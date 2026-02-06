Décerné pour la première fois en 2007, le Prix de La Closerie des Lilas salue chaque année l'ouvrage d'une romancière paru au moment de la « rentrée littéraire d'hiver », entre janvier et mars. Créée pour promouvoir une littérature féminine de qualité, la récompense souhaite s’inscrire dans une démarche d’indépendance et d’ouverture.

Pour correspondre à ce souci « d’indépendance et d’ouverture », le Prix de la Closerie des Lilas s'appuie sur un jury exclusivement féminin, dont une partie des membres change en fonction des années. De nouvelles personnalités issues des milieux artistiques, littéraires, médiatiques, scientifiques ou politiques, viennent ainsi enrichir régulièrement les délibérations.

La première lauréate de l'histoire de la récompense fut, en 2007, Anne Wiazemsky pour Jeune Fille (Gallimard). Depuis, le prix a notamment salué Stéphanie Hochet, Alice Zeniter, Lola Lafon, Julia Kerninon, Sarah Chiche ou encore Florence Seyvos.

La lauréate du Prix de La Closerie des Lilas est l’invitée privilégiée de La Closerie des Lilas, restaurant gastronomique parisien, durant une année, pour un montant de 3000 €.