés par DOD&Cie, ces titres sont accompagnés de 15 pages d’extraits permettant d’entrer pleinement dans chaque univers.

Les Éditions du Tiroir

Cette saison, les éditions du Tiroir déploie une palette particulièrement riche, mêlant héroïnes puissantes, polars raffinés, grands récits documentés et réinterprétations mythiques.

Miss Tattoo T2 (Taymans & Barletta) conclut un diptyque ancré dans l’héritage de la série Caroline Baldwin, porté par un suspense contemporain.

Avec Louison Bobard T2, Bruno Bazile redonne souffle et intensité à une héroïne dont l’énergie éclaire un récit ancré dans les années 70.

Les amateurs d’enquêtes rétro retrouveront deux propositions élégantes : Les Nouvelles Enquêtes Scapola T1 (Georges & Luc Van Linthout) et Les Nouvelles Enquêtes Raffini T1 (Rodolphe & Christian Maucler), où atmosphère, précision historique et charme vintage se conjuguent.

La Légende de Bonnie & Clyde T1 (Benoît Vieillard) revisite la trajectoire du couple criminel à travers une narration en trois voix, dense et incisive.

Enfin, L’Heure H T4 – On a volé la Coupe du monde, 1966 (Bruno Bazile) retrace avec humour, tension et fidélité documentaire l’incroyable vol du trophée Jules Rimet, dans un récit mêlant enquête, faits réels et personnages hauts en couleur. Un album indispensable à l’occasion de la Coupe du monde de football à partir de juin 2026.

Les Éditions iLatina

iLatina publie deux œuvres d’envergure où l’Histoire devient un terrain de création spectaculaire.

La Soldadera (Slavich & Breccia) plonge au cœur de la Révolution mexicaine dans une épopée sombre, humaine et résolument cinématographique. Le dernier album du talentueux argentin Enrique Breccia.

Jules César (Ferrari & Risso) retrace les seize dernières années du stratège romain dans une fresque documentée et immersive, portée par le trait puissant d’Eduardo Risso.

Stand Alone Production

L’éditeur explore les passions contemporaines à travers humour, pédagogie et énergie créative.

Aux Pixels Près T1 (Shong) dévoile les coulisses de la production vidéoludique dans un récit humanisé, drôle et instructif.

Airsoft Tim T5 (Shong) poursuit une aventure rythmée au cœur du loisir tactique, entre tensions d’équipe et enjeux de terrain.

Alkhâne T1 (Chong Yong) ouvre une saga fantasy en format manga, centrée sur l’apprentissage, les liens et le passage à l’adolescence.

Les Éditions Varou

Avec La Dernière Alice T1 chez Varou, Florence Magnin revisite le mythe d’Alice au Pays des Merveilles dans un récit poétique, onirique et d’une grande richesse visuelle. Un voyage sensoriel et mystérieux où mémoire, imaginaire et glissements de réalité s’entrelacent.

Eidola éditions

Eidola apporte deux œuvres sensibles et contrastées. Ouaf ! (Joana Estrela) est une BD sans texte, drôle et expressive, idéale pour les jeunes lecteurs grâce à une narration limpide et intuitive.

Mimo – Les Dinosaures de l’Apocalypse (Mazan, Isabelle Dethan & Ronan Allain) mêle aventure préhistorique, humour et encarts pédagogiques réalisés avec un paléontologue, dans une histoire énergique et attachante.