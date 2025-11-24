Les Inoubliables de Vivlio : des livres et des émotions

La société Vivlio s’associe au magazine ActuaLitté pour donner naissance à une série de portraits intitulée « Lectures inoubliables », dans laquelle les collaborateurs de Vivlio partagent l’ouvrage qui les a profondément marqués.

En prenant la parole, ces professionnels de la lecture numérique évoquent non seulement leur émotion de lecteur, mais aussi la manière dont cette lecture accompagne leur mission au cœur de l’écosystème du livre numérique.

Chaque portrait met en lumière un lien personnel fort : celui qui unit le lecteur à un texte devenu repère, mémoire, inspiration. C’est l’émotion de la découverte, la puissance d’un passage vécu, l’élan qui pousse à recommander, à partager. Dans ce contexte, la dimension numérique s’impose naturellement — la lecture sur liseuse devient un support qui ne s’efface pas devant le papier, mais l’accompagne, l’amplifie.

Vivlio, qui propose une librairie en ligne riche de millions de titres et une gamme de liseuses conçues en Europe, affirme ainsi sa volonté de rendre la lecture numérique vivante, accessible, profondément humaine.

Au-fil des portraits, l’enjeu est double : redonner voix à la recommandation — chaque salarié devient lecteur-ambassadeur — et rappeler que la liseuse n’est pas un simple objet technique mais un vecteur d’émotions, de mémoire, de communauté. En retraçant l’expérience de lecture, en évoquant ce moment singulier où l’ouvrage « fait sens », Vivlio et ActuaLitté mettent en lumière l’intimité du geste de lire, même dans un monde numérique.

Enfin, cette initiative souligne l’engagement d’une librairie en ligne ancrée dans l’écosystème éditorial français. Grâce à la plateforme Vivlio, lecteur·trice peut s’immerger immédiatement dans l’univers recommandé, accéder à l’ouvrage, installer l’application, emporter sa bibliothèque partout.

La lecture numérique cesse d’être isolée pour devenir véritablement partagée : la recommandation interne se transforme en relation avec un lecteur externe, la liseuse se fait compagnon de route, et l’émotion littéraire se prolonge par un acte d’engagement éditorial.