Le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey

Chaque année depuis 2003, le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey salue un roman et une bande dessinée, parmi une présélection d'ouvrages dans chacune des catégories. Les choix sont réalisés par des enfants, lecteurs et lectrices du Journal de Mickey.

13/10/2025

Pour les auteurs et éditeurs lauréats, la récompense va de pair avec une exposition du titre dans les différentes parutions du groupe Unique Heritage Entertainment, qui publie Le Journal de Mickey, donc, mais aussi Picsou Magazine ou Super Picsou Géant.

Chaque titre sélectionné pour le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey, bande dessinée ou roman, fait par ailleurs l'objet d'une petite chronique publiée dans les pages du bimensuel. Ce dernier a été fondé en 1934 - la publication a été suspendue entre 1944 et 1952 - et reste l'une des plus anciennes parutions destinées à la jeunesse en France.

Au cours de son histoire, le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey a salué Marion Achard et Toni Galmés, Nina Lan, Arleston, Alwett, Mini Ludvin, Davide Morosinetto, Théo Grosjean ou encore Émilie Chazerand.

 
 
 

 

 

 

Omaya et Louve et Les Licorniers, Grands Prix des lecteurs du Journal de Mickey

16 jurés âgés de 10 à 12 ans ont débattu avant de désigner, le mercredi 8 octobre dernier, les lauréats de la 23e édition du Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey. 7 romans et 7 bandes dessinées étaient en lice.

13/10/2025 - 16:14
Les fidèles du Journal de Mickey ont choisi leurs roman et BD préférés

Un jury de 16 enfants a remis, mercredi 2 octobre, le 22e Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey. Ils ont récompensé le meilleur roman et la meilleure BD jeunesse de l'année. 

03/10/2024 - 11:30
Théo Grosjean et Émilie Chazerand, élus des lecteurs du Journal de Mickey

Un jury de 16 enfants a remis, le mercredi 11 octobre dernier, le 21e Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey. Le Grand Prix Roman salue La maison sous la maison d'Émilie Chazerand (éditions Sarbacane), quand le Grand Prix BD revient à Théo Grosjean pour le tome 1 d'Elliot au collège - panique en sixième (éditions Dupuis).

16/10/2023 - 14:39
A. F. Steadman et Yunbo, Grands Prix du Journal de Mickey

Un jury de 16 enfants, accompagné d'Antoine Dole et de Diane Le Feyer, auteurs de Mortelle Adèle, a remis, le 28 septembre dernier, les 20e Grands Prix des lecteurs du Journal de Mickey. Skandar et le vol de la licorne, d'A. F. Steadman (Hachette, traduit par Alice Delarbre), et Seizième printemps, de Yunbo (Delcourt) ont été distingués.

30/09/2022 - 14:39
Roman et BD : les lecteurs du Journal de Mickey décernent des Grands Prix

Le 19e Grand Prix des Lecteurs du Journal de Mickey a été attribué par un jury de lecteurs de 8 à 14 ans. Deux récompenses sont en réalité décernées : un Grand Prix dans la catégorie roman, et un autre dans la catégorie bande dessinée... Depuis sa création, en 2003, le Grand Prix des Lecteurs récompense les meilleurs ouvrages de littérature jeunesse du moment.

30/09/2021 - 09:33
Les lauréats du Grand Prix des Lecteurs du Journal de Mickey

Parce que lire est indispensable pour grandir, s’informer et rêver, Le Journal de Mickey donne rendez-vous, tous les ans, à toute la littérature jeunesse pour remettre son grand prix. Deux catégories saluent le travail des auteurs.

30/09/2020 - 17:26
Les lauréats du Grand Prix des Lecteurs 2019 du Journal de Mickey

Les lecteurs du Journal de Mickey ont choisi leurs vainqueurs, pour les deux catégories : roman et bande dessinée. Sous la présidence d’Anne Goscinny, cette édition 2019 a fait non pas deux, mais bien quatre heureux. 

27/09/2019 - 14:57
Grand Prix des Lecteurs du Journal de Mickey 2019 : la sélection

Catégorie Roman :Parce que lire est indispensable pour grandir, s'informer et rêver, Le Journal de Mickey donne rendez-vous, tous les ans, à toute la littérature jeunesse pour remettre le prix du meilleur roman et de la meilleure BD de l'année. Promouvoir la lecture et développer l'esprit critique sont deux axes importants du Journal, qui décerne ces prix depuis 17 ans...

18/06/2019 - 16:50
Les lauréats du prix des Lecteurs du Journal de Mickey 2017

Déjà le 15e Grand Prix des Lecteurs du Journal de Mickey ! Mardi en fin d'après-midi, à la Fnac des Ternes à Paris, avait lieu la remise de prix. 16 enfants de 8 à 14 ans ont fait deux jurys, un « roman » et un « bd » pour le remettre aux auteurs lauréats.

19/10/2017 - 10:30

14e Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey

Dans la série des beaux prix que nous aimons beaucoup, celui des lecteurs du Journal de Mickey est l'un de nos préférés. 14e grand prix, cette année, les seize jeunes jurés, répartis en deux groupes, ont reçu chacun, 9 romans d'un côté et 11 bandes dessinées de l'autre…

13/10/2016 - 10:53

Prix du Journal de Mickey 2014, les lauréats...

Hier soir, comme chaque année approximativement à la même date, le a été remis à un auteur de romans et à un auteur de bd.

Neuf titres en lice d'un côté, dix de l'autre, la bataille a été ardue, mais finalement les gagnants sont :

Le Suivant sur la Liste

de

Manon Fargetton

(Rageot)

Kräkaendraggon

de

Lewis Trondheim et Mathieu Sapin (Gallimard)

   

Prix créé en 2003, le Journal de Mickey, en amont, demande à ses 1 540 000 lecteurs de faire une chronique littéraire. 16 jeunes critiques sont retenus et vont passer l'été à lire les œuvres sélectionnées par la rédaction du journal.

Le Jour J, ils délibèrent ardemment pendant plusieurs heures pour désigner les deux gagnants.

Le Président du jury est là pour départager au cas où.

Cette année, cette lourde tâche a été confiée à Zep, le créateur de Titeuf ! Il succède ainsi à Timothée de Fombelle. 

Comme chaque année ce prix est l'occasion de remettre également 10 000 euros à la Fondation Hôpitaux de Paris grâce au programme de mécénat de la Walt Disney Compagny France.

 

02/10/2014 - 12:11

