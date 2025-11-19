Le Prix du récit dessiné récompense une narration graphique de fiction ou de non-fiction, signée d'une seule autrice ou d'un seul auteur. Ce prix, doté de 5000 € et dédié à une création maîtrisant à la fois texte et graphisme, met en lumière des œuvres variées.
Créé en 2017 par la Scam, la Société civile des auteurs multimédias, le Prix du récit dessiné est décerné chaque année à une œuvre graphique, après un appel à candidatures à destination des maisons d'édition.
Les propositions reçues par la Scam sont ensuite examinées et présélectionnées par trois membres de chaque commission, Écrit et Images fixes de la Scam. Le jury est composé de trois membres issus du comité de présélection et de deux personnalités renouvelées chaque année, dont une lauréate ou un lauréat des années précédentes.
Au cours de son histoire, le Prix du récit dessiné a notamment récompensé Thierry Murat, Luz, Frédéric Pajak, Lucie Quemener, Elene Usdin ou encore Blutch.
L'album WREK (Frémok, 2024) vaut à son auteur, Olivier Deprez, le Prix du récit dessiné 2025, décerné par la Société civile des auteurs multimédia (Scam). Créée en 2017, cette récompense salue un livre édité en français, appartenant à l’univers de la fiction ou de la non-fiction, écrit et illustré par une seule autrice ou un seul auteur. Il est doté de 5000 €.
Saluant chaque année une bande dessinée de fiction ou de non-fiction, le Prix du récit dessiné est décerné par la Société civile des auteurs multimédia (Scam). Son jury a sélectionné six ouvrages, en lice pour cette neuvième édition. Verdict dans quelques semaines...
La Scam décerne son Prix du Récit dessiné 2024 à Fabrice Neaud pour Le Dernier Sergent 1 – Les Guerres immobiles, paru chez Delcourt. Le prix sera remis le samedi 30 novembre au Musée éphémère de SoBD, suivi d'une séance de dédicace le dimanche 1er décembre. Son œuvre sera exposée à la Galerie de la Scam, avenue Velasquez, du 20 février au 30 mai 2025.
Le Prix Scam du récit dessiné, accompagné d’une dotation de 5000 €, met en avant l’habileté d’un artiste qui témoigne d’une maîtrise à la fois du texte et du graphisme. Il peut récompenser aussi bien une œuvre fictionnelle que non-fictionnelle. Ce mardi 17 septembre, le jury a dévoilé une liste de 6 ouvrages qui concourent au titre de lauréat.
Ce prix fait la part belle à l’univers graphique et narratif et récompense un récit dessiné de fiction ou de non-fiction. Le livre doit avoir été écrit et illustré par une seule autrice ou un seul auteur. Le jury de cette 6e édition, composé de Pierre Cornilleau, Simonetta Greggio, Pascal Ory, Lucie Quéméner (lauréate du prix 2021 avec Baume du Tigre) et Téhem (mention du prix 2021 avec Piments zoizos), a attribué le Prix du récit dessiné Scam à Elene Usdin pour René·e aux bois dormants (Sarbacane Éditions, 2021)
Il récompense une œuvre de fiction ou de non-fiction en langue française, dont les dessins et les textes qui composent le livre sont réalisés par la même plume : la sélection 2022 du Prix du récit dessiné vient d'être dévoilée. Pour cette 6e édition, ce sont sept ouvrages qui devront être départagés par le jury.
Le Prix du récit dessiné 2021 a été décerné par la Scam à Lucie Quéméner pour son album Baume du tigre, publié par les éditions Delcourt. Le titre avait déjà été salué par le premier prix dédié à la bande dessinée de la radio France Culture.
Destiné à « un récit dessiné interrogeant le réel », le Prix du récit dessiné est décerné chaque année par la Société civile des auteurs multimédia (Scam). Dotée à hauteur de 5000 €, la récompense ira saluer un des sept ouvrages de la sélection 2021 à l'automne.
Le Prix du récit dessiné est né en 2017 et récompense des œuvres dessinées de fiction ou de non-fiction en langue française dont les dessins et les textes qui composent le livre sont réalisés par la même plume. Et pour cette nouvelle édition, une première sélection vient d’être révélée.
Du 6 mars au 17 mai 2019, la Scam (Société civile des auteurs multimédias) exposera les ouvrages lauréats du Prix du récit dessiné 2018. Yannis La Macchia avait remporté le Prix du récit dessiné pour son récit graphique Des Bâtisseurs paru aux éditions Atrabile. Lamia Ziadé avait reçu la mention du Jury pour Ma très grande mélancolie arabe chez P.O.L.
Pour sa seconde édition, le Prix du récit dessiné de la SCAM revient à Yannis La Macchia pour son récit graphique Des Bâtisseurs paru aux éditions Atrabile. Lamia Ziadé a également reçu la mention du Jury pour Ma très grande mélancolie arabe chez P.O.L. Les prix seront remis aux lauréats lors de la fête des Grands Prix le 22 juin à Paris, dans les locaux de la SCAM.
Créé en 2017, le Prix du récit dessiné de la Scam, Société civile des auteurs multimédias, récompense un récit dessiné, édité sous la forme d’un livre, appartenant à l’univers de la fiction ou de la non-fiction, en langue française, écrit et illustré par un(e) même auteur(e). La sélection 2018 du prix vient de tomber.
Le jury composé de Michel Backès, Aurélie Blard-Quintard, Pascal Boille, Jean-Pierre Djivanidès, Désirée Frappier, Catel Muller et Benoît Peeters a attribué le Prix du récit dessiné à Thierry Murat pour son livre Étunwan Celui-Qui-Regarde, Éditions Futuropolis, 2016.
