Fondé en 1996 par Anne de Lacretelle, fille de l'éminent écrivain et académicien français Jacques de Lacretelle, le Prix Sévigné commémore le tricentenaire de la disparition de la marquise de Sévigné. Il récompense chaque année une correspondance inédite ou une réédition enrichie.

Le 28/10/2025

28/10/2025

La Prix Sévigné distingue la publication d'une correspondance inédite ou d'une réédition enrichie de documents inédits, apportant un éclairage nouveau grâce à ses annotations et commentaires. Il est ouvert aux œuvres en langue française, ou traduites de langues étrangères, sans restriction d'époque.

En 2025, le jury de la récompense réunissait Jean Bonna, Claude Arnaud, Jean-Pierre de Beaumarchais, Manuel Carcassonne, Jean-Paul Clément, Charles Dantzig, Natalie David-Weill, Anne de Lacretelle (fondatrice du prix), Marc Lambron de l’Académie française, Gilbert Moreau, Christophe Ono-Dit-Biot, Daniel Rondeau de l’Académie française, et Anne-Marie Springer.

Parmi les échanges épistolaires récompensés au cours de l'histoire du prix, ceux de Stéphane Mallarmé à Méry Laurent (1996), la correspondance de Ferdinando Galiani et Louise d'Epinay (1997), celle de Dostoïevski (1999), d'Erik Satie (2001), de Marie-Antoinette (2006), de Madame de Maintenon (2012) ou encore les messages échangés par Marie Bonaparte et Sigmund Freud (2023).

ActuaLitté

La correspondance de Gustave Courbet et Mathilde de Svazzema primée

Le 21 octobre dernier, le jury du Prix Sévigné, qui distingue chaque année une correspondance inédite ou une réédition enrichie, s'est réuni pour désigner un ouvrage lauréat. Les échanges épistolaires entre le peintre Gustave Courbet et l'aventurière Mathilde de Svazzema, restés longtemps inédits, ont été salués.

28/10/2025 - 09:12
ActuaLitté

Trois titres en compétition pour le Prix Sévigné 2025

Créé en 1996 par Anne de Lacretelle, en hommage aux 300 ans de la disparition de la marquise de Sévigné, le prix qui porte son nom distingue chaque année une correspondance inédite ou une réédition enrichie. Pour l’édition 2025, trois ouvrages sont en lice, en attendant la proclamation du prochain lauréat.

11/06/2025 - 16:10
ActuaLitté

Martin Rueff et Italo Calvino remportent le Prix Sévigné 2024

Pour la quatrième année consécutive, Sotheby’s a accueilli la cérémonie de remise du prix Sévigné, qui récompense chaque année, depuis sa création en 1996, une correspondance inédite ou une réédition enrichie d’une œuvre épistolaire majeure. Cette année, le prix a été décerné à l’unanimité au Métier d'écrire : Correspondance (1940-1985) d’Italo Calvino, dans une édition de Martin Rueff. L'ouvrage a été publié chez Gallimard, à l’occasion du centenaire de la naissance de l'Italien, dans une traduction de Christophe Mileschi.

23/01/2025 - 17:34
ActuaLitté

Rémi Amouroux récompensé du Prix Sévigné 2023

Pour la troisième année consécutive Sotheby’s a accueilli la remise du Prix Sévigné, qui a récompensé Marie Bonaparte-Sigmund Freud Correspondance intégrale (Flammarion), édition annotée par l'écrivain et professeur à l’Université de Lausanne, Rémi Amouroux.

18/01/2024 - 17:48
ActuaLitté

Bernard Bastide en exégète de Truffaut, prix Sévigné 2022

Le vote a eu lieu ce 12 décembre et les jurés avaient tranché en retenant l’ultime ouvrage, dans la liste des quatre mis en compétition. Par cinq voix contre trois, le prix Sévigné 2022 a été attribué au premier tour de scrutin à Bernard Bastide pour l’appareil critique de François Truffaut, Correspondance avec des écrivains, 1948-1984 (Gallimard).

14/01/2023 - 09:48
ActuaLitté

Le travail d'Alban Cerisier sur la correspondance du couple Saint-Exupéry salué

Historien de la littérature et de l'édition, lui-même éditeur, Alban Cerisier a reçu le Prix Sévigné 2021 pour l'appareil critique de Correspondance 1930-1944 d'Antoine de Saint-Exupéry et Consuelo de Saint-Exupéry, recueil publié par les éditions Gallimard en mai dernier.

13/12/2021 - 15:04
ActuaLitté

Drieu la Rochelle et Paulhan : “Nos relations sont étranges”

La traîtrise de Drieu, la non-évidence pour Paulhan

17/02/2019 - 19:10

