C’est en hommage à Marcel Proust que le Prix Le Temps retrouvé a été créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire. Parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, il récompense une œuvre littéraire qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société.

En 2025, le jury de cette récompense réunissait Douglas Kennedy, président ; Claire Bauchart ; Alessandra Fra ; Bertrand Galimard Flavigny ; Daniel Iagolnitzer ; Nathalie Maranelli ; Meik Reinhardt ; Monique Ruffié ; Philippe Vilain et Denys Viat.

Le Prix Le Temps retrouvé a récompensé, depuis sa création, Hugo Lindenberg, Jean-François Hardy, Jean Michelin, Virginie Troussier ou encore Philippe Collin.

La distinction est décernée à l’Hôtel de Crillon, dans le 8e arrondissement de Paris.