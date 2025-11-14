L'agence de communication Epiceum organise chaque année depuis 2008 le Prix [du métro] Goncourt, avec un objectif en tête : faire découvrir des ouvrages encore peu connus, qui ont besoin d’un coup de pouce. Raison pour laquelle la distinction se concentre sur les premiers romans.
La sélection des livres en compétition s'ouvre dès septembre de l’année précédant la remise du Prix et s’opère parmi les premiers romans de la rentrée littéraire du même mois. Pendant dix mois, cette sélection s’enrichit pour être composée d’une douzaine d’ouvrages.
Les membres du jury lisent à tour de rôle chaque roman et peuvent écrire des commentaires sur le site internet du Prix, pour donner leur avis.
Le jury réunit un représentant de chaque librairie, Libralire, Les Nouveautés et Les Guetteurs de Vent, des membres de l’agence dont l’organisatrice du Prix et le dirigeant d’Epiceum, mais aussi des partenaires, clients, journalistes, artistes, lecteurs du quartier ou amis qui souhaitent se prêter au jeu. En tout, c’est plus d’une vingtaine de personnes qui est impliquée toute l’année.
Depuis sa création, le Prix [du métro] Goncourt a salué des ouvrages d'Emma Doude Van Troostwijk, Célestin de Meeûs, Marie Vingtras, Estelle-Sarah Bulle ou encore Francis Tabouret.
Paru aux éditions du Sous-Sol en août 2024, le premier roman de Célestin de Meeûs, Mythologie du .12, vaut à son auteur le Prix [du métro] Goncourt. Le trophée lui sera décerné le mardi 2 décembre prochain, dans le 11e arrondissement de Paris, à deux pas de la fameuse entrée du transport souterrain parisien.
14/11/2025 - 09:27
La 17e édition du Prix [du métro] Goncourt a sacré la metteure en scène et autrice Emma Doude Van Troostwijk pour son premier roman, intitulé Ceux qui appartiennent au jour (Éditions de Minuit). Elle reçoit sa distinction ce mardi 3 décembre, au Onzième lieu, dans le 11e arrondissement, à proximité d'une fameuse station de métro...
03/12/2024 - 11:05
#PrixAutomne22 — Pas si loin du Prix Goncourt, le Prix [du métro] Goncourt ne récompense que des premiers romans, dans un souci de mise en lumière de l’amour de la littérature et de l’envie de découvrir des œuvres. Le tout au sein d'un quartier parisien... Marie Vingtras est la lauréate 2022, pour son roman Blizzard (Éditions de L'Olivier).
16/11/2022 - 11:17
Le prix [du métro] Goncourt a été fondé par Epiceum, atypique agence « anti-com’ » qui s'est spécialisée dans l’intérêt général. Cette année, Dimitri Rouchon-Borie a été récompensé pour son roman Le Démon de la colline aux loups (éditions Le Tripode). La soirée de remise du prix est prévue pour le mardi 14 décembre, dans les locaux situés, sans surprise, au métro Goncourt.
03/11/2021 - 17:08
Le jury du Prix [du métro] Goncourt 2019, présidé par Francis Tabouret, lauréat de l'année dernière, a désigné Estelle-Sarah Bulle lauréate de la récompense pour son livre Là où les chiens aboient par la queue, publié par les éditions Liana Levi.
06/11/2019 - 11:09
L'agence Epiceum, spécialisée dans la communication publique et l'intérêt général, a décerné ce mercredi 7 novembre l'autre Prix Goncourt, celui de la station de métro, un clin d'œil à la situation géographique de l'agence. Le jury, présidé par Guy Boley (lauréat 2017 avec Fils du Feu), a désigné le roman de Francis Tabouret, Traversée, publié par P.O.L.
08/11/2018 - 09:15
Le Prix [du métro] Goncourt 2017 vient d’être attribué à Négar Djavadi pour son premier roman Désorientale (chez Liana Levi) et à Guy Boley pour Le fils du feu (chez Grasset). Le jury, réuni ce lundi 6 novembre dans les bureaux de l’agence Epiceum, a délibéré pendant plus de deux heures avant de décider de désigner deux lauréats ex-aequo.
07/11/2017 - 08:54