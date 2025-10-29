Résistance, poésie et famille : la rentrée d'hiver 2026 chez Harmonia Mundi Livre

La rentrée d’hiver des maisons d'édition diffusées par Harmonia Mundi Livre s’annonce comme une traversée du réel à vif, une exploration des fractures contemporaines et des métamorphoses intimes. Trente et un ouvrages, autant de regards sur le monde, où résonnent l’inquiétude d’une époque autant que sa vitalité créatrice. Mais au-delà de cette intensité, ces romans offrent aussi le plaisir rare de lectures captivantes, capables de séduire des lecteurs aux goûts les plus variés.
Derrière la diversité des écritures, une même tension : celle de dire ce qui vacille, ce qui résiste, ce qui renaît. Au cœur de cette constellation, de nombreux textes interrogent la famille comme lieu du drame et du souvenir. Les lignées s’y défont et se recomposent, entre le poids des absents et la quête d’un héritage à réinventer. Le père, souvent silencieux ou défaillant, devient figure d’ombre ; la mère, gardienne ou fuyante, incarne la mémoire affective d’un monde en perte d’ancrage. Ces récits, tendus entre nostalgie et émancipation, dessinent une géographie intime du désarroi contemporain.
D’autres ouvrages portent leur regard vers la création elle-même, comme si l’acte d’écrire, de peindre ou de jouer offrait un espace de résistance à la confusion du monde. Le roman se fait laboratoire : il questionne sa propre forme, brouille les frontières entre réel et fiction, invente des voix multiples. Dans ces œuvres, l’art devient une manière de survivre, d’habiter le doute, de transformer la vulnérabilité en puissance poétique.
La dimension politique affleure également : nombre d’auteurs situent leurs récits sur des lignes de fracture — guerres, exils, effondrements — où la parole individuelle affronte la violence du collectif. Des figures de dissidence ou d’insoumission y surgissent, refusant les logiques de domination, qu’elles soient militaires, économiques ou symboliques. Cette littérature de la résistance s’ancre dans l’histoire mais regarde aussi vers l’avenir, interrogeant la possibilité d’une dignité retrouvée.
Dans plusieurs textes, la question du territoire devient celle de l’appartenance. Les personnages circulent entre continents, langues et mémoires ; ils cherchent leur place dans un monde globalisé qui efface les repères. L’exil, loin d’être un motif marginal, se transforme en condition universelle : vivre, c’est désormais apprendre à se déplacer, à recomposer son identité à chaque frontière.
Enfin, une veine plus poétique et expérimentale traverse la sélection : récits fragmentés, langues sensorielles, visions hallucinées du quotidien. Ici, la littérature prend le risque du vertige, refuse la transparence, tente de dire autrement la complexité du réel. Ces textes, souvent portés par des voix jeunes, font entendre un souffle neuf, curieux des formes et des silences.
Ainsi se dessine une rentrée littéraire où la parole romanesque assume pleinement sa fonction critique : témoigner, réparer, inventer. Harmonia Mundi Livre confirme son rôle de passeur d’écritures singulières : celles qui, loin du bruit, persistent à croire que la littérature demeure un lieu d’expérience, de pensée et de beauté — un espace où, malgré tout, le monde continue de se raconter.
Abram promet depuis longtemps à ses filles le récit de sa vie, mais les mots pour raconter ne semblent pas venir. Pour provoquer les souvenirs, sa fille Sára retourne avec lui en Hongrie. Le roman chemine alors entre le récit de la Hongrie actuelle et celui de la vie d’Abram, exilé après l’Insurrection de Budapest en 1956. À travers son récit emblématique, il conte l’histoire hongroise de la deuxième moitié du XXe siècle, là où s’arrête Ce que j’ai voulu taire de Sándor Márai.
C’est un roman de formation. L’histoire d’un homme encore jeune, heureusement doué, partagé entre deux vocations incompatibles pour l’art et la vie pratique. La chance d’un héritage fait de lui un propriétaire foncier qui se consacre avec succès à l’agriculture, activité sacralisée par Stifter.
« Avez-vous des antécédents familiaux ? » Cette question qui la hante, qui la fait trébucher, Salwa refuse de la laisser sans réponse. Elle fait le choix de vouloir comprendre. D’aller vers l’autre, et l’autre c’est sa mère, sa mère aussi comme femme, sa mère comme toutes ces femmes, venues en France par « regroupement familial ».
Avec Les jeux heureux de l’enfance, Charlotte Gneuss s'impose comme l’une des nouvelles voix littéraires les plus remarquées en Allemagne. Hautement récompensé, ce premier roman séduit par son intensité, son intelligence et la justesse de son regard sur une époque encore douloureuse : celle de la RDA des années 1970.
Entre illusions et désillusions, la vie d’un écrivain – surtout lorsqu’il est dramaturge – oscille souvent entre grands espoirs et cruelles attentes. Le héros de ce premier roman, jeune auteur prometteur, en fait l’expérience : il rêve simplement que sa pièce, d’une rare concision, soit enfin lue : Une relation phénoménale de Nicolas Doutey.
