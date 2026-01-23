Inscription
Le Prix Gibert, à l'origine lancé sous le nom Prix Gibert Joseph en 2014, fait son retour en 2026, toujours porté par l'enseigne de librairies et de disquaires. Il récompensera chaque année un roman francophone, en lui offrant une mise en avant dans l'ensemble des magasins de la chaine.

Le 23/01/2026

23/01/2026

Au cours de sa courte histoire, le Prix Gibert Joseph avait salué Gauz pour son roman Debout-Payé, paru en 2014 au Nouvel Attila. Douze ans plus tard, la récompense s'offre une seconde vie, cette fois sous l'appelation Prix Gibert.

10 titres sont retenus dans une première sélection, ensuite resserrée autour de 5 ouvrages seulement.

Les libraires Gibert qui font partie du jury sont appelés à voter pour leur roman préféré (ce vote comptera pour 50 % de la note finale), les libraires Gibert non jury pourront également voter (ce vote comptera pour 25 %).

Enfin, les clients des librairies Gibert auront aussi leur mot à dire, ils et elles pourront voter via un formulaire "Google form" accessible en scannant le QR code des bandeaux mis sur les livres en librairies ainsi que sur les affiches ou encore via le lien sur le site de Gibert (ce vote comptera pour les 25 % restants).

 

 

Articles

ActuaLitté

Cinq finalistes pour le Prix Gibert : verdict le 11 mars prochain

Le prix littéraire Gibert, relancé par la chaine de librairies et de disquaires, sera à nouveau décerné en 2026, après douze années d'interruption. Sur les 10 ouvrages de la première sélection, 5 ont été écartés pour ne retenir que les finalistes. Libraires et clients sont désormais invités à les départager avant le mois de mars.

23/01/2026 - 15:45
ActuaLitté

Le Prix Gibert fait son retour en 2026, avec dix romans sélectionnés

Le prix littéraire Gibert fait son retour en 2026 après douze ans d’interruption. Relancé par le réseau de librairies, il récompensera chaque année un roman francophone. La sélection de dix titres, établie par les libraires de l’enseigne à Paris et en région, a été rendue publique début janvier. Le vote des lectrices et lecteurs débutera le 22 janvier, avant l’annonce du lauréat le 11 mars et une remise officielle du prix le 19 mars à Paris.

07/01/2026 - 14:32

