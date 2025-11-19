Le Prix du récit dessiné récompense une narration graphique de fiction ou de non-fiction, signée d'une seule autrice ou d'un seul auteur. Ce prix, doté de 5000 € et dédié à une création maîtrisant à la fois texte et graphisme, met en lumière des œuvres variées.

Créé en 2017 par la Scam, la Société civile des auteurs multimédias, le Prix du récit dessiné est décerné chaque année à une œuvre graphique, après un appel à candidatures à destination des maisons d'édition.

Les propositions reçues par la Scam sont ensuite examinées et présélectionnées par trois membres de chaque commission, Écrit et Images fixes de la Scam. Le jury est composé de trois membres issus du comité de présélection et de deux personnalités renouvelées chaque année, dont une lauréate ou un lauréat des années précédentes.

Au cours de son histoire, le Prix du récit dessiné a notamment récompensé Thierry Murat, Luz, Frédéric Pajak, Lucie Quemener, Elene Usdin ou encore Blutch.