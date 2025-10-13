Chaque année depuis 2003, le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey salue un roman et une bande dessinée, parmi une présélection d'ouvrages dans chacune des catégories. Les choix sont réalisés par des enfants, lecteurs et lectrices du Journal de Mickey.

Pour les auteurs et éditeurs lauréats, la récompense va de pair avec une exposition du titre dans les différentes parutions du groupe Unique Heritage Entertainment, qui publie Le Journal de Mickey, donc, mais aussi Picsou Magazine ou Super Picsou Géant.

Chaque titre sélectionné pour le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey, bande dessinée ou roman, fait par ailleurs l'objet d'une petite chronique publiée dans les pages du bimensuel. Ce dernier a été fondé en 1934 - la publication a été suspendue entre 1944 et 1952 - et reste l'une des plus anciennes parutions destinées à la jeunesse en France.

Au cours de son histoire, le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey a salué Marion Achard et Toni Galmés, Nina Lan, Arleston, Alwett, Mini Ludvin, Davide Morosinetto, Théo Grosjean ou encore Émilie Chazerand.