Le Prix BD France Télévisions

Présidé par Augustin Trapenard (La Grande Librairie — France 5) le jury réunit Camille Diao (C ce soir — France 5), Michel Field (France Télévisions), Francis Forget (France Info culture), Éric Guillaud (ICI Pays de la Loire), Isabel Hirsch (ICI Poitou-Charentes), Anne-Marie Revol (France Télévisions), Noëmie Roussel (France Télévisions) et Raphäl Yem (France Télévisions).
Un jury composé de 11 lectrices et lecteurs d’Île-de-France, choisis après un appel à candidatures lancé par Francetv&vous, aura alors un mois pour lire les bandes dessinées en compétition. Ils se réuniront autour d’Augustin Trapenard, et des membres du jury de sélection le 30 janvier pour délibérer, voter et élire leur lauréat.
La première édition de cette récompense sera décernée en janvier 2026.
France Télévisions annonce la sélection officielle de la première édition du Prix BD France Télévisions 2026. Huit bandes dessinées ont été retenues par un jury de sélection présidé par Augustin Trapenard. La récompense sera décernée par un jury de lecteurs le 30 janvier 2026, dans le cadre d’une semaine dédiée au 9e art organisée du 26 au 31 janvier, malgré l’annulation du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.
06/01/2026 - 09:57
18/12/2025 - 10:26