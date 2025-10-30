Et si lire pouvait soigner ? La bibliothérapie, vous connaissez ?

La bibliothérapie, pratique encore méconnue du grand public, explore la puissance des mots comme source de mieux-être. Lire, écrire, écouter — autant de gestes simples qui, accompagnés par des professionnels, deviennent des chemins vers soi, des outils de compréhension, de réparation, parfois même de renaissance.

La bibliothérapie est en réalité née il y a plus d’un siècle, et consiste à utiliser la lecture comme outil thérapeutique ou éducatif. D’abord employée pendant la Première Guerre mondiale pour aider les soldats à surmonter leurs traumatismes, elle s’est ensuite développée dans les pays anglo-saxons avant de gagner la France. Des études, comme celle de Pierre-André Bonnet, ont démontré ses effets positifs sur la santé mentale, notamment chez les jeunes.

Aujourd’hui, elle se décline sous plusieurs formes — bibliothérapie créative, jeunesse, biblio-zen — et s’appuie sur la lecture partagée, la discussion et la création pour favoriser le bien-être et la connaissance de soi. En milieu scolaire, elle aide à réduire les inégalités langagières et à stimuler le goût de la lecture. De nombreuses recherches confirment ses bienfaits : amélioration du vocabulaire, stimulation cognitive, réduction du stress, renforcement de l’empathie et de l’estime de soi. Lire, c’est donc aussi se soigner, grandir et mieux comprendre le monde.

À travers une série de tribunes publiées sur ActuaLitté, des bibliothérapeutes venus d’horizons divers partagent leur expérience, leur approche, et leur regard sur le rôle des livres dans nos vies contemporaines. Chacun, chacune, raconte sa manière de faire dialoguer la littérature et le soin, l’intime et le collectif, la lecture et l’humain.

Parce qu’il n’existe pas une seule façon de pratiquer la bibliothérapie, mais bien une pluralité de voix et de chemins, ces textes d’humeur mettront en lumière la richesse d’une discipline en mouvement, à la croisée de la culture et de l’accompagnement.

Crédits photo : ElisaRiva (CC0 1.0)