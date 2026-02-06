Décerné pour la première fois en 2007, le Prix de La Closerie des Lilas salue chaque année l'ouvrage d'une romancière paru au moment de la « rentrée littéraire d'hiver », entre janvier et mars. Créée pour promouvoir une littérature féminine de qualité, la récompense souhaite s’inscrire dans une démarche d’indépendance et d’ouverture.
Pour correspondre à ce souci « d’indépendance et d’ouverture », le Prix de la Closerie des Lilas s'appuie sur un jury exclusivement féminin, dont une partie des membres change en fonction des années. De nouvelles personnalités issues des milieux artistiques, littéraires, médiatiques, scientifiques ou politiques, viennent ainsi enrichir régulièrement les délibérations.
La première lauréate de l'histoire de la récompense fut, en 2007, Anne Wiazemsky pour Jeune Fille (Gallimard). Depuis, le prix a notamment salué Stéphanie Hochet, Alice Zeniter, Lola Lafon, Julia Kerninon, Sarah Chiche ou encore Florence Seyvos.
La lauréate du Prix de La Closerie des Lilas est l’invitée privilégiée de La Closerie des Lilas, restaurant gastronomique parisien, durant une année, pour un montant de 3000 €.
Au sein d’une famille en pleine décomposition, un beau-père singulier qui attire tous les regards. Voici le roman que le jury du Prix de la Closerie des Lilas a salué cette année : Un perdant magnifique, de Florence Seyvos, publié aux éditions de L'Olivier.
06/05/2025 - 20:00
Ce lundi 7 avril, les membres du jury du Prix de La Closerie des Lilas se sont réunis pour établir une deuxième sélection de 3 romans de femmes parus lors de la rentrée de janvier. Le prix sera remis le mardi 6 mai prochain à 20h, à La Closerie des Lilas.
08/04/2025 - 12:30
Lundi 10 février 2025, les membres du jury du Prix de La Closerie des Lilas se sont réunis. Une première sélection de 6 romans de femmes parus à la rentrée de janvier a été établie par le jury fondateur, Anne Nivat et Josyane Savigneau.
11/02/2025 - 08:00
Expédiée ce 5 janvier par Livres Hebdo, qui démontrait une fois encore combien cette rédaction a du mal à respecter la notion d'embargo, la première liste du Prix de la Closerie des Lilas est donc dévoilée ce 6 janvier, officiellement. Les membres du jury ont retenu six romans écrits par des femmes, publiés lors de la rentrée littéraire de janvier. La gagnante sera invitée durant un an à La Closerie, avec une dotation de 3000 €.
06/02/2024 - 07:20
Le Prix de la Closerie des Lilas 2023 est décerné à Yasmine Ghata pour son roman, Le Testament du prophète (Bouquins). Créé en 2007, le Prix de la Closerie des Lilas a pour mission de soutenir et faire connaître une littérature féminine de qualité.
18/04/2023 - 20:45
Mercredi 29 mars 2023, les membres du jury du Prix de La Closerie des Lilas se sont réunis à la Closerie des Lilas à Paris. Une deuxième sélection de trois romans de femmes parus à la rentrée de janvier a été établie.
30/03/2023 - 09:50
Une première sélection de 6 romans écrits par des femmes parus à la rentrée de janvier a été établie par le jury permanent. La seconde liste sera rendue publique le 23 mars 2023 et le Prix sera remis le 18 avril 2023 à 20h00.
09/02/2023 - 13:09
Récompensant la littérature signée par des femmes, le Prix de la Closerie des Lilas fête ses quinze ans cette année. Le jury, présidé par Laure Adler, s'est réuni le 31 janvier et vient de dévoiler une première sélection de six romans d'autrices, parus lors de la rentrée de janvier.
01/02/2022 - 12:21
Au terme d’une seconde liste présentée le 10 mars, le jury du Prix de la Closerie des Lilas a fini par s’entendre sur une lauréate. Cette année 2021, Stéphanie Coste remporte l’adhésion avec son ouvrage Le Passeur, publié chez Gallimard.
14/04/2021 - 12:58
Malgré les conditions sanitaires, les jurées du prix de la Closerie sont restées fidèles à leur devoir « Après avoir lu une soixantaine de romans publiés entre janvier et mars 2021, écrits par des femmes en langue française, elles ont établi une première liste de dix titres », annoncent-elles.
01/02/2021 - 13:56
Sous la haute autorité de la présidente Josiane Balasko, et sans qu’il soit hélas possible de se retrouver dans la brasserie parisienne, le jury du Prix de la Closerie des Lilas a tout de même délibéré. C’est au roman de Sandrine Collette qu’est revenue la bien étrange récompense de 2020, pour son livre Et toujours des forêts.
23/04/2020 - 19:11
Ne pouvant se réunir dans cette période totalement inédite de confinement, l’édition 2020 du Prix de la Closerie des Lilas se réinvente pour continuer à fêter la littérature. L’ensemble du jury, sous la présidence de Josiane Balasko, a poursuivi ses lectures, ses réunions et des échanges de mails ont permis les débats.
30/03/2020 - 16:19
Jeudi 6 février 2020, les membres du jury du Prix de La Closerie des Lilas se sont réunis à la Closerie des Lilas à Paris. Une première sélection de 6 romans de femmes parus à la rentrée de janvier a été établie par le jury permanent, avec le soutien d’Anne Nivat, Agathe Ruga et Josyane Savigneau. La seconde liste sera rendue publique le mercredi 25 mars 2020. Le Prix sera remis le jeudi 23 avril 2020 à 20h.
07/02/2020 - 17:00
Prix de la Closerie des Lilas 2019
Mardi 16 avril 2019, le célèbre restaurant parisien la Closerie des Lilas a remis ses prix, sous l’égide de la présidente Leïla Slimani : le Prix de la Closerie des Lilas, mais aussi le Prix de l’Académie Lilas. Des récompenses remis chaque année à des femmes, pour cette édition respectivement à Sarah Chiche et à Andréa Bescond.
17/04/2019 - 12:13
Le mardi 26 mars 2019, les membres du jury du Prix de La Closerie des Lilas, présidés par Leïla Slimani, se sont réunis dans le célèbre restaurant parisien. Une seconde sélection de 4 romans de femmes, parus à la rentrée de janvier, a été dévoilée. Le nom de la lauréate sera connu le mardi 16 avril 2019 à 20h00.
28/03/2019 - 09:51
Ce mardi 29 janvier 2019, les membres du jury du Prix de La Closerie des Lilas 2019 se sont réunis à la Closerie des Lilas, à Paris. Une première sélection de huit romans de femmes parus à la rentrée de janvier a été soumise par le comité de sélection aux jurées de cette onzième édition du Prix.
30/01/2019 - 13:10
La Closerie des Lilas remettait ses prix ce 11 avril, sous l’égide de la présidente Amélie Nothomb. Trois récompenses cette année, avec un hommage rendu à Anne Dufourmantelle, décédée en mars 2017. Le prix d’honneur est revenu à Agnès Varda. Et des lilas à foison pour Odile d’Oultremont, lauréate 2018.
12/04/2018 - 08:39
Le deuxième tour des sélections du prix de la Closerie des Lilas vient de s’achever avec quatre romans sélectionnés. L’annonce de la lauréate et la remise du Prix auront lieu lors de la soirée du mercredi 11 avril à la Closerie des Lilas.
28/03/2018 - 15:36
Ce 12 février, le jury réuni du prix de la Closerie des Lilas a délibéré, et présente désormais au public la liste des ouvrages retenus en première sélection. On retrouvera huit romans, parmi les plus variés...
14/02/2018 - 14:55
Depuis 10 ans, le Prix de la Closerie des Lilas récompense le roman d'une femme paru à l'occasion de la rentrée littéraire de janvier. La récompense a été décernée pour la première fois le 7 mars 2007, veille de la Journée des droits des femmes, et se caractérise par un jury 100 % féminin. Oriane Jeancourt Galignani remporte le 10e Prix de la Closerie des Lilas pour Hadamar, publié chez Grasset.
20/04/2017 - 11:16
Mercredi 20 mars 2017 les membres du jury du Prix de La Closerie des Lilas se sont réunis à la Closerie des Lilas à Paris. Une deuxième sélection de 4 romans de femmes parus à la rentrée de janvier a été établie. Le Prix sera remis le 19 avril 2017.
07/04/2017 - 11:03
Créé en 2007, le Prix de la Closerie des Lilas célèbre cette année ses 10 ans, et continue de récompenser une romancière de langue française dont l’ouvrage paraît à la rentrée de janvier. Le prix est inspiré de l'Orange Prize britannique, devenu aujourd'hui le Baileys Women's Prize for Fiction. Le Prix a dévoilé une première liste de 7 romans.
03/02/2017 - 15:33
Ce mercredi 13 avril était décerné le prix littéraire de la Closerie des Lilas : le jury a couronné Le dernier amour d’Attila Kiss, roman de Julia Kerninon publié aux éditions Le Rouergue. Par ailleurs, le prix de la personnalité féminine de l’année, décerné par l’Académie Lilas de la Closerie 2016, a été remis à Juliette Gréco.
16/04/2016 - 02:00
C'est avec La petite communiste qui ne souriait jamais (Actes Sud, 317 pages, 21 €) que Lola Lafon, née en 1975, remporte le Prix de la Closerie des Lilas 2014, rapporte l'AFP. Inès Benaroya, avec Dans la remise (Flammarion) a recueilli sept voix au second tour des votes quand Lola Lafon en a remporté huit.
09/04/2014 - 00:03
Pour son édition 2013, la Closerie des Lilas vient de récompenser Alice Zeniter, qui a publié le livre Sombre dimanche aux éditions Albin Michel. Elle remporte à une majorité absolue le prix, contre Emmanuelle Bernheim pour Tout s'est bien passé paru aux éditions Gallimard, deux voix à Fanny Chiarello pour Une faiblesse de Carlotta Delmont paru aux éditions de l'Olivier, deux voix à Oriane Jeancourt Galignani pour Mourir est un art, comme tout le reste paru aux éditons Albin Michel.
10/04/2013 - 00:00
Ce mercredi, les organisateurs du Prix de La Closerie des Lilas, relayés par l'AFP, ont annoncé que Ségolène Royal fera partie cette année du jury invité de la manifestation, parmi d'autres jurés parmi lesquels Françoise Héritier, Arielle Dombasle, Sophie Davant, Nathalie Rykiel, Lydia Bacrie, France Cavalié ou encore Delphine de Vigan et Claire Coudray.
31/01/2013 - 08:14
Pour cette édition 2011, le prix de la Closerie des Lilas, qui marque tout à la fois le retour des beaux jours, et le défilé des soirées mondaines, a comme toujours livré une douce soirée, avec un dance-floor aimablement rempli.
07/04/2011 - 09:36