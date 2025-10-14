Inscription
Le Prix Femina

Décerné chaque année par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina récompense un roman français, un roman étranger et un essai. Sa création remonte à 1904, en réaction aux choix jugés misogynes du jury du Prix Goncourt.

Le 14/10/2025

Le

14/10/2025

ActuaLitté

À l'origine connu sous le nom Prix Vie Heureuse, en référence à un magazine publié par Hachette à partir de 1902 et destiné à un lectorat féminin, le Prix Femina prend son appellation contemporaine à partir de 1922, toujours d'après le titre d'un autre magazine du groupe Hachette.

Le jury du Prix Femina réunit 12 femmes, avec une présidence et un poste de secrétaire qui changent régulièrement. La récompense n'est pas dotée, mais les lauréats sont assurés d'une visibilité médiatique et commerciale.

Au cours de son histoire, le Prix Femina a notamment récompensé des œuvres de Myriam Harry (première lauréate), Marguerite Audoux, Roland Dorgelès, Georges Bernanos, Antoine de Saint-Exupéry, Gabrielle Roy, Françoise Mallet-Joris, Marguerite Yourcenar, Régis Debray, Anne-Marie Garat, Emmanuel Carrère ou encore Marie NDiaye et Serge Joncour.

Articles

ActuaLitté

Les deuxièmes sélections du Prix Femina 2025, la première sélection des essais

Créé en 1904 et porté dès l’origine par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina est né en réaction à la perception de misogynie entourant le jury du Goncourt. Fidèle à cette identité, il a révélé ses listes réduites pour l’édition 2025. La proclamation des lauréats aura lieu le 3 novembre 2025 à 13 heures, lors d’une cérémonie au Musée Carnavalet.

30/09/2025 - 18:25
ActuaLitté

Les premières sélections du Prix Femina 2025, et sa version des lycéens

Établi en 1904 et constitué d'un jury entièrement féminin, le Prix Femina a vu le jour en réaction à la perception de misogynie du jury du Prix Goncourt. Il révèle ses premières listes 2025. Prochaines sélections romans français, étrangers et essais : mardi 30 septembre. Les gagnants seront annoncés le 3 novembre prochain, à 13h, au Musée Carnavalet.

09/09/2025 - 17:24
ActuaLitté

Le Prix Femina 2023 est décerné à Triste Tigre de Neige Sinno

#PrixAutomne23 - Établi en 1904 et constitué d'un jury entièrement féminin, le Prix Fémina a vu le jour en réaction à la perception de misogynie du jury du Prix Goncourt. Il révèle ce 6 novembre, en direct du musée Carnavalet à Paris, ses lauréats Roman français, étranger et essai 2023 : Triste tigre de Neige Sinno, édité chez P.O.L, La Sentence de Louise Erdrich (traduit de l'américain par Sarah Gurcel), publié chez Albin Michel, et La Colère et l'Oubli de Hugo Micheron, paru chez Gallimard.

06/11/2023 - 12:41
ActuaLitté

Les Prix Femina 2023 révèlent leur première sélection

#PrixAutomne23 - L'annonce des premières sélections des grands prix littéraires de l'automne se poursuit : après les nominations du Goncourt et du Renaudot, le Prix Femina. Établi en 1904 et constitué d'un jury entièrement féminin, il a vu le jour en réaction à la perception de misogynie du jury du Prix Goncourt.

13/09/2023 - 12:06
ActuaLitté

Claudie Hunzinger remporte le Prix Femina 2022

PrixAutomne22 — Présidé par un jury exclusivement féminin et créé en opposition au très masculin Prix Goncourt en 1904, le Prix Femina a couronné Claudie Hunzinger et son roman Un chien à ma table (Grasset), ce lundi 7 novembre. Rachel Cusk et Annette Wieviorka accompagnent l'autrice, respectivement dans la catégorie Roman étranger et Essai.

07/11/2022 - 14:56
ActuaLitté

Le Prix Femina 2022 annonce ses finalistes roman et essai

PrixAutomne22 — Le Prix Femina a dévoilé, ce mardi 25 octobre, ses finalistes romans français, étrangers, ainsi que les essais. Présidée par un jury exclusivement féminin, la récompense a été créée en 1904 en opposition au très masculin Prix Goncourt.

25/10/2022 - 18:22
ActuaLitté

Clara Dupont-Monod, prix Femina 2021, Ahmet Altan Femina étranger

Le bal des prix est ouvert, alors que Clara Dupont-Monod reçoit la première des récompenses poids lourds de la rentrée littéraire. Le jury du Fémina consacre pour 2021 le prix Roman à l’autrice publié chez Stock, avec S’adapter. Et pour le roman étranger, c’est donc le journaliste et écrivain turc Ahmet Altan (Actes sud, trad. Julien Lapeyre de Cabanes) qui est salué pour Madame Hayat.

25/10/2021 - 13:59
ActuaLitté

Prix Femina 2021 : nouvelle sélection, 11 rescapés dans les romans français

Hilarant de germanopratisme, le prix Femina, originellement monté pour s’opposer au prix Goncourt vient d’exclure plusieurs ouvrages de sa sélection. Mais parmi les naufragés, les deux ouvrages qui actuellement font polémique au sein de l’Académie Goncourt — pour de vilains soupçons de compromission. Bravo, mesdames : un petit pas pour la littérature, un grand pas dans les règlements de comptes…

29/09/2021 - 18:55
ActuaLitté

Le Prix Femina 2020 décerné à Serge Joncour, Deborah Levy et Christophe Granger

Contrairement à la plupart des prix littéraires de la rentrée, le Prix Femina a décidé de remettre ses récompenses, et même d'avancer ses annonces. Serge Joncour reçoit le prix du roman français pour son livre Nature humaine, publié par les éditions Flammarion. Un roman étranger et un essai ont également été récompensés.

02/11/2020 - 10:16
ActuaLitté

Romans français et étrangers, essais : ultime sélection pour le Prix Femina 2020

Le jury du Prix Femina 2020 a établi sa troisième et ultime sélection d'ouvrages, dans trois catégories : les romans français, les romans étrangers et les essais. Le 3 novembre prochain, les lauréats seront connus, parmi les 17 titres encore dans la course.

22/10/2020 - 10:40
ActuaLitté

Sylvain Prudhomme, Manuel Vilas et Edna O'Brien honorés par le Femina 2019

La saison des prix littéraires se poursuit, avec la phase des révélations des différents jury. Celui du Femina, exclusivement féminin, a choisi Par les routes de Sylvain Prudhomme (Gallimard) dans la catégorie roman français, et Ordesa, de Manuel Vilas, traduit par Isabelle Gugnon aux éditions du sous-sol, pour les ouvrages étrangers.

05/11/2019 - 13:14
ActuaLitté

Première sélection du prix Femina 2019

C’est bientôt fini, même si cela recommencera encore et encore, jusqu’à avoir délivré le nom de tous (ou toutes) les lauréats des prix de la rentrée. C’est au tour donc de ces dames du Femina de communiquer leurs listes de choix : 16 romans français, 11 traduits. Le prix sera remis ce 5 novembre.

11/09/2019 - 16:48
ActuaLitté

Philippe Lançon, Alice McDermott, Élisabeth de Fontenay, Prix Femina 2018

La semaine promet d'être chargée en prix littéraires, et le Prix Femina ouvre les hostilités, avec 3 récompenses. Philippe Lançon remporte ainsi le Prix Femina 2018 du roman français pour Le lambeau, publié par les éditions Gallimard. À ses côtés dans le palmarès, Alice McDermott et Élisabeth de Fontenay.

05/11/2018 - 12:58
ActuaLitté

Prix Femina 2018 : romans, essais, qui reste dans la seconde sélection ?

Tombée en fin de semaine, la nouvelle sélection du prix Femina 2018 sera encore réduite le 24 octobre prochain avec le troisième et dernier coup de rabot. En attendant les lauréats qui seront désignés ce 5 novembre, que reste-t-il ? Eh bien, de nouveaux entrants.

07/10/2018 - 11:41
ActuaLitté

Prix Femina 2017 : la dernière sélection

Les finalistes du prix Femina ont été annoncés hier. La liste compte cinq romans français, cinq romans étrangers et sept essais. Petite surprise : Alice Zeniter et son ouvrage L'art de perdre, retirés de la seconde sélection, ont été repêchés. La remise des prix aura lieu le 8 novembre prochain. 

18/10/2017 - 10:39
ActuaLitté

Deuxième sélection pour le Prix Femina 2017

La deuxième sélection pour le prix Femina 2017 a été annoncée : dix romans français, huit romans étrangers et dix essais sont encore en lice. Le prix sera décerné le 8 novembre prochain, après une troisième sélection le 17 octobre.

05/10/2017 - 15:55
ActuaLitté

In-Folio, le portail littéraire francophone du net, est mis en vente

L'éditeur Jean-Marc Bastardy jette définitivement l'éponge. N'ayant pas réussi à fédérer les acteurs publics autour d'un projet de portail numérique littéraire gratuit ni à trouver les financements nécessaires pour en assurer un développement pérenne, il stoppe le portail In-Folio. Et propose au mieux disant, sous forme d'un pack unique, 198 noms de domaine réservés patiemment depuis 2012 pour son projet. Une liste qui regorge de petites pépites : vente ouverte jusqu'au 31 mai 2017 à minuit !

24/05/2017 - 10:23
ActuaLitté

Le Prix Femina soutient sa lauréate, critiquée pour une biographie sans sources

Le Prix Femina 2016 a été attribué hier à Marcus Malte, Rabih Alameddine et Ghislaine Dunant, et il n'aura fallu que quelques heures pour qu'une polémique naisse autour du livre de la lauréate, Charlotte Delbo, une vie retrouvée, publiée par les éditions Grasset. Ghislaine Dunant est en effet accusée de « malhonnêteté intellectuelle » pour l'absence de bibliographie à son livre.

27/10/2016 - 16:56
ActuaLitté

Marcus Malte reçoit le Prix Femina pour Le Garçon

L'écrivain Marcus Malte a reçu le Prix Femina 2016 pour son roman Le Garçon, publié aux éditions Zulma en août dernier. Né en 1967 à La Seyne-sur-Mer, Marcus Malte est l'auteur d'une douzaine de romans, mais aussi de livres jeunesse et de nouvelles.

25/10/2016 - 14:34
ActuaLitté

La première belle sélection pour le Femina 2015

Première sélection pour les nouvelles venues du Prix Femina : Viriginie Despentes et Évelyne BLoch-Dano ont été intégrées au jury en juin dernier, et voici qu’elles présentent la première liste d’ouvrages retenus. L’an dernier, le Prix Femina a été décerné à Yanick Lahens pour Bain de lune. Et cette année ? 

19/09/2015 - 12:56
ActuaLitté

L'Haïtienne Yanick Lahens remporte le Prix Femina 2014

L'Haïtienne Yanick Lahens, née à Port-au-Prince en 1953, a été désignée ce lundi lauréate annuelle du Prix Femina pour son roman Bain de Lune. Une oeuvre qui témoigne de son engagement  en faveur du développement social et culturel, en son pays et comme à l'échelle mondiale. Les lauriers du Femina étranger reviennent quant à eux à l'Israélienne Zeruya Shalev pour son livre intitulé Ce qui reste de nos vies.

04/11/2014 - 00:05
ActuaLitté

18 auteurs finalistes pour le Prix Femina 2014

La liste des jurés du Prix Femina s'affine, en attendant la remise de la récompense prévue pour le 3 novembre prochain au Cercle Interallié. 18 titres, et autant d'auteurs, se répartissent désormais dans 3 catégories distinctes : roman français, roman étranger et essai. Au total, on y dénombre 7 femmes, pour 11 hommes.

23/10/2014 - 10:21
ActuaLitté

Nouvelle sélection pour le Prix Femina 2013

Nouvelle liste, donc, pour le prix Femina, qui réduit son choix, avant la remise des différents prix, le 6 novembre prochain, à l'hôtel Meurice. Les dames du Femina tranchent, à la faucille, et proposent donc les choix suivants.

25/10/2013 - 18:27
ActuaLitté

Deux romans nouveaux venus dans la liste du Femina 2013

Avec dix romans français, neuf étrangers et une première liste de onze essais, le prix Femina vient de présenter sa seconde sélection, avant de récompenser les lauréats le 6 novembre prochain. Or, ce sont deux petits nouveaux venus qui sont apparus dans la liste, peuton noter. Rendezvous le 25 octobre pour la prochaine sélection.

05/10/2013 - 10:48

