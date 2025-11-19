Inscription
Les livres BD et romans sélectionnés pour le Prix de la Porte Dorée 2025

Pour cette nouvelle édition, le Prix littéraire et le Prix BD de la Porte Dorée mettent en lumière des œuvres qui interrogent les trajectoires humaines et les liens entre les sociétés et leurs environnements. 

Le 19/11/2025

Le

19/11/2025

ActuaLitté

La sélection 2025 rassemble des écritures venues d’horizons variés, dont les récits trouvent un écho direct dans les missions du Musée national de l’histoire de l’immigration et de l’Aquarium tropical. Les romans et les bandes dessinées choisis par le comité de lecture, constitué de professionnelles et professionnels du Palais, forment un ensemble cohérent où se croisent mémoire, errance, transmission, inégalités et attention au vivant.

Les textes littéraires retiennent d’abord l’expérience de l’ailleurs. Les parcours d’exil y sont racontés dans leur complexité, entre déplacements forcés, ruptures intimes et reconstructions fragiles. Certains récits plongent dans les archives familiales ou dans des souvenirs enfouis, d’autres suivent des parcours migratoires marqués par la violence ou la perte. Ces voix questionnent ce que signifie se réinventer loin de son pays, comment survivre aux frontières visibles ou invisibles, et de quelle manière on tisse à nouveau un rapport au monde lorsque l’on porte en soi plusieurs appartenances. L’identité n’y est jamais un bloc figé : elle se fabrique au contact de nouvelles langues, de récits hérités, d’amitiés inattendues ou de transmissions souvent menacées.

De nombreux ouvrages s’attachent aussi aux stigmates laissés par les conflits, l’enfermement ou les politiques répressives. Les personnages évoluent dans des paysages marqués par la peur, le silence ou la mémoire blessée. Dans ces univers, l’écriture devient un espace de résistance : elle fait émerger des figures qui refusent l’effacement, rappelle la place des témoins et interroge la frontière entre survie et engagement. Ces récits posent un regard lucide sur les discriminations encore à l’œuvre, sur les assignations qui pèsent sur les corps et les destins, mais ils dévoilent aussi des élans de solidarité, des gestes de soin et des possibilités de transformation.

La dimension écologique occupe une place accrue dans la sélection BD. L’ouverture du prix aux thématiques de l’Aquarium tropical élargit le champ des récits : protection de la biodiversité, disparition des espèces, fragilité des écosystèmes, effets de l’activité humaine sur les milieux aquatiques ou terrestres. Certaines œuvres imaginent des mondes bouleversés par la montée des eaux, d’autres documentent les conséquences de nos choix collectifs sur des environnements déjà abîmés. La bande dessinée y déploie sa force graphique pour donner corps à des métamorphoses, faire ressentir des dérèglements ou montrer la beauté menacée du vivant. Elle relie l’intime au planétaire en révélant comment les crises environnementales modifient les existences quotidiennes.

Cette sélection 2025 partage ainsi des préoccupations communes : raconter des vies traversées par les déplacements, questionner les identités multiples, donner une voix à celles et ceux que l’on entend peu, montrer comment les discriminations structurent encore les sociétés, et rappeler l’urgence à préserver nos milieux naturels. Qu’ils explorent des histoires vraies ou des fictions nourries de réel, ces ouvrages témoignent d’une même volonté de comprendre ce qui relie les êtres humains entre eux et à leur environnement.

Le Prix littéraire et le Prix BD de la Porte Dorée distingueront deux œuvres qui porteront ces préoccupations avec une force singulière. Les jurys, composés d’autrices, d’auteurs, de journalistes, de libraires, de scientifiques, de professionnelles et professionnels de la culture, ainsi que de jeunes lectrices et lecteurs, auront la mission de choisir les voix qui prolongeront cette réflexion au-delà des pages.

Crédits illustration : © Kei Lam

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Extraits

Historique

Historique

Les soeurs Jacob

Les soeurs Jacob grandissent à Nice, entourées d'une mère aimante, Yvonne, d'un frère chéri, Jean, et d'un père, André, architecte et républicain. Elles traversent leur enfance et leur adolescence dans un cocon, bercées par la beauté et la douceur de la Méditerranée. Mais autour de la famille, l'Histoire s'embrase et les périls s'accumulent. Le 1 septembre 1939, la France et l'Angleterre déclarent enfin la guerre à l'Allemagne nazie. La défaite de la France et la collaboration précipitent la famille Jacob dans la pauvreté, l'exclusion et la persécution, jusqu'à la déportation. Marquées à jamais, les trois soeurs se retrouvent au retour des camps. La vie reprend pourtant ses droits. Avant que le destin ne les frappe cruellement... Ce récit graphique choral, composé à partir des correspondances des trois soeurs et des archives familiales, raconte l'enfance et la jeunesse de ces trois femmes aux tempéraments exceptionnels, l'immense tendresse qui les a unies, et leur inépuisable courage. Les Soeurs Jacob est une adaptation du film et du livre de David Teboul, avec Marie Desplechin au scénario et Fred Bernard au dessin et à la couleur.
09/2025

09/2025

ActuaLitté

Littérature arabe

Le corbeau qui m'aimait

Ils étaient comme des frères, pleins de projets et de rêves à leur départ du Soudan, et tout le long de la périlleuse Route des fourmis jusqu'à la Jungle de Calais. Puis ils se sont séparés. Mais lorsque Nour retrouve Adam, devant une gare en Autriche, il n'est plus qu'une âme égarée, les yeux noyés de crack. Adam ne le reconnaît pas et disparaît. Nour se lance alors dans une quête, celle d'un homme qui a perdu son double. A travers ceux qui l'ont croisé, aidé, aimé, il raconte qui était Adam, l'homme qui parlait aux corbeaux et qui rêvait d'Angleterre, quitte à traverser la Manche en montgolfière. Immersif, sensible et engagé, Le corbeau qui m'aimait rend hommage à tous ceux dont les rêves furent trop grands et trop beaux face à la dureté du réel. Adulé dans le monde arabe, censuré dans son pays, Abdelaziz Baraka Sakin est né en 1963 au Soudan et vit en exil entre la France et l'Autriche. Après Le Messie du Darfour, Les Jango et La Princesse de Zanzibar, il construit une oeuvre somptueusement humaniste.
09/2025

09/2025

ActuaLitté

Littérature française

Au grand jamais

"On grandit autant dans un pays, dans un foyer, que dans certaines histoires. Mais ces histoires ne sont pas toutes égales. Il y en a une qui prend le dessus. Ce peut être la plus douloureuse. Ce peut être la plus séduisante. Une chose est sûre : ce n'est pas toujours la plus vraie". La mère de la narratrice a disparu. Cette femme, une poétesse acclamée dans son pays, avait déjà connu l'effacement après son installation en France : peu à peu, l'écriture l'avait quittée. La disparition s'impose dès lors à sa fille, devenue mère à son tour, comme une clé pour résoudre l'"énigme qu'est une personne". Suivant son instinct - serait-ce plutôt un don ? -, elle collecte les symptômes d'une histoire refoulée, jusqu'à en exhumer le coeur battant. Tout en échos et replis secrets, Au grand jamais est un grand livre sur les non-dits familiaux, sur ce qui se transmet derrière les silences et sur les histoires qui nous aident à vivre.
08/2025

08/2025

ActuaLitté

Ecrits sur l'art

La joie ennemie

Kaouther Adimi passe une nuit à l'Institut du monde arabe pour raconter le destin de Baya, peintre algérienne prodige, célébrée par Matisse et Picasso ; mais dans le silence du musée, un autre récit s'impose. En 1994, alors que l'Algérie s'enfonce dans la violence, ses parents choisissent de retourner s'y installer avec leurs enfants. Le lendemain de leur arrivée, la voiture familiale tombe sur un faux barrage tenu par le GIA, le Groupe islamique armé, premier événement d'une série de tragédies liées à la décennie noire. Pourquoi ses parents ont-ils voulu rentrer alors que tous ceux qui le peuvent fuient le pays ? Comment se construire lorsque le passé hante et dévore vos nuits ? L'autrice confronte ses souvenirs, tente de combler les silences, de faire émerger ce qui a été enfoui. Et explore ce que l'on transmet, ce que l'on tait et ce que l'on reconquiert. Un texte puissant où l'art est un contrepoint lumineux à l'obscurantisme.
08/2025

08/2025

ActuaLitté

Divers

Hazara Blues

Parfois, les histoires, c'est une question de vie ou de mort. Reza doit en raconter une particulièrement convaincante à l'agence en charge de lui délivrer ou de lui refuser le statut de réfugié politique en France. Alors il se lance dans le récit de son peuple bafoué, les Hazaras, et de son périple de Téhéran à Paris, en passant par Kaboul... La gardienne du château lui donnera-t-elle les clés tant espérées, celles de la liberté ?
08/2025

08/2025

ActuaLitté

témoignages personnels

L'oiseau de Bergen-Belsen

Florence Schulmann pousse son premier cri à Bergen-Belsen trois semaines avant la libération du camp de concentration par l'armée britannique. Rescapée sans souvenirs, elle est une enfant hantée : tous les soirs, blottie dans son lit, elle entend ses parents pleurer de l'autre côté de la cloison. De leur traumatisme, elle ignore tout - la perte d'un premier fils dans d'effroyables circonstances à Brzeziny, la liquidation du ghetto de Lódz, leur déportation à Auschwitz puis leur transfert dans deux camps distincts jusqu'à leurs retrouvailles inespérées. C'est à l'adolescence, à l'occasion d'un voyage en Israël où les gens se bousculent pour la rencontrer, que Florence comprend qu'elle n'est pas une jeune fille comme les autres. A 80 ans, elle accepte enfin de raconter : après être retournée à Bergen-Belsen, après avoir participé à des groupes de parole, questionné photos et archives. Née entre nuit et brouillard, Florence remonte ici le fil de son histoire, car elle sait que les mots sauvent. Pour ses petits-enfants et les générations suivantes.
03/2025

03/2025

ActuaLitté

Divers

Moheeb sur le parking

Un bout de parking, pas loin de Bruxelles. C'est là que Moheeb, un ado afghan réfugié, vit sa vie sur un banc. Un quotidien précaire, mais égayé par les parties de foot avec son pote Hugo et les discussions avec Qaïs, migrant comme lui et tombé amoureux d'une jeune Belge. Soutenu par Souad, membre d'une association, ainsi que par la maman d'Hugo, un ado qui lui complique bien la vie, Moheeb le taiseux semble profiter des longues journées d'été, malgré les papiers qui n'arrivent pas, les agressions et les menaces de la police. A moins qu'un feu secret ne le consume de l'intérieur. Car si on ignore déjà ce qu'il y a dans la tête d'un ado avec un toit et une famille, comment savoir ce qui se passe dans celle de Moheeb ? Après Merel , Clara Lodewick explore le quotidien et la santé mentale des réfugiés mineurs isolés, tout en composant une splendide galerie de personnages.
03/2025

03/2025

ActuaLitté

Réalistes, contemporains

Le dernier costume n'a pas de poche

"-je ne comprends pas. Tu as une famille, des amis, un travail. Pourtant tu dépenses ton argent et ton temps, pour des gens que tu ne connais pas, pour ce cimetière des inconnus. Pourquoi tu fais tout ça ? - Parce que le dernier costume n'a pas de poche, mon jeune ami". Inspiré de personnes réelles, Laurent Galandon et Paolo Castaldi nous conduisent à Zarzis en Tunisie. Dans un récit choral, ils nous entraînent auprès de personnages qui luttent au quotidien pour apporter humanité et dignité à des gens qui fuient leurs pays, auprès de familles endeuillées ou séparées de leurs proches ou d'autres encores qui rêvent de quitter les rives tunisiennes dans l'espoir d'un meilleur avenir.
02/2025

02/2025

ActuaLitté

Littérature française

Ma grand-mère et le Pays de la poésie

Prix du roman Marie Claire 2025. "L'enfance est une vieille dame aux mains blanches, aux cheveux lisses et aux yeux sombres". L'enfance, c'est cette grand-mère qui vit à la maison, élève et chérit l'autrice, si bien que c'est en vietnamien qu'elle prononce ses premiers mots. Puis Minh Tran Huy grandit, s'éloigne de cette deuxième mère, de sa langue, et oublie. Cette grand-mère si modeste, cette Bà qui n'a vécu que pour se dévouer aux autres, se retrouve à l'écart des siens, qui ne parlent plus que français. En s'adressant à Bà, elle revient sur le silence qui entoure son histoire familiale et tente de retracer, dans le Vietnam des années 1970 déchiré par les guerres, le douloureux chemin qui a mené sa grand-mère jusqu'en France. Mais ce Vietnam tragique d'avant l'exil est aussi le territoire merveilleux des contes de son enfance, qui éclairent et nourrissent ce récit. Pour Minh Tran Huy, la littérature, à la manière du kintsugi, vient rassembler les fragments pour reconstituer un tout. Dans un vibrant hommage à sa défunte grand-mère, l'autrice retisse le lien qui les unissait, fait d'histoires intimes et de contes venus du Pays de la poésie.
01/2025

01/2025

ActuaLitté

Réalistes, contemporains

Em silêncio

Depuis la prise de pouvoir de Salazar, les arrestations arbitraires s'enchainent et la population portugais enfonce dans la misère. Lorsqu'il perd son emploi, João décide de rejoindre la France pour offrir une meilleure sa famille. Il s'élance sur les chemins sinueux de l'espoir, où la guardia civil espagnole guette et le silence est roi. Lin hommage solidement documenté d'Adeline Casier a son grand-père, empreint d'une poésie et d'une mélancolie rêveuses.
01/2025

01/2025

ActuaLitté

Réalistes, contemporains

Babouchka & Dedouchka

Emma a un drôle de grand-père. Une longue barbe toujours taillée de travers et des yeux un peu fous. Enfin ça, elle le sait grâce à la terrifiante statue à son effigie qui trône en haut des escaliers de la maison familiale de Fontenay-aux-Roses. Andreï Siniavski, écrivain soviétique et survivant du goulag, est décédé quelques mois avant la naissance de sa petite fille. En fouillant dans cette caverne d'Ali Baba des Hauts-de-Seine où ses grands-parents s'étaient exilés en 1973 pour fuir leur URSS natale, Emma a retracé une vie de littérature, de répression, de résistance et d'amour. Elle l'a pu aussi et surtout en écoutant Maria, sa grand-mère, raconter cette épopée héroïque qu'elle a partagée avec Andreï. Et il n'y a pas plus extraordinaire histoire que celle des époux Siniavski, deux grands esprits, épris l'un de l'autre, de liberté et de belles lettres, qui ne se sont jamais laissé dompter... mais toujours avec poés

01/2025

ActuaLitté

Fantastique

L'âge d'eau

Nous sommes en France, l'eau est montée et il n'y aura pas de décrue. Face à ce nouveau phénomène, beaucoup de populations sont déplacées et survivent comme elles peuvent sur les terres émergées ou apprennent "à flotter". Les grandes villes, comme les grands pôles industriels, sont, quant à eux, systématiquement entourés de digues et soumis à des normes sanitaires. Face à l'insalubrité potentielle de ces modes de vie "hors des digues" et au danger qu'ils représentent, les autorités invitent ces populations à venir rejoindre au plus vite les centres d'hébergement d'urgence construits à la chaîne, sous peine de perdre certains de leurs droits citoyens. Une famille, qui a vu son habitat noyé par la montée des eaux, refuse d'obéir à l'injonction gouvernementale. Ils vivent sur une maison flottante. Jeanne, la mère, préfère cette liberté. Jeanne a deux fils, Hans et Groza, et un chien médium. Groza, un ancien CRS, traumatisé par son passé, ne parle plus que par onomatopées et a développé l'étrange manie de vouloir régler tous les problèmes. Hans vit une séparation douloureuse avec la mère de sa fille Vinee. Ils cherchent un lieu émergé où ils pourront vivre en paix, et sont prêts à lutter contre la nature déchaînée mais aussi contre les hommes, capables des pires bassesses pour survivre à ce monde en mutation. Un récit d'anticipation aux préoccupations très actuelles et personnelles, dont les deux tomes nous mènent dans des Pays de la Loire noyés par la montée des eaux.

01/2022

Articles

ActuaLitté

Prix de la Porte Dorée 2025 : les sélections littérature et BD

Le Palais de la Porte Dorée a dévoilé la sélection 2025 de ses deux distinctions littéraires : la 17e édition du Prix littéraire et la 5e du Prix BD. 6 romans et 7 bandes dessinées sont en lice, choisis par un comité interne, autour des thématiques du musée et de l’aquarium : migrations, exil, identités plurielles, discriminations, biodiversité et enjeux écologiques. Les prix seront remis le mardi 25 novembre 2025 au Palais de la Porte Dorée, à l’issue du vote des jurys composés de spécialistes du monde culturel et scientifique.

23/09/2025 - 11:13
ActuaLitté

Au Palais de la Porte Dorée, les prix littéraires évoluent

À partir de 2025, les prix littéraire et bande dessinée du Palais de la Porte Dorée, qui mettent à l'honneur les récits d'exil, de migration et d'identités plurielles, changent de rythme. Désormais remis en novembre, ils distingueront des ouvrages publiés dans l’année. Une évolution qui s’accompagne d’un élargissement des thématiques.

08/07/2025 - 17:46

