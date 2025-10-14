Le Salon d'automne de l'édition indépendante, du 21 au 23 novembre 2025

L’association L’Autre Livre annonce la tenue de son Salon d’automne 2025 du 21 au 23 novembre à la Mairie du 5ᵉ arrondissement, 21 place du Panthéon, à Paris. Pour cette nouvelle édition, le salon mettra à l’honneur les éditeurs indépendants, les créations littéraires singulières et la diversité éditoriale dans un format resserré mais riche en rencontres.

Organisé par l’association L’Autre Livre, ce salon vise à promouvoir la diversité éditoriale, les maisons d’édition hors des circuits dominants, ainsi que les auteurs et textes audacieux.

L’édition 2025 marque le retour de la version automnale du salon, après celle du printemps (4-6 avril 2025, Palais de la Femme). Cette manifestation invite le public, les éditeurs, les auteurs et les acteurs du livre à dialoguer, se rencontrer, découvrir des publications rares, des débats et des signatures.

Plus de 200 maisons d’édition déjà invitées, des dizaines d’auteurs présents, des tables rondes, lectures, dédicaces et performances : un week-end consacré au livre en marge des circuits dominants.

Les objectifs du Salon d’automne de l’Autre Livre s’inscrivent dans une volonté claire de valoriser la richesse et la pluralité de l’édition indépendante. L’événement entend d’abord mettre en lumière l’ensemble des acteurs qui composent ce secteur : éditeurs, micro-éditeurs, éditeurs régionaux ou encore auteurs autopubliés.

En leur offrant un espace de visibilité et de diffusion, le salon se positionne comme un lieu d’expression pour des ouvrages qui échappent souvent aux logiques commerciales ou aux circuits médiatiques dominants.

Au-delà de cette mise en valeur, l’objectif est aussi de favoriser le dialogue entre les créateurs et le public. Les nombreuses tables rondes, lectures et rencontres qui jalonnent le programme permettent un véritable échange entre les différents maillons de la chaîne du livre, dans un esprit de partage et de curiosité intellectuelle.

À travers cette démarche, le Salon d’automne de l’Autre Livre contribue activement à la vitalité de la bibliodiversité, en soutenant la diffusion de voix littéraires singulières et de textes audacieux.

Dans son positionnement, l’événement se définit comme un salon littéraire de niche, entièrement consacré à l’édition indépendante. Il se présente ainsi comme une alternative aux manifestations plus grand public ou à forte dimension commerciale.

Plus qu’une simple vitrine, le salon constitue un point de convergence entre la création littéraire, l’engagement éditorial et la circulation de textes rares, offrant au public une expérience de lecture et de découverte à la fois exigeante et ouverte.

Entrée libre — horaires à confirmer — programme détaillé bientôt disponible sur lautrelivre.fr.