Le Prix Arsène du polar francophone, cocréé en 2026 par le quotidien Libération et la Société des Gens de Lettres, salue annuellement un polar ou un roman noir publié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.

Libération se présente comme le journal de référence du polar, tandis que la Société des Gens de Lettres, qui se bat depuis 1838 pour défendre les intérêts des autrices et des auteurs, ouvre ses prix à la littérature de genre : le partenariat entre les deux étaient donc évident, à leurs yeux.

Le Prix Arsène du polar francophone est bien entendu un clin d'œil appuyé à un certain Maurice Leblanc, qui fut vice-président de la SGDL, imagina le personnage d'Arsène Lupin et continue d'inspirer écrivains et réalisateurs.

Le jury de la récompense réunit des membres de la SGDL, une journaliste de Libération, des libraires, la directrice de la Bibliothèque des littératures policières, une universitaire ou encore un président de festival.