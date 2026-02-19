Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
Dossiers

Le Prix Arsène du polar francophone

Le Prix Arsène du polar francophone, cocréé en 2026 par le quotidien Libération et la Société des Gens de Lettres, salue annuellement un polar ou un roman noir publié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.

Le 19/02/2026

Le

19/02/2026

0

Partages

Partager ce dossier sur Bluesky Partager ce dossier sur Mastodon Partager ce dossier sur Linkedin Partager ce dossier par Mail
ActuaLitté

Libération se présente comme le journal de référence du polar, tandis que la Société des Gens de Lettres, qui se bat depuis 1838 pour défendre les intérêts des autrices et des auteurs, ouvre ses prix à la littérature de genre : le partenariat entre les deux étaient donc évident, à leurs yeux.

Le Prix Arsène du polar francophone est bien entendu un clin d'œil appuyé à un certain Maurice Leblanc, qui fut vice-président de la SGDL, imagina le personnage d'Arsène Lupin et continue d'inspirer écrivains et réalisateurs.

Le jury de la récompense réunit des membres de la SGDL, une journaliste de Libération, des libraires, la directrice de la Bibliothèque des littératures policières, une universitaire ou encore un président de festival.

 
 
 

 

 

 

Articles

ActuaLitté

Un Prix Arsène pour le polar francophone, porté par Libé et la SGDL

Le quotidien Libération et la Société des Gens de Lettres (SGDL) ont envoyé le faire-part de naissance d'une nouvelle récompense, le Prix Arsène du polar francophone. Celui-ci saluera chaque année un polar ou roman noir publié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, choisi parmi une sélection de 5 titres.

19/02/2026 - 10:19

Top Articles

Japon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.