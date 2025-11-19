Les livres BD et romans sélectionnés pour le Prix de la Porte Dorée 2025

Pour cette nouvelle édition, le Prix littéraire et le Prix BD de la Porte Dorée mettent en lumière des œuvres qui interrogent les trajectoires humaines et les liens entre les sociétés et leurs environnements.

La sélection 2025 rassemble des écritures venues d’horizons variés, dont les récits trouvent un écho direct dans les missions du Musée national de l’histoire de l’immigration et de l’Aquarium tropical. Les romans et les bandes dessinées choisis par le comité de lecture, constitué de professionnelles et professionnels du Palais, forment un ensemble cohérent où se croisent mémoire, errance, transmission, inégalités et attention au vivant.

Les textes littéraires retiennent d’abord l’expérience de l’ailleurs. Les parcours d’exil y sont racontés dans leur complexité, entre déplacements forcés, ruptures intimes et reconstructions fragiles. Certains récits plongent dans les archives familiales ou dans des souvenirs enfouis, d’autres suivent des parcours migratoires marqués par la violence ou la perte. Ces voix questionnent ce que signifie se réinventer loin de son pays, comment survivre aux frontières visibles ou invisibles, et de quelle manière on tisse à nouveau un rapport au monde lorsque l’on porte en soi plusieurs appartenances. L’identité n’y est jamais un bloc figé : elle se fabrique au contact de nouvelles langues, de récits hérités, d’amitiés inattendues ou de transmissions souvent menacées.

De nombreux ouvrages s’attachent aussi aux stigmates laissés par les conflits, l’enfermement ou les politiques répressives. Les personnages évoluent dans des paysages marqués par la peur, le silence ou la mémoire blessée. Dans ces univers, l’écriture devient un espace de résistance : elle fait émerger des figures qui refusent l’effacement, rappelle la place des témoins et interroge la frontière entre survie et engagement. Ces récits posent un regard lucide sur les discriminations encore à l’œuvre, sur les assignations qui pèsent sur les corps et les destins, mais ils dévoilent aussi des élans de solidarité, des gestes de soin et des possibilités de transformation.

La dimension écologique occupe une place accrue dans la sélection BD. L’ouverture du prix aux thématiques de l’Aquarium tropical élargit le champ des récits : protection de la biodiversité, disparition des espèces, fragilité des écosystèmes, effets de l’activité humaine sur les milieux aquatiques ou terrestres. Certaines œuvres imaginent des mondes bouleversés par la montée des eaux, d’autres documentent les conséquences de nos choix collectifs sur des environnements déjà abîmés. La bande dessinée y déploie sa force graphique pour donner corps à des métamorphoses, faire ressentir des dérèglements ou montrer la beauté menacée du vivant. Elle relie l’intime au planétaire en révélant comment les crises environnementales modifient les existences quotidiennes.

Cette sélection 2025 partage ainsi des préoccupations communes : raconter des vies traversées par les déplacements, questionner les identités multiples, donner une voix à celles et ceux que l’on entend peu, montrer comment les discriminations structurent encore les sociétés, et rappeler l’urgence à préserver nos milieux naturels. Qu’ils explorent des histoires vraies ou des fictions nourries de réel, ces ouvrages témoignent d’une même volonté de comprendre ce qui relie les êtres humains entre eux et à leur environnement.

Le Prix littéraire et le Prix BD de la Porte Dorée distingueront deux œuvres qui porteront ces préoccupations avec une force singulière. Les jurys, composés d’autrices, d’auteurs, de journalistes, de libraires, de scientifiques, de professionnelles et professionnels de la culture, ainsi que de jeunes lectrices et lecteurs, auront la mission de choisir les voix qui prolongeront cette réflexion au-delà des pages.

Crédits illustration : © Kei Lam