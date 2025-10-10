La création du Prix de Flore remonte à 1994, quand Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot ont voulu réactiver l'ambiance littéraire du Café de Flore, situé au cœur du quartier Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris.

Les critères de sélection revendiqués par la récompense sont l’originalité, la modernité et la jeunesse, tandis que l'ambition du jury reste de saluer un jeune auteur au talent prometteur.

Le lauréat reçoit une récompense de 6150 € ainsi qu’un verre gravé à son nom, destiné à lui permettre de savourer, chaque jour pendant un an, du Pouilly-fumé au Café de Flore.

Au cours de son histoire, le Prix de Flore a distingué Vincent Ravalec, Michel Houellebecq, Philippe Jaenada, Guillaume Dustan, Virginie Despentes ou encore Simon Liberati.