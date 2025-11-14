L'agence de communication Epiceum organise chaque année depuis 2008 le Prix [du métro] Goncourt, avec un objectif en tête : faire découvrir des ouvrages encore peu connus, qui ont besoin d’un coup de pouce. Raison pour laquelle la distinction se concentre sur les premiers romans.

La sélection des livres en compétition s'ouvre dès septembre de l’année précédant la remise du Prix et s’opère parmi les premiers romans de la rentrée littéraire du même mois. Pendant dix mois, cette sélection s’enrichit pour être composée d’une douzaine d’ouvrages.

Les membres du jury lisent à tour de rôle chaque roman et peuvent écrire des commentaires sur le site internet du Prix, pour donner leur avis.

Le jury réunit un représentant de chaque librairie, Libralire, Les Nouveautés et Les Guetteurs de Vent, des membres de l’agence dont l’organisatrice du Prix et le dirigeant d’Epiceum, mais aussi des partenaires, clients, journalistes, artistes, lecteurs du quartier ou amis qui souhaitent se prêter au jeu. En tout, c’est plus d’une vingtaine de personnes qui est impliquée toute l’année.

Depuis sa création, le Prix [du métro] Goncourt a salué des ouvrages d'Emma Doude Van Troostwijk, Célestin de Meeûs, Marie Vingtras, Estelle-Sarah Bulle ou encore Francis Tabouret.