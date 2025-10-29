Le Salon du livre d’Amour 2025 : célébrer toutes les formes de tendresse

Depuis sa création en 2022, le Salon du livre d’Amour de Choisy-le-Roi s’est imposé comme un rendez-vous singulier dans le paysage littéraire : une célébration de la lecture et de la création placée sous le signe du sentiment le plus universel qui soit. Pour cette 3ᵉ édition, les 14 et 15 novembre 2025, la médiathèque Aragon invite lecteurs, auteurs et artistes à questionner, explorer et célébrer l’amour dans toutes ses nuances.

Le Salon du livre d’Amour s’attache à faire dialoguer les multiples expressions du sentiment amoureux, bien au-delà de la romance. Les tables rondes du programme adulte et adolescent en témoignent : des auteurs et autrices issus de la littérature contemporaine, de la bande dessinée ou du roman graphique livreront leurs visions de l’amour comme expérience intime et miroir du monde social.

Ainsi, la rencontre D’amants à parents sonde les métamorphoses du lien amoureux à l’épreuve de la parentalité ; L’amour, envers et contre tout, explore la résistance des sentiments face aux obstacles et aux désillusions ; tandis que (S’)aimer librement donne la parole à des voix qui interrogent le droit d’aimer hors des normes, entre luttes identitaires et quête de soi. Ces échanges mettent en lumière une littérature qui déconstruit les clichés et fait place aux singularités : amours imparfaites, corps vulnérables, désirs contradictoires, familles choisies.

Au-delà des textes, le Salon fait de l’amour un terrain d’expérimentation artistique. La soirée d’ouverture autour du recueil Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu, portée par la voix et la musique, tisse un dialogue sensible entre poésie et sonorités électroniques. Le spectacle de clôture, Le Grand Karatoqué de l’Amour !, transforme le karaoké en scène partagée et festive, célébrant la joie d’être ensemble.

Ces moments scéniques rappellent que l’amour n’est pas qu’un thème : c’est une énergie, un mouvement collectif où la parole, la musique et le corps participent d’une même émotion partagée.

Le Salon s’adresse à toutes les générations. Le programme jeunesse fait de la transmission des émotions et de la créativité un fil rouge : ateliers d’illustration avec Chloé Malard ou Marie Novion, contes musicaux de François Vincent, lectures enchantées par le collectif Les Paillettes — drag queens conteuses célébrant la diversité et la bienveillance. Ces moments ludiques et poétiques affirment la volonté du Salon d’inscrire l’amour comme valeur éducative et inclusive, ouverte aux différences et aux imaginaires pluriels.

À travers ce festival littéraire, Choisy-le-Roi affirme sa vocation culturelle : une ville ouverte, créative et tournée vers le dialogue. En rassemblant auteurs, illustrateurs, musiciens, comédiens et lecteurs, la manifestation fait du livre un lieu de rencontre et de partage, où chacun peut interroger sa propre définition de l’amour.