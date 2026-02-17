Frontières 2026 : le prix qui repense les frontières du roman contemporain

Le Prix littéraire Frontières, initié en 2021 par l’ Université de Lorraine en collaboration avec l’Université de la Grande Région ( UniGR ), célèbre en 2026 sa sixième édition. Cette distinction annuelle récompense un roman marquant interrogeant la notion de « frontières » dans toutes ses acceptions : géographiques, sociales, symboliques ou imaginaires.

Le comité de sélection, présidé par Grégory Hamez, a retenu dix ouvrages reflétant la diversité et la vitalité de la production littéraire contemporaine. La sélection réunit des auteurs et autrices de renom comme Chimamanda Ngozi Adichie, mais aussi des voix singulières de la scène francophone et internationale, publiées aussi bien par de grandes maisons que par des éditeurs indépendants.

Jury pluridisciplinaire et dotation significative

Le jury de sélection, présidé par Pierre Degott, vice-président du Conseil de la vie universitaire, se réunira le 31 mars 2026 pour désigner le roman lauréat. Le lauréat du prix principal recevra une récompense de 5 000 euros lors de la cérémonie de remise des prix, prévue le 18 mai 2026 à 18h dans la salle d’honneur de l’université, 11 place Carnot à Nancy.

Une ouverture renforcée aux étudiants

Nouveauté majeure de cette édition, le prix s’enrichit d’un concours de nouvelles étudiantes intitulé « Écrire aux frontières ». Destiné aux étudiants et étudiantes des sept universités membres de l’UniGR, ce concours entend encourager l’expérimentation littéraire autour de la thématique des frontières. Deux catégories sont proposées : « avec » ou « sans » assistance d’intelligence artificielle générative, chacune dotée d’une récompense de 1 000 euros.

Les prix sont attribués par un jury composé de quatre étudiants, trois enseignants-chercheurs et une personne issue du monde culturel. Le jury évalue les textes selon leur qualité littéraire, leur originalité et leur cohérence narrative. Les vingt meilleures nouvelles seront publiées dans un recueil.

Le Prix littéraire Frontières 2026 se distingue par son engagement à promouvoir une littérature qui questionne les frontières sous toutes leurs formes, tout en favorisant la participation active de la communauté universitaire.

Crédits photo : université de Lorraine