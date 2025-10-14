Décerné chaque année par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina récompense un roman français, un roman étranger et un essai. Sa création remonte à 1904, en réaction aux choix jugés misogynes du jury du Prix Goncourt.

À l'origine connu sous le nom Prix Vie Heureuse, en référence à un magazine publié par Hachette à partir de 1902 et destiné à un lectorat féminin, le Prix Femina prend son appellation contemporaine à partir de 1922, toujours d'après le titre d'un autre magazine du groupe Hachette.

Le jury du Prix Femina réunit 12 femmes, avec une présidence et un poste de secrétaire qui changent régulièrement. La récompense n'est pas dotée, mais les lauréats sont assurés d'une visibilité médiatique et commerciale.

Au cours de son histoire, le Prix Femina a notamment récompensé des œuvres de Myriam Harry (première lauréate), Marguerite Audoux, Roland Dorgelès, Georges Bernanos, Antoine de Saint-Exupéry, Gabrielle Roy, Françoise Mallet-Joris, Marguerite Yourcenar, Régis Debray, Anne-Marie Garat, Emmanuel Carrère ou encore Marie NDiaye et Serge Joncour.