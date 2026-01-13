Le Prix du roman d’écologie associe des acteurs du monde littéraire et des spécialistes des questions écologiques au sein de son comité. Il distingue chaque année un roman qui place les enjeux écologiques au cœur de son intrigue, dans des registres variés, du polar à la fiction contemporaine, en passant par le récit d’anticipation.
Créé en 2018 par une association dédiée, le Prix du roman d’écologie salue une œuvre où les questions écologiques sont substantiellement présentes. Faisant alors le constat d’un champ du roman de l’écologie présent et très divers, l’association a voulu créer un prix littéraire apolitique et transgénérationnel, afin de récompenser un art, la littérature, où le discours écologique est abordé, mais également un art où de nouvelles ambitions écologiques peuvent être formulées.
Le champ du roman d’écologie tel que défini par l’association est divers et peut croiser différentes préoccupations, comme les relations entre êtres humains et nature, la transition économique, sociale, environnementale, les relations entre le Nord et le Sud, ou encore la question animale.
Le jury réunit notamment les fondateurs de la récompense, à savoir Lucile Schmid, présidente de l'association du Prix du roman d’écologie, Dalibor Frioux, consultant et écrivain, Rémi Baille, journaliste à France Culture, Laure Limongi, autrice et cofondatrice du prix, et Antoine Hardy, doctorant en science politique, cofondateur et animateur du podcast 20 minutes avant la fin du monde.
Au cours de son histoire, le prix a récompensé Emmanuelle Pagano, Vincent Villeminot, Antoine Desjardins, Annie Lulu ou encore Corinne Royer.
Le Nouvel Obs a dévoilé la sélection de l'édition 2026 du Prix du roman d’écologie. Six romans francophones sont en lice pour cette distinction, qui récompense chaque année un ouvrage plaçant les enjeux écologiques au cœur de son intrigue. Coprésidé par Lucile Schmid et l’écrivain Laurent Quintreau, le prix, dont Le Nouvel Obs est partenaire, sera remis le 15 avril 2026 au Centre Wallonie Bruxelles, à Paris.
Cette année, Clara Arnaud remporte le Prix du Roman d'Écologie pour son roman Et vous passerez comme des vents fous (2023, Actes Sud). L'autrice y brosse le portrait des montagnes ariégeoises, au sein desquelles s'affrontent humanité et animalité.
La septième édition du Prix du roman d'Écologie entend témoigner d'une riche diversité et d'une remarquable audace, embrassant dystopies, éco-fictions, et narrations éco-poétiques. Son jury a retenu six d'entre eux, dont les œuvres envisagent un monde alternatif, où une coexistence harmonieuse entre l'humanité et la nature est (parfois) possible.
Lors d'une soirée placée sous le signe du croisement des regards et des cultures, Annie Lulu s'est vue décerner le Prix du Roman d'Écologie 2023 pour Peine des Faunes, son deuxième roman (éditions Julliard). Un roman qui aborde des thèmes tels que l'identité, l'héritage familial, l'obsession et la création artistique, tout en mêlant des éléments de réalisme magique et de mythologie.
Créé en 2018 pour saluer les qualités littéraires, mais aussi l'engagement écologiste de certains ouvrages, le Prix du Roman d'Écologie revient en 2022 à l'auteur québécois Antoine Desjardins pour Indice des feux (La Peuplade). Il succède à Lucie Rico, pour Le Chant du poulet sous vide (P.O.L, 2020).
L'écologie, un terrain fertile pour la création littéraire. C'est en tout cas ce qu'affirme le jury du Prix du Roman d’Écologie, créé par Lucile Schmid. Un prix créé en 2018 qui récompense un ouvrage issu d’une pré-sélection de six romans choisis pour leurs qualités littéraires, mais également leur engagement. Découvrez en avant-première les six romans en lice pour l'édition 2022.
L’association du Prix du Roman d’Écologie est présidée par Lucile Schmid. Sont membres fondateurs Dalibor Frioux écrivain, cofondateur du PRÉ, Alexis Jenni, les romancières Alice Ferney et Laure Limongi, Rémi Baille fondateur de la revue littéraire L’Allume-feu. Après Alice Ferney en 2018, c’est Alexis Jenni qui préside le jury du PRÉ depuis 2019. Et les membres viennent de communiquer le nom de la lauréate 2021.
Le Prix du Roman d'Écologie, pour son édition 2020, a été décerné à Vincent Villeminot pour son livre Nous sommes l'étincelle, publié par les éditions Pocket jeunesse. Le lauréat recevra la récompense ce jeudi 24 septembre 2020 à la Bibliothèque nationale de France.
Le premier Prix du Roman d’Écologie a été décerné hier soir à Emmanuelle Pagano pour son ouvrage Saufs riverains publié en 2017 aux éditions P.O.L, lors d’une cérémonie organisée par l’association éponyme à la Gaité Lyrique. Lancé en janvier dernier, ce prix inédit vise à distinguer un roman francophone paru en 2017 qui, à travers son récit, contribue à sensibiliser aux questions écologiques.
L'association du « Prix du roman d’écologie », qui rassemble des écrivains, professeurs, ingénieur ou encore des directeurs et directrices de fondations, annonce la création de la récompense, qui se donne le rôle de « défricheur ». Elle saluera une littérature où le discours écologique est abordé, ou plus largement les relations entre homme et nature, homme et animal, les relations Nord-Sud... 6 livres ont été sélectionnés, en attendant le lauréat dévoilé en avril prochain.
