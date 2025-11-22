Inscription
Thotario, ou l'ambition d'un nouveau lien autour des oeuvres numériques

Au moment où l’économie des contenus culturels bascule durablement vers le dématérialisé, une initiative française entend combler l’un des angles morts les plus flagrants de cette transition : l’absence de marché secondaire pour les œuvres numériques. 

Porté par une jeune entreprise fondée avec l’ambition de concilier équité économique, innovation technologique et usages responsables, Thotario propose ce que son équipe qualifie de première en France : un système encadré de revente éthique d’œuvres numériques, pensé au bénéfice simultané des créateurs et du public.

Les statistiques réunies par l’équipe de Thotario dessinent un paysage culturel en pleine mutation. Selon les données présentées, 22 % des lecteurs d’ebooks les consomment illégalement, et un lecteur numérique sur deux se dit frustré de ne pas pouvoir revendre ou partager ses livres électroniques, d’après le Baromètre Sofia 2023.

Les phénomènes d’usage observés dans l’univers vidéoludique confirment cette tendance : 7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo (AFJV, 2024), et depuis 2023, le dématérialisé dépasse le physique sur PC et consoles, selon Statista. Enfin, 58 % des joueurs exprimeraient le souhait de revendre leurs jeux dématérialisés, selon Mobidictum (2024).

Le modèle imaginé par Thotario se veut simple dans son principe : un créateur met en vente une œuvre numérique sur la plateforme thotario.com et choisit d’autoriser ou non sa revente. L’acheteur obtient alors non seulement le fichier, mais également le passeport numérique attaché à l’exemplaire, sous forme d’un NFT propre à la plateforme.

Si l’acquéreur revend ensuite ce bien, le créateur perçoit automatiquement une part du prix, fixée en amont par ses soins. Enfin, chaque créateur dispose d’un espace autonome lui permettant de promouvoir ses éditions papier, rencontres, séances de dédicaces et autres initiatives éditoriales ou professionnelles.

Découvrez leur projet à travers ce dossier.

Un marché livre numérique en perte de sens : comment restaurer le lien ?

Depuis l’avènement des livres numériques et de la dématérialisation culturelle, un constat devenu récurrent s’impose : les créateurs sont marginalisés dans la chaîne de valeur tandis que le public, bien que consommateur actif, se sent empêché d’exercer un véritable droit d’usage. L'entreprise Thotario entend changer la donne.

