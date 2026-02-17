Frontières 2026 : le prix qui repense les frontières du roman contemporain

Le Prix littéraire Frontières, initié en 2021 par l’Université de Lorraine en collaboration avec l’Université de la Grande Région (UniGR), célèbre en 2026 sa sixième édition. Cette distinction annuelle récompense un roman marquant interrogeant la notion de « frontières » dans toutes ses acceptions : géographiques, sociales, symboliques ou imaginaires.
Le comité de sélection, présidé par Grégory Hamez, a retenu dix ouvrages reflétant la diversité et la vitalité de la production littéraire contemporaine. La sélection réunit des auteurs et autrices de renom comme Chimamanda Ngozi Adichie, mais aussi des voix singulières de la scène francophone et internationale, publiées aussi bien par de grandes maisons que par des éditeurs indépendants.
Le jury de sélection, présidé par Pierre Degott, vice-président du Conseil de la vie universitaire, se réunira le 31 mars 2026 pour désigner le roman lauréat. Le lauréat du prix principal recevra une récompense de 5 000 euros lors de la cérémonie de remise des prix, prévue le 18 mai 2026 à 18h dans la salle d’honneur de l’université, 11 place Carnot à Nancy.
Nouveauté majeure de cette édition, le prix s’enrichit d’un concours de nouvelles étudiantes intitulé « Écrire aux frontières ». Destiné aux étudiants et étudiantes des sept universités membres de l’UniGR, ce concours entend encourager l’expérimentation littéraire autour de la thématique des frontières. Deux catégories sont proposées : « avec » ou « sans » assistance d’intelligence artificielle générative, chacune dotée d’une récompense de 1 000 euros.
Les prix sont attribués par un jury composé de quatre étudiants, trois enseignants-chercheurs et une personne issue du monde culturel. Le jury évalue les textes selon leur qualité littéraire, leur originalité et leur cohérence narrative. Les vingt meilleures nouvelles seront publiées dans un recueil.
Le Prix littéraire Frontières 2026 se distingue par son engagement à promouvoir une littérature qui questionne les frontières sous toutes leurs formes, tout en favorisant la participation active de la communauté universitaire.
Littérature anglo-saxonne
" Salma, elle, aimait entendre sa fille évoquer Jaffa. Sa maison lui manquait terriblement. Elle avait passé la première année à Naplouse à rêver de leur retour et ne cessait de voir la route qui serpentait vers le haut de leur colline, le salon et les chambres, miraculeusement préservés. Tout serait resté en l'état. Jusqu'au panier de linge qu'elle n'avait pas eu le temps d'étendre, abandonné par terre. Mais elle n'était pas dupe. Elle savait que leur villa avait été rasée. Que d'autres jardiniers détachaient les feuilles brunies d'autres orangers, et que les nouveaux propriétaires utilisaient le bois des vestiges de leur verger pour cuire leur pain. Pourtant, son coeur battait encore la chamade quand, avec la fougue d'une historienne, sa fillette vantait les délices des énormes pamplemousses de Jaffa, que l'on saupoudrait de sel ou de sucre selon leur degré de maturité. " Naplouse 1963. A la veille du mariage de sa fille Alia, Salma lit son avenir dans le marc de café. Elle choisit de ne pas révéler ce qu'elle y voit : une vie troublée pour Alia et ses enfants, une vie de voyages et de dispersions. Bientôt, avec le déclenchement de la Guerre des Six-Jours de 1967, la vie de la famille Yacoub bascule. Tandis que Salma part en Jordanie, Alia et son mari Atef s'installent au Koweit où naissent leurs trois enfants. Et pour les générations suivantes, ce sera Beyrouth, Boston ou Paris... Qu'est-ce qu'un foyer lorsqu'on n'a plus de maison ou de patrie ? Cette question avec laquelle se débat la famille Yacoub hantera chaque génération.
Littérature Allemande
Le Bleu ne te va pas est le premier roman de l'autrice allemande Judith Schalansky dont l'oeuvre - qui comprend notamment L'atlas des îles abandonnées (Arthaud, 2010) et Inventaire de choses perdues (Ypsilon, 2023) - est désormais reconnue dans le monde entier et traduite dans plus de vingt-cinq langues. Ce "roman marin" et d'apprentissage est un texte d'une grande force poétique sur le lointain, l'étranger, l'inatteignable. Dans une Allemagne de l'Est aux frontières infranchissables, Jenny, une petite fille qui grandit au bord de la mer, se rêve en matelot et aspire à sillonner le monde par les mers. L'élégant costume bleu et blanc des marins la fascine comme la promesse d'un ailleurs, mais sa grand-mère est formelle : "le bleu ne [lui] va pas" , et Jenny ne deviendra pas matelot. Après la réunification allemande et la disparition de son pays de naissance, la Jenny adulte fait l'expérience de l'ouverture des frontières, mais aussi de la réécriture de l'histoire et de l'inversion des systèmes de valeurs. Les voyages qu'elle entreprend alors, toujours obsédée par les figures de marins et leur androgynie, sont des circulations dans l'espace autant que dans le temps. S'y mêlent visions du présent, traces de l'histoire et plongées dans les oeuvres du cinéaste soviétique Sergueï Eisenstein et de la photographe américaine Claude Cahun. Dans un récit qui combine les perspectives enfantines - celles de Jenny, du petit Eisenstein ou encore du dernier prince héritier de l'empire russe - et les regards adultes, les frontières physiques, temporelles et de genre se distendent et s'estompent, les images se superposent et les époques dialoguent. Les ironies et paradoxes de l'histoire - petite ou grande, collective ou personnelle - apparaissent alors avec une clarté singulière.
Littérature française
"On grandit autant dans un pays, dans un foyer, que dans certaines histoires. Mais ces histoires ne sont pas toutes égales. Il y en a une qui prend le dessus. Ce peut être la plus douloureuse. Ce peut être la plus séduisante. Une chose est sûre : ce n'est pas toujours la plus vraie". La mère de la narratrice a disparu. Cette femme, une poétesse acclamée dans son pays, avait déjà connu l'effacement après son installation en France : peu à peu, l'écriture l'avait quittée. La disparition s'impose dès lors à sa fille, devenue mère à son tour, comme une clé pour résoudre l'"énigme qu'est une personne". Suivant son instinct - serait-ce plutôt un don ? -, elle collecte les symptômes d'une histoire refoulée, jusqu'à en exhumer le coeur battant. Tout en échos et replis secrets, Au grand jamais est un grand livre sur les non-dits familiaux, sur ce qui se transmet derrière les silences et sur les histoires qui nous aident à vivre.
Littérature française
"Le ciel est immense, maman, vais-je me perdre ? " écrit Adel à sa mère en 1967. Pilote d'exception, le jeune Irakien est envoyé par l'armée de l'air pour être formé en URSS, avant de disparaître en 1974, entre Bagdad et Krasnodar. Trente ans plus tard, son neveu Taymour ne supporte plus le mystère qui entoure l'absence de cet oncle. Est-il vraiment mort en héros ? Sans relâche, Taymour va défier les silences d'une famille et d'un régime, jusqu'à s'inscrire à l'émission de recherche télévisée russe Zhdi Menya, "Attends-moi" ... Une fresque magistrale, un voyage dans les dédales d'un secret de famille, un roman pour faire revivre les disparus dans la mémoire intime et collective. Lauréat prix Saint-Exupéry Sélection prix Renaudot Finaliste prix Renaudot des lycéens Finaliste prix des Deux magots Sélection prix Blù-Jean-Marc Roberts Sélection prix du 2e Roman de Laval Sélection grand prix de l'Académie française "Avec une poésie rare, il dessine des personnages inoubliables et nous offre un livre touchant et follement romanesque". Version Femina "Formidable". RTL "Passionant, limpide et profond". Le Nouvel Obs "Haletant et dépaysant". Le parisien week-end "On le lit d'une traite, jusqu'à la surprise du dénouement". La Vie "Une odyssée entre Paris, Bagdad et Karasnodar, des années 60 aux années 2000, sur les traces d'un pilote mystérieusement disparu". Livres Hebdo "Un très beau récit humain et sensible". Ouest France "Une véritable odyssée". Gala "Hyper romanesque, entrainant et vif". Europe 1 "Une habileté remarquable à retracer les évènements historiques, petits et grands". Femme actuelle "Il nous raconte un Bagdad inconnu. (...) Sa pudeur et sa délicatesse ne cachent rien, de la honte aussi, qui se sont abattues sur cette famille, et bientôt sur leur peuple". Figaro Magazine "Captivant. Feurat Alani sait surtout raconter l'épaisseur du silence, et ce qu'il faut comme courage et persévérance pour l'abattre". Libération "Avec une poésie rare, il dessine des personnages inoubliables et nous offre un livre touchant et follement romanesque". Version Femina
Littérature française
"Le 9 octobre 2023 à douze heures une, comme tous les lundis, une foule d'étudiants entre dans la bibliothèque du Centre Pompidou. Ce jour-là une petite femme au chignon blanc trotte parmi eux. Elle demande un renseignement et accède au premier étage. Durant une semaine, elle lit la presse. Elle étale les titres sur une large table noire, à proximité des box de métal où se trouvent les journaux. Puis elle sollicite un documentaliste. Le jeune homme, serviable et patient, l'aide à effectuer ses recherches sur ordinateur. D'abord en lettres latines et ensuite, grâce à des claviers en ligne, en hébreu et en arabe. Il l'ignore, mais il est désormais le seul à savoir qu'elle parle ces deux langues". De 1955 à aujourd'hui, entre Jérusalem et Ramallah, Marie Semelin signe un roman bouleversant d'humanité où chacun des personnages affronte ses contradictions jusqu'à ce que ses certitudes vacillent. "Un sujet particulièrement sensible qu'elle traite avec humanisme, originalité et intelligence et qui envoie balader nos certitudes sur cet effroyable conflit. Un bijou". Le Parisien "De 1955 à aujourd'hui, un portrait croisé de deux femmes, de deux générations, qui dévoile le vrai visage d'une région bénie que la folie des hommes a anéantie". Le Parisien week-end
Littérature française
En Corée du Nord où chaque geste est surveillé, deux adolescents découvrent l'amour. Yoon Gi est d'une classe inférieure tandis que les parents de Mi Ran, membres de l'élite du Parti, l'ont déjà promise à un étudiant de la capitale. Pourtant, un regard échangé lors d'une exécution publique va bouleverser leur vie. Sous l'oeil omniprésent des brigades de quartier et de la Sécurité d'Etat, leur passion clandestine devient une résistance silencieuse. Comment s'aimer dans une dictature où le moindre écart peut conduire en colonie de rééducation ? Comment rêver de liberté quand tout invite à la soumission ? Avec Nous n'avons rien à envier au reste du monde, Nicolas Gaudemet livre un roman bouleversant, à la fois récit intime et fresque politique, où la passion lutte pour exister dans l'horreur ordinaire d'un régime totalitaire. Un Roméo et Juliette nord-coréen, qui interroge en nous les limites du courage, de la révolte et de l'espoir.
Poésie
Née à la frontière franco-allemande, métissée de français, d'allemand, de platt, d'anglais et d'italien, Noëlle Mathis interroge ici son identité transfrontalière à partir des mots qui ont toujours gravité autour d'elle comme s'ils étaient pourvus d'une autonomie propre. " Ils viennent de loin. Ils viennent de près. De la chair, de la famille, de la frontière, du voyage." Des mots impromptus, qui arrivent dans la bouche, que l'on range dans la poche, qui sortent du bout des lèvres ou qui libèrent la parole, qui partent à la recherche de la langue perdue, celle de l'enfance. " La main tendue et dans la paume chaude les mots de béscht doch kòmm. Tu es donc revenue. Oui, je suis revenue dans la langue qui habite l'âtre. Dans ma langue, celle d'avant les mots." Noëlle Mathis fond l'histoire personnelle et celle avec un grand "H" en observant le mouvement et le nuancier des langues transmises, tout à la fois témoins et ouvrières de l'histoire, par les générations précédentes. Ou non transmises. nIl y a le vide dans la maison-langue." Les souvenirs reviennent à travers les mots visités comme des pièces que l'on habite. Les langues finissent par ne plus être étrangères ni maternelles (ou paternelles) mais toujours vivantes, et une réconciliation s'opère avec ce qui était jusqu'à présent de l'ordre du taire : "Jamais je n'en finirai de dire là d'où je viens alors que j'en suis partie pour ne plus en parler."
Littérature anglo-saxonne
L'inventaire des rêves, c'est avant tout la naissance de quatre grandes héroïnes, quatre femmes puissantes venues d'Afrique de l'Ouest dont les destins et les rêves se croisent. Chiamaka est une rebelle qui a déçu sa famille huppée du Nigeria, car au mariage avec enfants elle préfère vivre de sa plume, sans attaches. Mais est-ce vraiment son rêve ? Sa meilleure amie Zikora, qui a toujours voulu être mère, réussit à trouver le parfait alter ego, mais sera-t-il à la hauteur ? Quant à Omelogor, cousine de la première, femme d'affaires brillante, elle rêve de combattre les injustices faites aux femmes et plaque tout pour reprendre des études aux Etats-Unis. Et puis il y a Kadiatou, domestique adorée de Chiamaka, fine cuisinière et tresseuse hors pair. Son rêve américain se réalise quand un hôtel de luxe l'embauche comme femme de chambre, pour le meilleur et surtout pour le pire. Les rêves des femmes seraient-ils plus difficiles à atteindre ? Dix ans après le succès planétaire d'Americanah, la grande Adichie signe un magnifique nouveau roman, ample et saisissant. En mêlant avec brio sujets profonds et frivolité, drames et douceur, L'inventaire des rêves bouleverse autant qu'il amuse. Car si ces quatre héroïnes inoubliables aiment rêver d'amour, papoter pendant des heures, partager plats savoureux et plaisanteries, elles sont aussi et avant tout des femmes noires qui, chacune à sa manière, doivent questionner l'impact qu'a leur couleur de peau sur leur parcours, et sur le regard des autres.
Littérature française
"Je veux que cette histoire soit terminée pour rentrer en France. En même temps, une porte s'ouvre pour moi, m'offre la tranquillité incroyable de ma terre natale, celle de vivre hors du temps, sans pression, sans rien attendre. Les gens marchent, mangent, boivent, très lentement, ils sont comme avant : ils n'ont rien à foutre du monde entier". Un ami disparu, un nouvel amour, une dernière aventure. De La Rochelle à la Syrie en passant par Beyrouth, L'Arabe qui sourit est le récit d'un retour d'exil vers un Proche-Orient aimé où la poésie d'Omar Youssef Souleimane se déploie sur fond d'enquête clandestine.
Créé en 2021, le prix littéraire Frontières poursuit son exploration des lignes de partage qui traversent nos sociétés. Portée par l’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région (UniGR), sa sixième édition, lancée en 2026, affirme une ambition renouvelée : renforcer le dialogue entre création littéraire contemporaine et communauté universitaire, en particulier étudiante.
