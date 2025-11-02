Festival du Livre gourmand 2025 : Périgueux célèbre 20 ans de saveurs et de belles lettres

Du 14 au 16 novembre 2025, Périgueux redeviendra la capitale éphémère des saveurs et des lettres avec la 20ᵉ édition du Festival du Livre gourmand. Trois jours durant, la cité périgourdine célébrera l’union féconde entre littérature et gastronomie, autour d’une centaine d’auteurs, de chefs et de producteurs venus partager leur passion. Et pour cette édition anniversaire, le président d’honneur n’est autre que Pierre Gagnaire, l’un des plus grands chefs au monde.

Créé en 1990 et devenu annuel en 2021, le festival s’est imposé comme le plus important rendez-vous du livre culinaire en France. L’an dernier, plus de 22 000 visiteurs ont arpenté les allées du Théâtre de Périgueux. Entre démonstrations culinaires, débats d’idées et séances de dédicaces, l’événement mêle convivialité et réflexion, interrogeant aussi bien les pratiques alimentaires que les enjeux écologiques de notre époque.

Cette année, les organisateurs promettent une programmation « enrichie et généreuse », pensée pour tous : ateliers participatifs, rencontres scolaires, village des saveurs, ou encore résidences d’auteurs dans les lycées agricoles de Dordogne. Le festival, désormais ancré dans le paysage culturel et gastronomique national, continue de tisser des liens entre ceux qui cultivent, cuisinent, écrivent et savourent.

Pierre Gagnaire, une présidence à son image

Après Guillaume Gomez, Régis Marcon, Olivier Roellinger et Thierry Marx, c’est donc Pierre Gagnaire qui prend la relève. Chef triplement étoilé à Paris, auréolé de treize étoiles dans le monde, élu « plus grand chef étoilé du monde » en 2015, Gagnaire incarne une cuisine d’émotion et d’exigence.

Né à Apinac en 1950, il s’est formé chez Paul Bocuse avant d’ouvrir son premier restaurant à Saint-Étienne, puis de conquérir Paris et les grandes capitales culinaires : Londres, Tokyo, Dubaï, Séoul…

Collaborateur d’Hervé This, pionnier de la gastronomie moléculaire, il aime relier la science à la poésie du geste. Son credo ? « Ce qui compte, c’est la façon dont c’est fait. » Pour lui, la cuisine reste un acte profondément humain, une manière d’honorer la terre et ceux qui la travaillent. Présider cette 20ᵉ édition, confie-t-il, est « un honneur, dans une région où la gourmandise est une culture partagée. »

Des prix littéraires pour nourrir l’esprit

Le Festival du Livre gourmand, c’est aussi trois prix littéraires. Le plus ancien, le Prix La Mazille, récompense depuis 1990 un ouvrage marquant sur la cuisine ou l’alimentation. Le Prix Dame Tartine, lancé en 2021, donne la parole aux enfants, qui élisent leur livre préféré autour de la gastronomie.

Et nouveauté 2025 : le Prix de l’engagement, destiné à distinguer un essai ou un récit explorant les liens entre alimentation, écologie, culture culinaire et justice sociale.

Ces distinctions reflètent l’esprit du festival : célébrer la diversité des regards portés sur la cuisine, entre plaisir des sens et conscience du monde. Car ici, on parle autant de saveurs que de société.

Le Périgord, un territoire qui a du goût

Impossible de dissocier le Festival du Livre gourmand de son ancrage local. Le Village des saveurs, installé au cœur de la manifestation, mettra en avant les producteurs et artisans périgourdins : foie gras, truffes, noix, caviar, chocolat… autant d’ambassadeurs d’un terroir d’exception.

À travers ces rencontres entre chefs, auteurs et publics, Périgueux confirme son rôle de trait d’union entre tradition et modernité. Dans une époque où la nourriture soulève autant de passions que de questionnements, le festival rappelle qu’écrire et cuisiner sont deux manières d’habiter le monde — avec sens, plaisir et respect.

