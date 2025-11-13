C’est en hommage à Marcel Proust que le Prix Le Temps retrouvé a été créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire. Parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, il récompense une œuvre littéraire qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société.
En 2025, le jury de cette récompense réunissait Douglas Kennedy, président ; Claire Bauchart ; Alessandra Fra ; Bertrand Galimard Flavigny ; Daniel Iagolnitzer ; Nathalie Maranelli ; Meik Reinhardt ; Monique Ruffié ; Philippe Vilain et Denys Viat.
Le Prix Le Temps retrouvé a récompensé, depuis sa création, Hugo Lindenberg, Jean-François Hardy, Jean Michelin, Virginie Troussier ou encore Philippe Collin.
La distinction est décernée à l’Hôtel de Crillon, dans le 8e arrondissement de Paris.
Le jury du Prix Le Temps retrouvé s'est à nouveau penché sur la première sélection, de 9 titres, pour la réduire à seulement 5 ouvrages. Il faudra encore les départager, afin de désigner un lauréat. L'annonce sera faite le 8 décembre prochain et le prix sera remis le 10 décembre à l’Hôtel de Crillon, dans le 8e arrondissement de Paris.
13/11/2025 - 09:27
Hommage à Marcel Proust, le Prix Le Temps retrouvé salue, chaque année, un ouvrage de la rentrée littéraire « qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société ». Le jury de la récompense a fait ses choix, et présente une première sélection de 9 romans.
15/09/2025 - 11:50
Le jury du prix littéraire Le Temps retrouvé accueille dans ses rangs l'auteur Meik Reinhardt. Réunissant 10 personnalités et présidé par Douglas Kennedy, ce jury annoncera le lundi 15 septembre prochain sa première sélection.
08/09/2025 - 16:10
Le prix Le Temps Retrouvé 2024 a été attribué à Philippe Collin pour son ouvrage Le barman du Ritz, publié aux Éditions Albin Michel. Créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire et soutenu par la Fondation Daniel Iagolnitzer, ce prix rend hommage à Marcel Proust et est assorti d'une dotation de 2000 euros. La cérémonie de remise du prix aura lieu le 9 décembre 2024 dans les salons du Ritz. La délibération a eu lieu le 4 décembre 2024 au restaurant La Méditerranée.
10/12/2024 - 13:29
C’est en hommage à Marcel Proust que le prix Le Temps retrouvé a été créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire. Parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, il récompense une œuvre littéraire qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société. Doté de 2000 euros, il sera remis en décembre prochain au Ritz Paris.
16/09/2024 - 09:18
La récompense de la quatrième édition du Prix Le Temps retrouvé 2023 a été attribuée à Virginie Troussier pour L’homme qui vivait haut, publié par les éditions Paulsen. Jonathan Siksou a également été honoré d'une mention spéciale pour son livre Vivre en ville, paru chez Cerf. La remise des récompenses littéraires se déroulera le 7 décembre au Ritz. Il est à doté de 2000 € pour la première, et de 1000 € pour le second.
06/12/2023 - 12:41
Le Prix Le Temps Retrouvé 2022 est attribué à Jean Michelin pour son roman, Ceux qui restent, paru aux éditions Héloïse d’Ormesson. C’est en hommage à Marcel Proust que le prix Le Temps retrouvé a été créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire. Parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, il récompense un roman de la rentrée littéraire « qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société ».
09/12/2022 - 17:05
Le prix Le Temps retrouvé, créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire en hommage à Marcel Proust, a annoncé sa deuxième selection. Parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, il récompense un roman de la rentrée littéraire « qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société ». Il sera remis le 6 décembre prochain au Ritz, à Paris. Avec cette année, un jury entièrement renouvelé, dont un nouveau président qui remplace un certain Patrick Poivre d’Arvor...
15/11/2022 - 18:07
Le prix Le Temps retrouvé, créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire en hommage à Marcel Proust, a annoncé ses résultats. Parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, il récompense un roman de la rentrée littéraire « qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société ». Il sera remis en décembre prochain au Ritz, à Paris. Avec cette année, un jury entièrement renouvelé, dont un nouveau président qui remplace un certain Patrick Poivre d’Arvor...
28/09/2022 - 17:30
Depuis février dernier, Patrick Poivre d’Arvor est incriminé par différentes accusations d'agressions sexuelles, harcèlement sexuel et viol. En parallèle de ses activités de journaliste, PPDA était président du jury du Prix du temps retrouvé. Depuis la dénonciation de la journaliste Florence Porcel, début 2021, les chaises des jurés se vident, avec plusieurs départs signalés... Même celui d'une personnalité qui n'en a jamais fait partie...
03/12/2021 - 16:23