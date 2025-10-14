Décerné chaque année par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina récompense un roman français, un roman étranger et un essai. Sa création remonte à 1904, en réaction aux choix jugés misogynes du jury du Prix Goncourt.
À l'origine connu sous le nom Prix Vie Heureuse, en référence à un magazine publié par Hachette à partir de 1902 et destiné à un lectorat féminin, le Prix Femina prend son appellation contemporaine à partir de 1922, toujours d'après le titre d'un autre magazine du groupe Hachette.
Le jury du Prix Femina réunit 12 femmes, avec une présidence et un poste de secrétaire qui changent régulièrement. La récompense n'est pas dotée, mais les lauréats sont assurés d'une visibilité médiatique et commerciale.
Au cours de son histoire, le Prix Femina a notamment récompensé des œuvres de Myriam Harry (première lauréate), Marguerite Audoux, Roland Dorgelès, Georges Bernanos, Antoine de Saint-Exupéry, Gabrielle Roy, Françoise Mallet-Joris, Marguerite Yourcenar, Régis Debray, Anne-Marie Garat, Emmanuel Carrère ou encore Marie NDiaye et Serge Joncour.
30/09/2025 - 18:25
09/09/2025 - 17:24
06/11/2023 - 12:41
13/09/2023 - 12:06
07/11/2022 - 14:56
25/10/2022 - 18:22
Le bal des prix est ouvert, alors que Clara Dupont-Monod reçoit la première des récompenses poids lourds de la rentrée littéraire. Le jury du Fémina consacre pour 2021 le prix Roman à l’autrice publié chez Stock, avec S’adapter. Et pour le roman étranger, c’est donc le journaliste et écrivain turc Ahmet Altan (Actes sud, trad. Julien Lapeyre de Cabanes) qui est salué pour Madame Hayat.
25/10/2021 - 13:59
Hilarant de germanopratisme, le prix Femina, originellement monté pour s’opposer au prix Goncourt vient d’exclure plusieurs ouvrages de sa sélection. Mais parmi les naufragés, les deux ouvrages qui actuellement font polémique au sein de l’Académie Goncourt — pour de vilains soupçons de compromission. Bravo, mesdames : un petit pas pour la littérature, un grand pas dans les règlements de comptes…
29/09/2021 - 18:55
Contrairement à la plupart des prix littéraires de la rentrée, le Prix Femina a décidé de remettre ses récompenses, et même d'avancer ses annonces. Serge Joncour reçoit le prix du roman français pour son livre Nature humaine, publié par les éditions Flammarion. Un roman étranger et un essai ont également été récompensés.
02/11/2020 - 10:16
Le jury du Prix Femina 2020 a établi sa troisième et ultime sélection d'ouvrages, dans trois catégories : les romans français, les romans étrangers et les essais. Le 3 novembre prochain, les lauréats seront connus, parmi les 17 titres encore dans la course.
22/10/2020 - 10:40
La saison des prix littéraires se poursuit, avec la phase des révélations des différents jury. Celui du Femina, exclusivement féminin, a choisi Par les routes de Sylvain Prudhomme (Gallimard) dans la catégorie roman français, et Ordesa, de Manuel Vilas, traduit par Isabelle Gugnon aux éditions du sous-sol, pour les ouvrages étrangers.
05/11/2019 - 13:14
C’est bientôt fini, même si cela recommencera encore et encore, jusqu’à avoir délivré le nom de tous (ou toutes) les lauréats des prix de la rentrée. C’est au tour donc de ces dames du Femina de communiquer leurs listes de choix : 16 romans français, 11 traduits. Le prix sera remis ce 5 novembre.
11/09/2019 - 16:48
La semaine promet d'être chargée en prix littéraires, et le Prix Femina ouvre les hostilités, avec 3 récompenses. Philippe Lançon remporte ainsi le Prix Femina 2018 du roman français pour Le lambeau, publié par les éditions Gallimard. À ses côtés dans le palmarès, Alice McDermott et Élisabeth de Fontenay.
05/11/2018 - 12:58
Tombée en fin de semaine, la nouvelle sélection du prix Femina 2018 sera encore réduite le 24 octobre prochain avec le troisième et dernier coup de rabot. En attendant les lauréats qui seront désignés ce 5 novembre, que reste-t-il ? Eh bien, de nouveaux entrants.
07/10/2018 - 11:41
Les finalistes du prix Femina ont été annoncés hier. La liste compte cinq romans français, cinq romans étrangers et sept essais. Petite surprise : Alice Zeniter et son ouvrage L'art de perdre, retirés de la seconde sélection, ont été repêchés. La remise des prix aura lieu le 8 novembre prochain.
18/10/2017 - 10:39
24/05/2017 - 10:23
Le Prix Femina 2016 a été attribué hier à Marcus Malte, Rabih Alameddine et Ghislaine Dunant, et il n'aura fallu que quelques heures pour qu'une polémique naisse autour du livre de la lauréate, Charlotte Delbo, une vie retrouvée, publiée par les éditions Grasset. Ghislaine Dunant est en effet accusée de « malhonnêteté intellectuelle » pour l'absence de bibliographie à son livre.
27/10/2016 - 16:56
L'écrivain Marcus Malte a reçu le Prix Femina 2016 pour son roman Le Garçon, publié aux éditions Zulma en août dernier. Né en 1967 à La Seyne-sur-Mer, Marcus Malte est l'auteur d'une douzaine de romans, mais aussi de livres jeunesse et de nouvelles.
25/10/2016 - 14:34
Première sélection pour les nouvelles venues du Prix Femina : Viriginie Despentes et Évelyne BLoch-Dano ont été intégrées au jury en juin dernier, et voici qu’elles présentent la première liste d’ouvrages retenus. L’an dernier, le Prix Femina a été décerné à Yanick Lahens pour Bain de lune. Et cette année ?
19/09/2015 - 12:56
L'Haïtienne Yanick Lahens, née à Port-au-Prince en 1953, a été désignée ce lundi lauréate annuelle du Prix Femina pour son roman Bain de Lune. Une oeuvre qui témoigne de son engagement en faveur du développement social et culturel, en son pays et comme à l'échelle mondiale. Les lauriers du Femina étranger reviennent quant à eux à l'Israélienne Zeruya Shalev pour son livre intitulé Ce qui reste de nos vies.
04/11/2014 - 00:05
La liste des jurés du Prix Femina s'affine, en attendant la remise de la récompense prévue pour le 3 novembre prochain au Cercle Interallié. 18 titres, et autant d'auteurs, se répartissent désormais dans 3 catégories distinctes : roman français, roman étranger et essai. Au total, on y dénombre 7 femmes, pour 11 hommes.
23/10/2014 - 10:21
Avec dix romans français, neuf étrangers et une première liste de onze essais, le prix Femina vient de présenter sa seconde sélection, avant de récompenser les lauréats le 6 novembre prochain. Or, ce sont deux petits nouveaux venus qui sont apparus dans la liste, peuton noter. Rendezvous le 25 octobre pour la prochaine sélection.
05/10/2013 - 10:48