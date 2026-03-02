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Les cinq dark romances à ne pas rater au Festival du Livre de Paris

Black Ink Éditions est un acteur incontournable de la romance, et plus particulièrement de la dark romance. En dix ans d’existence, la maison d’édition rochelaise a déjà publié un grand nombre de romans du genre, avec pour mots d’ordre : la qualité des histoires, celle de l’objet livre, mais également celle des plumes qui les écrivent.

Le 02/03/2026

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02/03/2026

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C’est entouré d’œuvres d’autrices de renom, françaises et internationales, que Black Ink Éditions revient cette année au Festival du Livre de Paris.

H.D Carlton, l’autrice américaine de la duologie L'ombre d'Adeline, vendue à plus de 150.000 exemplaires en France, a confié à Black Ink Éditions la traduction de son spin-off : Where's Molly.

Autrice québécoise de plusieurs best-sellers, Cynthia Havendean, surnommée La reine de la dark romance, revient en France avec la version poche du premier tome de sa saga à succès : Somber Jann.

Anna Triss fait partie de ces autrices qui excellent dans différents genres : fantasy, comédie romantique, dark romance... Publiée dans de grandes maisons d’édition telles que Hugo Roman, Pocket, BMR, mais aussi chez Plume Blanche, traduite en Russie et aux États-Unis, elle sera présente à Paris pour présenter son nouveau roman : Black Sword.

Il aura fallu une seule publication pour que Laura Ezrena devienne une figure emblématique de la romance. Après son grand succès sur Wattpad, elle signe chez BMR sa saga best-seller The sons of death, puis édite chez Black Ink Éditions sa première dark romance Douce folie meurtrière qui remporte là encore un vif succès, avant de lui confier sa toute dernière dark : Tendre promesse assassine.

Après un succès qui ne se tarit pas, l’étoile montante de la romance française, Eny Heli, revient à Paris avec un relié collector de sa duologie best-seller Inside Mac, vendue à plus de 50 000 exemplaires. Une sortie ardemment réclamée par son lectorat et donc très attendue.

Distribution par DOD&Cie

 

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