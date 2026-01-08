Inscription
À l'origine nommée Prix de la BD Fnac, cette récompense a été créée en 2013, à l'initiative de la chaine de grandes surfaces spécialisées, qui souhaitait alors se doter de sa propre distinction destinée au 9e art. À partir de 2019, elle se renomme Prix BD Fnac France Inter, marquant un partenariat avec la radio publique.

ActuaLitté

À partir d'une sélection d'une vingtaine d'albums, réalisée par les libraires de la Fnac et les équipes éditoriales de France Inter, un jury grand public de 35 personnes, réunissant 30 amateurs de bande dessinée et 5 membres du Pass Culture.

Ceux-ci ont pour mission de lire, évaluer et noter l’intégralité de la sélection afin de déterminer les albums finalistes. Une commission finale, présidée par Rebecca Manzoni et réunissant journalistes de France Inter et libraires de la Fnac, désigne finalement l’album lauréat.

À travers cette initiative, la Fnac et France Inter affirment leur rôle de prescripteurs culturels et défricheurs de talents. Leur ambition est de populariser la bande dessinée, tout en soutenant activement la création artistique. Chaque année, ce prix contribue à mettre en lumière des auteurs confirmés comme de nouvelles voix, et à donner au grand public un accès privilégié à des œuvres fortes et singulières.

Au cours de son histoire, le Prix BD Fnac France Inter a notamment salué L'Âge d'or, de Cyril Pedrosa, avec Roxanne Moreil (Dupuis), en 2019, In waves de AJ Dungo (traduction de Basile Béguerie, lettrage de Jean-François Rey) (Casterman), en 2020, ou encore Les Guerres de Lucas de Laurent Hopman et Renaud Roche (Deman éditions), en 2024.

 

ActuaLitté

À la Maison de la radio, une soirée pour célébrer la bande dessinée

Sous la neige parisienne, Soli Deo Gloria a trouvé la gloire d’un public nombreux et conquis. La bande dessinée de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour a reçu le Prix BD Fnac France Inter 2026, annoncé en direct sur France Inter, le matin même. Un sacre salué lors d’une soirée chaleureuse à la Maison de la radio, marquée par un plaidoyer pour la fiction et l’imagination. Retour sur une remise de prix où la musique, la création et la bande dessinée ont fait cause commune.

08/01/2026 - 16:36
ActuaLitté

Le Prix BD Fnac France Inter 2026 distingue Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria, de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour (Dupuis), a reçu le Prix BD Fnac France Inter 2026. Le nom de l’album lauréat a été annoncé aujourd’hui par Rebecca Manzoni en direct dans La Grande Matinale de France Inter, lors d’une journée spéciale consacrée à la bande dessinée. L’ouvrage a été choisi par une commission finale de journalistes et de libraires Fnac parmi cinq finalistes. Cette distinction s’accompagne d’une mise en avant en magasin et à l’antenne au mois de janvier.

07/01/2026 - 10:45
ActuaLitté

5 finalistes pour le Prix BD Fnac France Inter 2026

La sélection est désormais connue : cinq bandes dessinées viennent d’être retenues pour la dernière ligne droite du Prix BD Fnac France Inter 2026. Derrière cette annonce, un long travail de tri mené à partir des coups de cœur des libraires Fnac et des équipes de France Inter, puis confié à un jury de lecteurs constitué après un appel à candidatures. Une étape décisive avant le choix final.

05/12/2025 - 11:00
ActuaLitté

La sélection du Prix BD Fnac France Inter 2026 est connue

Pour la huitième année consécutive, la Fnac et France Inter, première radio de France, unissent leurs forces pour remettre le Prix BD Fnac France Inter. Cette récompense met en avant le neuvième art et entend en faire découvrir toute la richesse et la diversité au grand public.

03/10/2025 - 11:45
ActuaLitté

Au-dedans, de Will McPhail, lauréat du prix BD Fnac France Inter 2025

La Fnac et France Inter ont le plaisir de dévoiler le nom du lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2025 : Au-dedans de Will McPhail (404 éditions, trad. Basile Béguerie). Le nom de l’album primé a été révélé aujourd’hui par Rebecca Manzoni, marraine du Prix BD Fnac France Inter, en direct dans le « 7/10 » de France Inter.

08/01/2025 - 08:51
ActuaLitté

Les finalistes du Prix BD Fnac France Inter 2025

Le Prix BD Fnac France Inter, créé en collaboration entre la Fnac et France Inter, met à l'honneur chaque année la bande dessinée. Ce prix permet à 35 passionnés de 9ème Art, sélectionnés pour l'occasion, de rejoindre le jury grand public. Le nom du lauréat(e) sera révélé le 8 janvier 2025, et il ou elle sera invité-e dans l’émission Totémic du 10 janvier à 9h20.

06/12/2024 - 11:10
ActuaLitté

Prix BD Fnac France Inter 2025 : qui veut faire partie du jury ?

Pour la septième année consécutive, la Fnac, premier libraire de France, et France Inter, première radio de France, s’associent pour remettre le Prix BD Fnac France Inter. Un prix qui permet de promouvoir la bande dessinée auprès du grand public et faire découvrir la diversité de cet art. Cette initiative reflète leur volonté de soutenir la création artistique.

04/10/2024 - 11:45
ActuaLitté

Les Guerres de Lucas, Prix BD Fnac France Inter 2024

En direct de la Matinale de France Inter, Rebecca Manzoni a annoncé ce matin l'album lauréat du Prix, Les Guerres de Lucas, coécrit par Laurent Hopman et Renaud Roche, et publié par les éditions Deman. 

12/01/2024 - 11:26
ActuaLitté

Le Prix BD Fnac France Inter 2024 dévoile ses finalistes

Fnac et France Inter ont récemment annoncé les cinq bandes dessinées finalistes du Prix BD Fnac France Inter 2024. Ces finalistes ont été choisis par un jury composé de 35 membres du grand public, sélectionnés après un appel à candidatures. Le jury a examiné les 20 bandes dessinées favorites de l'année 2023, choisies par les libraires de la Fnac et l'équipe rédactionnelle de France Inter.

08/12/2023 - 10:21
ActuaLitté

6e édition du Prix BD Fnac France Inter 2024 : la sélection

Pour la sixième fois, France Inter et la Fnac collaborent pour décerner le Prix BD Fnac France Inter. Ce prix, sous le parrainage de Rebecca Manzoni, animatrice de l’émission Totémic sur France Inter, sera attribué par un jury composé de professionnels et de passionnés. La sélection initiale comprend 20 albums de 2023, choisis par les libraires de la Fnac.

06/10/2023 - 12:11
ActuaLitté

Perpendiculaire au soleil, Prix BD Fnac France Inter 2023

La Fnac et France Inter dévoilent le nom du lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2023 : Perpendiculaire au soleil de Valentine Cuny-Le Callet (Éditions Delcourt). Le nom de l’album primé a été révélé aujourd’hui par Rebecca Manzoni, marraine du Prix BD Fnac France Inter, en direct dans son émission Totémic sur France Inter.

05/01/2023 - 10:21
ActuaLitté

Prix BD : Fnac et France Inter récompense l'adaptation de 1984 de Xavier Coste

Dans cette adaptation terrifiante, Xavier Coste donnait à un monument de la littérature, des images aussi fortes que les mots d’Orwell. 1984, publié chez Sarbacane, devient lauréat du prix BD Fnac — France Inter, édition 2022. Voilà qui tombe à pic, en cette période.

06/01/2022 - 16:32
ActuaLitté

Les 5 bandes dessinées finalistes du prix BD Fnac France Inter dévoilées

La Fnac et France Inter dévoilent les 5 bandes dessinées finalistes du prix BD Fnac France Inter 2022. Parrainé par Antoine de Caunes,  le Prix offrira à l’auteur lauréat une mise en avant de son ouvrage à la Fnac, et sur France Inter, des invitations dans les programmes de la station, autant qu'un soutien par une campagne promotionnelle. Son nom sera révélé le jeudi 6 janvier 2022, en direct de l’émission Popopop d’Antoine de Caunes, sur France Inter.

10/12/2021 - 09:45
ActuaLitté

Sélection des 22 lauréats au prix BD Fnac France Inter 2021

Pour la quatrième année consécutive, la Fnac, premier libraire de France, et France Inter, première radio de France, s’associent pour remettre le Prix BD Fnac France Inter. Parrainée par Antoine de Caunes, producteur de l’émission quotidienne de pop culture "Popopop" sur France Inter, cette récompense sera décernée par un jury grand public et professionnel, à la suite d’une sélection précédemment définie par les libraires Fnac, de 22 albums coup de cœur parus en 2021. 

11/10/2021 - 17:10
ActuaLitté

Carbone & Silicium de Mathieu Bablet, prix BD Fnac France Inter 2021

La Fnac et France Inter ont le plaisir de dévoiler le lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2021 : Carbone & Silicium de Mathieu Bablet (Ankama Éditions). L’album primé a été révélé aujourd’hui par Antoine de Caunes, parrain du Prix BD Fnac France Inter, en direct dans l’émission Popopop sur France Inter. 

06/01/2021 - 16:33
ActuaLitté

5 ouvrages finalistes pour le Prix BD Fnac France Inter 2021

Ces albums ont été choisis par les 30 membres du jury grand public du Prix parmi une sélection initiale de 21 titres coups de cœur des libraires Fnac de l’année 2020.

11/12/2020 - 15:19
ActuaLitté

Le prix de la bande dessinée 2021, par France Inter et Fnac

Pour la troisième année consécutive, la Fnac, premier libraire de France, et France Inter, première radio de France, s’associent pour remettre le Prix BD Fnac France Inter. Parrainée par Antoine de Caunes, producteur de l’émission de pop culture « Popopop » sur France Inter, cette récompense sera décernée par un jury grand public et professionnel, d’après une sélection effectuée par les libraires Fnac, de 21 albums coup de cœur parus en 2020.

05/10/2020 - 17:25
ActuaLitté

In waves de AJ Dungo, lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2020

La Fnac et France Inter ont le plaisir de dévoiler aujourd’hui le lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2020 : In waves de AJ Dungo (éditions Casterman). L’album primé a été révélé aujourd’hui par Antoine de Caunes, parrain du Prix BD Fnac France Inter, en direct de l’émission Popopop sur France Inter. 

08/01/2020 - 17:16
ActuaLitté

Six albums finalistes pour le prix BD Fnac France Inter 2020

Nous y sommes, comme prévu : France Inter et Fnac viennent de présenter la liste des six titres encore en compétition pour le prix 2020. Durant tout le mois de janvier, la BD sera d’ailleurs mise à l’honneur dans les boutiques de l’ex-agitateur culturel, et sur son site internet.

09/12/2019 - 17:05
ActuaLitté

20 bandes dessinées retenues pour le prix Fnac - France Inter 2019

C’est reparti pour Antoine de Caunes, parrain du Prix BD, qui vient de donner le coup d’envoi avec la sélection des 20 ouvrages qui seront soumis au jury. Pour cette deuxième édition, on garde l’équipe qui gagne, et sont recrutés les jurés auprès des lecteurs : ils ont jusqu’au 7 octobre pour s’inscrire et tenter de faire partie de celles et ceux qui auront le dernier mot.

03/10/2019 - 17:55
ActuaLitté

L’Âge d’or de Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil prix BD Fnac - France Inter 2019

Pour sa première édition, c’est l’album de Roxanne Moreil et Cyril Pedrosa qui est récompensé par le prix BD Fnac — France Inter. L’album L’âge d’or devient le premier lauréat de cette récompense instaurée l’an passé. Le nom du lauréat a été révélé par Antoine de Caunes, parrain du Prix, durant l’émission Popopop sur France Inter. 

16/01/2019 - 16:35
ActuaLitté

Prix BD Fnac - France Inter 2019 : les cinq albums finalistes

Voici les cinq bandes dessinées finalistes en lice pour la première édition du Prix BD Fnac France Inter. Ces 5 albums ont été sélectionnés par les 30 membres du jury grand public du Prix, parmi les 20 coups de cœur de l’année 2018 des libraires Fnac. 

08/01/2019 - 17:00
ActuaLitté

Création d'un Prix BD Fnac France Inter, parrainé par Antoine de Caunes

L'enseigne Fnac et la station de radio France Inter s'associent pour créer une nouvelle récompense, logiquement nommée le Prix BD Fnac France Inter, parrainé par Antoine de Caunes. Un jury grand public et un jury professionnel choisiront le lauréat au sein d'une sélection par les libraires Fnac de 20 albums coups de cœur parus dans l’année.

08/11/2018 - 17:12

