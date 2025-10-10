Inscription
Le Prix de Flore

La création du Prix de Flore remonte à 1994, quand Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot ont voulu réactiver l'ambiance littéraire du Café de Flore, situé au cœur du quartier Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris.

Le 10/10/2025

Le

10/10/2025

Les critères de sélection revendiqués par la récompense sont l’originalité, la modernité et la jeunesse, tandis que l'ambition du jury reste de saluer un jeune auteur au talent prometteur.

Le lauréat reçoit une récompense de 6150 € ainsi qu’un verre gravé à son nom, destiné à lui permettre de savourer, chaque jour pendant un an, du Pouilly-fumé au Café de Flore.

Au cours de son histoire, le Prix de Flore a distingué Vincent Ravalec, Michel Houellebecq, Philippe Jaenada, Guillaume Dustan, Virginie Despentes ou encore Simon Liberati.

 

Articles

Prix de Flore 2025 : un auteur repêché pour la deuxième sélection

Livres Hebdo, dont le rédacteur en chef est membre du jury du prix, a dévoilé la deuxième sélection du Prix de Flore 2025, composée de cinq ouvrages. La proclamation du lauréat est prévue pour le 5 novembre. Fondé en 1994 par Carole Chrétiennot et Frédéric Beigbeder, le Prix de Flore distingue chaque année une jeune autrice ou un jeune auteur audacieux, dont la voix se révèle à la fois singulière et prometteuse.

09/10/2025 - 11:00
11 romans en compétition pour le Prix de Flore 2025

Le jury du Prix de Flore a retenu une première sélection composée de 11 titres, rapporte Livres Hebdo. Une deuxième liste sera dévoilée le 9 octobre, avant l’annonce du lauréat prévue le 5 novembre. Créé en 1994 par Carole Chrétiennot et Frédéric Beigbeder, le Prix de Flore récompense chaque année une ou un jeune écrivain audacieux, porteur d’une voix singulière et prometteuse.

12/09/2025 - 13:07
Benjamin Stock Prix de Flore 2024

#PrixAutomne24 - Le jury du Prix de Flore a choisi le lauréat de sa 30e édition, couronné ce 7 novembre 2024 : il s'agit de Benjamin Stock, pour son roman, Marc, publié chez Rue Fromentin.

07/11/2024 - 14:24
Le Prix de Flore 2024 révèle ses finalistes

#PrixAutomne24 - Le jury du prix de Flore a retenu neuf romans. La deuxième sélection a été réalisée ce 9 octobre 2024, tandis que le lauréat de cette 30e édition sera couronné le 7 novembre prochain.

10/10/2024 - 12:06
Les finalistes du Prix de Flore 2023 sont connus

#PrixAutomne23 - Le jury du Prix de Flore a révélé ses finalistes. Fondé en 1994 par Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot au renommé café qui porte son nom à Saint-Germain-des-Prés, ce prix vise à honorer un jeune écrivain prometteur. Le lauréat sera annoncé le 8 novembre.

06/10/2023 - 14:44
La première sélection du Prix de Flore 2023 est connue

#PrixAutomne23 - Le jury du Prix de Flore a révélé sa première sélection dix titres. Fondé en 1994 par Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot au renommé café qui porte son nom à Saint-Germain-des-Prés, ce prix vise à honorer un jeune écrivain prometteur.

08/09/2023 - 15:25
Joffrine Donnadieu, Prix de Flore 2022

PrixAutomne22 - Le jury a décerné le Prix de Flore à Joffrine Donnadieu, pour son roman Chienne et louve, paru chez Gallimard. Le prix est né en 1994 dans le célèbre café du même nom, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, à l’initiative de Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot. Ce prix récompense un jeune auteur, à qui le jury prévoit un grand avenir. Le prix est doté de 6100 € et d'un verre de Pouilly fumé gravé au nom de l'heureux élu.

10/11/2022 - 17:02
Les finalistes du Prix de Flore 2022 révélés

Le Prix de Flore est né en 1994 dans le célèbre café du même nom, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, à l’initiative de Frédéric Beigbeder et de Carole Chrétiennot. Ce prix récompense un jeune auteur, à qui le jury prévoit un grand avenir. Après une première sélection de 9 ouvrages, il n'en reste à présent que 5. L'annonce du lauréat aura lieu le 10 novembre. Le prix est doté de 6 100 € et d'un verre de Pouilly fumé gravé au nom de l'heureux élu.

14/10/2022 - 13:05
Abel Quentin, lauréat du Prix de Flore 2021 pour Le Voyant d’Étampes

Créé en 1994, à l’initiative de Frédéric Beigbeder et de Carole Chrétiennot, le Prix de Flore a vocation de distinguer un jeune auteur ou une jeune autrice au talent prometteur. L’originalité, la modernité, ainsi que la jeunesse sont les trois critères de sélection. Pour cette nouvelle édition, le lauréat a été annoncé : Abel Quentin, pour son roman Le Voyant d’Étampes (L'Observatoire).

04/11/2021 - 16:39
Prix de Flore 2021 : première sélection

Pour le plus bistrotier des prix parisiens, la première sélection 2021 vient de tomber : le jury du Prix de Flore s’est réuni jeudi 9 septembre au Café de Flore pour élaborer sa première sélection de neuf titres.

10/09/2021 - 11:37
Le Prix de Flore 2020 décerné à Thibault de Montaigu

Après maintes péripéties, et notamment un report de sa délibération finale, le Prix de Flore a son livre lauréat, qui succède ainsi à Sofia Aouine, saluée l'année dernière pour son roman Rhapsodie des oubliés (La Martinière). Ce sera donc Thibault de Montaigu, avec La grâce, publié chez Plon.

25/11/2020 - 12:19
La deuxième sélection du Prix de Flore 2020

Le jury du Prix de Flore ne traîne pas : après une réunion organisée ce mardi 13 octobre, il dévoile la deuxième sélection pour son édition 2020. Cinq romans restent en lice, soit moitié moins par rapport aux titres sélectionnés il y a un peu plus d'un mois.

14/10/2020 - 11:01
Prix de Flore 2019 : Sofia Aouine saluée pour Rhapsodie des oubliés

Allez, hop ! Dans la grande valse des prix littéraires, le plus iconoclaste — historiquement… — vient de saluer une femme, et pas n’importe qui : Sofia Aouine, pour son roman Rhapsodie des oubliés devient la lauréate 2019.

12/11/2019 - 15:01
Le Prix de Flore 2018 remis à Raphaël Rupert

La semaine «prix-cieuse» pour les auteurs et leurs maisons d’édition se poursuit : c’est en effet au tour du Flore de remettre sa distinction. Depuis 1994, le prix offre un chèque de 6100 € et un verre de Pouilly, gravé au nom du lauréat, et offert tout une année durant. 

08/11/2018 - 15:33
Une deuxième liste pour le Prix de Flore : 4 livres dans la course

Le jury du Prix de Flore vient de dévoiler sa seconde sélection pour la cuvée 2018 : 4 livres sont encore en lice sur les 10 romans présentés en septembre dernier. Le Prix de Flore sera décerné au mois de novembre avec, à la clé, le fameux verre de Pouilly gravé au nom du lauréat ou de la lauréate...

18/10/2018 - 13:00
Première sélection pour le Prix de Flore 2018

Le jury du Prix de Flore a établi sa première sélection ce mercredi 12 septembre 2018 au Café de Flore, à Paris. La deuxième liste sera annoncée le 18 octobre 2018. 10 romans font partie de cette sélection, qui rassemble quelques noms récurrents des prix littéraires de ces dernières semaines, comme Emmanuelle Bayamak-Tam, Nicolas Mathieu ou Loulou Robert.

13/09/2018 - 11:35
Pierre Ducrozet et Johann Zarca ex-aequo au Prix de Flore 2017

Pierre Ducrozet, L’invention des corps (Actes Sud) et Johann Zarca, Paname underground (Goutte d’Or) viennent d'être récompensés ex-aequo. Pour la première fois, le jury n'a pas réussi à se décider. Le Prix de Flore a été fondé un jour de mai 1994, autour d’une des tables du Flore, dans le but de couronner un auteur au talent « prometteur ». 

08/11/2017 - 18:01
Prix de Flore 2017, deuxième sélection : ça chauffe

Le jury du Prix de Flore a établi sa deuxième sélection mercredi 11 octobre 2017 au Café de Flore à Paris. Cette première liste comporte 5 titres.Le Prix de Flore 2017 sera décerné mercredi 8 novembre 2017.

12/10/2017 - 11:59
Le Prix de Flore 2016 décerné à Nina Yargekov

Le Prix de Flore 2016, qui offre au lauréat un an de verres de pouilly-fuissé à déguster au célèbre café du 6e arrondissement de Paris, a été décerné à Nina Yargekov pour son livre Double nationalité, publié aux éditions P.O.L.

08/11/2016 - 18:13
10 romans sélectionnés pour le Prix de Flore 2016

La rentrée littéraire continue à envoyer ses salves de listes, nommés et autres ouvrages sélectionnés pour les prix de cette fin d'année 2016. Le prestigieux Prix de Flore dévoile à son tour les 10 auteurs en lice pour la récompense annuelle et, surtout, les 365 verres de pouilly-fuissé.

09/09/2016 - 14:43
Plus que cinq romans en lice pour le Prix de Flore

Comme le rapporte l'AFP, ce mercredi le jury du Prix de Flore a dévoilé sa deuxième et dernière sélection avant la désignation du lauréat annuel, réduite à cinq romans. Cette année, le 13 novembre, la cérémonie marquera le vingtième anniversaire de la récompense.

15/10/2014 - 15:31

Monica Sabolo remporte le prix de Flore

Avec son roman Tout cela n'a rien à voir avec moi (JC Lattès), Monica Sabolo remporte l'édition 2013 du prix de Flore, avec huit voix contre quatre qui sont allées à Flore Vasseur, rapportent nos confrères de Bibliobs.

08/11/2013 - 00:04
Oscar Coop-Phane reçoit le prix de Flore et son verre de blanc

Beigbeder et ses amis viennent de choisir leur roman préféré de l'année. Anne Berest, auteur des Patriarches, partait favorite du scrutin mais c'est finalement Oscar Coop-Phane qui l'a emporté au troisième tour à 9 voix contre 5 comme l'a indiqué Philippe Vandel sur son compte Twitter.

08/11/2012 - 16:25

Six romans, la dernière vague du Prix de Flore 2012

La vie est dure, mais elle est ainsi faite, que dans toute sélection de livres pour un prix, il y a d'un côté, ceux qui restent, et de l'autre, ceux qui partent. Et avant que le café de Flore ne batte son plein, aux rythmes endiablés de la célébration organisée pour le grand vainqueur, un petit moment de silence pour ceux laissés sur le bas-côté...

03/10/2012 - 16:15
Prix de Flore 2011 : ils ne sont plus que six

Eh bien la farandole continue puisque c'est au tour du Prix de Flore de dévoiler la suite de sa sélection, avec désormais six titres qui restent en lice, dont cinq oeuvres qui n'ont clairement pas retenu l'attention des autres prix.

06/10/2011 - 15:14
Prix de Flore 2011 : plus sexiste, c'était compliqué

Allez, on continue dans la joie et l'allégresse, avec l'annonce des ouvrages retenus pour le prix de Flore. Cette année, on continue de taper à côté des sentiers (dé)battus de la voie littéraire avec des maisons et des titres très bigarrés.

09/09/2011 - 09:35
Prix de Flore 2010 : une sélection florissante ?

09/09/2010 - 16:30

