Le Prix Gibert, à l'origine lancé sous le nom Prix Gibert Joseph en 2014, fait son retour en 2026, toujours porté par l'enseigne de librairies et de disquaires. Il récompensera chaque année un roman francophone, en lui offrant une mise en avant dans l'ensemble des magasins de la chaine.

Au cours de sa courte histoire, le Prix Gibert Joseph avait salué Gauz pour son roman Debout-Payé, paru en 2014 au Nouvel Attila. Douze ans plus tard, la récompense s'offre une seconde vie, cette fois sous l'appelation Prix Gibert.

10 titres sont retenus dans une première sélection, ensuite resserrée autour de 5 ouvrages seulement.

Les libraires Gibert qui font partie du jury sont appelés à voter pour leur roman préféré (ce vote comptera pour 50 % de la note finale), les libraires Gibert non jury pourront également voter (ce vote comptera pour 25 %).

Enfin, les clients des librairies Gibert auront aussi leur mot à dire, ils et elles pourront voter via un formulaire "Google form" accessible en scannant le QR code des bandeaux mis sur les livres en librairies ainsi que sur les affiches ou encore via le lien sur le site de Gibert (ce vote comptera pour les 25 % restants).