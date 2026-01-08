Le Prix BD France Télévisions

Le réseau audiovisuel public France Télévisions a annoncé la création de son prix consacré à la bande dessinée en 2025, alors que l'édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême était annulée. L'occasion pour le groupe de « célébrer la BD », envers et contre tout.

La distinction salue, parmi une sélection de 8 titres, l'auteur et/ou illustrateur d'un ouvrage francophone publié récemment et s'inscrit dans la lignée des récompenses tournées vers les romans ou les essais du groupe audiovisuel.

Présidé par Augustin Trapenard (La Grande Librairie — France 5) le jury réunit Camille Diao (C ce soir — France 5), Michel Field (France Télévisions), Francis Forget (France Info culture), Éric Guillaud (ICI Pays de la Loire), Isabel Hirsch (ICI Poitou-Charentes), Anne-Marie Revol (France Télévisions), Noëmie Roussel (France Télévisions) et Raphäl Yem (France Télévisions).

Un jury composé de 11 lectrices et lecteurs d’Île-de-France, choisis après un appel à candidatures lancé par Francetv&vous, aura alors un mois pour lire les bandes dessinées en compétition. Ils se réuniront autour d’Augustin Trapenard, et des membres du jury de sélection le 30 janvier pour délibérer, voter et élire leur lauréat.

La première édition de cette récompense sera décernée en janvier 2026.