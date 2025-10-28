Fondé en 1996 par Anne de Lacretelle, fille de l'éminent écrivain et académicien français Jacques de Lacretelle, le Prix Sévigné commémore le tricentenaire de la disparition de la marquise de Sévigné. Il récompense chaque année une correspondance inédite ou une réédition enrichie.

La Prix Sévigné distingue la publication d'une correspondance inédite ou d'une réédition enrichie de documents inédits, apportant un éclairage nouveau grâce à ses annotations et commentaires. Il est ouvert aux œuvres en langue française, ou traduites de langues étrangères, sans restriction d'époque.

En 2025, le jury de la récompense réunissait Jean Bonna, Claude Arnaud, Jean-Pierre de Beaumarchais, Manuel Carcassonne, Jean-Paul Clément, Charles Dantzig, Natalie David-Weill, Anne de Lacretelle (fondatrice du prix), Marc Lambron de l’Académie française, Gilbert Moreau, Christophe Ono-Dit-Biot, Daniel Rondeau de l’Académie française, et Anne-Marie Springer.

Parmi les échanges épistolaires récompensés au cours de l'histoire du prix, ceux de Stéphane Mallarmé à Méry Laurent (1996), la correspondance de Ferdinando Galiani et Louise d'Epinay (1997), celle de Dostoïevski (1999), d'Erik Satie (2001), de Marie-Antoinette (2006), de Madame de Maintenon (2012) ou encore les messages échangés par Marie Bonaparte et Sigmund Freud (2023).

Photographie : Prix Sévigné