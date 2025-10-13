Chaque année depuis 2003, le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey salue un roman et une bande dessinée, parmi une présélection d'ouvrages dans chacune des catégories. Les choix sont réalisés par des enfants, lecteurs et lectrices du Journal de Mickey.
Pour les auteurs et éditeurs lauréats, la récompense va de pair avec une exposition du titre dans les différentes parutions du groupe Unique Heritage Entertainment, qui publie Le Journal de Mickey, donc, mais aussi Picsou Magazine ou Super Picsou Géant.
Chaque titre sélectionné pour le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey, bande dessinée ou roman, fait par ailleurs l'objet d'une petite chronique publiée dans les pages du bimensuel. Ce dernier a été fondé en 1934 - la publication a été suspendue entre 1944 et 1952 - et reste l'une des plus anciennes parutions destinées à la jeunesse en France.
Au cours de son histoire, le Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey a salué Marion Achard et Toni Galmés, Nina Lan, Arleston, Alwett, Mini Ludvin, Davide Morosinetto, Théo Grosjean ou encore Émilie Chazerand.
16 jurés âgés de 10 à 12 ans ont débattu avant de désigner, le mercredi 8 octobre dernier, les lauréats de la 23e édition du Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey. 7 romans et 7 bandes dessinées étaient en lice.
13/10/2025 - 16:14
Un jury de 16 enfants a remis, le mercredi 11 octobre dernier, le 21e Grand Prix des lecteurs du Journal de Mickey. Le Grand Prix Roman salue La maison sous la maison d'Émilie Chazerand (éditions Sarbacane), quand le Grand Prix BD revient à Théo Grosjean pour le tome 1 d'Elliot au collège - panique en sixième (éditions Dupuis).
16/10/2023 - 14:39
Un jury de 16 enfants, accompagné d'Antoine Dole et de Diane Le Feyer, auteurs de Mortelle Adèle, a remis, le 28 septembre dernier, les 20e Grands Prix des lecteurs du Journal de Mickey. Skandar et le vol de la licorne, d'A. F. Steadman (Hachette, traduit par Alice Delarbre), et Seizième printemps, de Yunbo (Delcourt) ont été distingués.
30/09/2022 - 14:39
Le 19e Grand Prix des Lecteurs du Journal de Mickey a été attribué par un jury de lecteurs de 8 à 14 ans. Deux récompenses sont en réalité décernées : un Grand Prix dans la catégorie roman, et un autre dans la catégorie bande dessinée... Depuis sa création, en 2003, le Grand Prix des Lecteurs récompense les meilleurs ouvrages de littérature jeunesse du moment.
30/09/2021 - 09:33
Parce que lire est indispensable pour grandir, s’informer et rêver, Le Journal de Mickey donne rendez-vous, tous les ans, à toute la littérature jeunesse pour remettre son grand prix. Deux catégories saluent le travail des auteurs.
30/09/2020 - 17:26
Les lecteurs du Journal de Mickey ont choisi leurs vainqueurs, pour les deux catégories : roman et bande dessinée. Sous la présidence d’Anne Goscinny, cette édition 2019 a fait non pas deux, mais bien quatre heureux.
27/09/2019 - 14:57
Catégorie Roman :Parce que lire est indispensable pour grandir, s'informer et rêver, Le Journal de Mickey donne rendez-vous, tous les ans, à toute la littérature jeunesse pour remettre le prix du meilleur roman et de la meilleure BD de l'année. Promouvoir la lecture et développer l'esprit critique sont deux axes importants du Journal, qui décerne ces prix depuis 17 ans...
18/06/2019 - 16:50
Déjà le 15e Grand Prix des Lecteurs du Journal de Mickey ! Mardi en fin d'après-midi, à la Fnac des Ternes à Paris, avait lieu la remise de prix. 16 enfants de 8 à 14 ans ont fait deux jurys, un « roman » et un « bd » pour le remettre aux auteurs lauréats.
19/10/2017 - 10:30
Dans la série des beaux prix que nous aimons beaucoup, celui des lecteurs du Journal de Mickey est l'un de nos préférés. 14e grand prix, cette année, les seize jeunes jurés, répartis en deux groupes, ont reçu chacun, 9 romans d'un côté et 11 bandes dessinées de l'autre…
13/10/2016 - 10:53
Hier soir, comme chaque année approximativement à la même date, le a été remis à un auteur de romans et à un auteur de bd.
Neuf titres en lice d'un côté, dix de l'autre, la bataille a été ardue, mais finalement les gagnants sont :
Le Suivant sur la Liste
de
Manon Fargetton
(Rageot)
Kräkaendraggon
de
Lewis Trondheim et Mathieu Sapin (Gallimard)
Prix créé en 2003, le Journal de Mickey, en amont, demande à ses 1 540 000 lecteurs de faire une chronique littéraire. 16 jeunes critiques sont retenus et vont passer l'été à lire les œuvres sélectionnées par la rédaction du journal.
Le Jour J, ils délibèrent ardemment pendant plusieurs heures pour désigner les deux gagnants.
Le Président du jury est là pour départager au cas où.
Cette année, cette lourde tâche a été confiée à Zep, le créateur de Titeuf ! Il succède ainsi à Timothée de Fombelle.
Comme chaque année ce prix est l'occasion de remettre également 10 000 euros à la Fondation Hôpitaux de Paris grâce au programme de mécénat de la Walt Disney Compagny France.
02/10/2014 - 12:11