La création du Prix de Flore remonte à 1994, quand Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot ont voulu réactiver l'ambiance littéraire du Café de Flore, situé au cœur du quartier Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris.
Les critères de sélection revendiqués par la récompense sont l’originalité, la modernité et la jeunesse, tandis que l'ambition du jury reste de saluer un jeune auteur au talent prometteur.
Le lauréat reçoit une récompense de 6150 € ainsi qu’un verre gravé à son nom, destiné à lui permettre de savourer, chaque jour pendant un an, du Pouilly-fumé au Café de Flore.
Au cours de son histoire, le Prix de Flore a distingué Vincent Ravalec, Michel Houellebecq, Philippe Jaenada, Guillaume Dustan, Virginie Despentes ou encore Simon Liberati.
09/10/2025 - 11:00
Le jury du Prix de Flore a retenu une première sélection composée de 11 titres, rapporte Livres Hebdo. Une deuxième liste sera dévoilée le 9 octobre, avant l’annonce du lauréat prévue le 5 novembre. Créé en 1994 par Carole Chrétiennot et Frédéric Beigbeder, le Prix de Flore récompense chaque année une ou un jeune écrivain audacieux, porteur d’une voix singulière et prometteuse.
12/09/2025 - 13:07
#PrixAutomne23 - Le jury du Prix de Flore a révélé ses finalistes. Fondé en 1994 par Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot au renommé café qui porte son nom à Saint-Germain-des-Prés, ce prix vise à honorer un jeune écrivain prometteur. Le lauréat sera annoncé le 8 novembre.
06/10/2023 - 14:44
08/09/2023 - 15:25
PrixAutomne22 - Le jury a décerné le Prix de Flore à Joffrine Donnadieu, pour son roman Chienne et louve, paru chez Gallimard. Le prix est né en 1994 dans le célèbre café du même nom, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, à l’initiative de Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot. Ce prix récompense un jeune auteur, à qui le jury prévoit un grand avenir. Le prix est doté de 6100 € et d'un verre de Pouilly fumé gravé au nom de l'heureux élu.
10/11/2022 - 17:02
14/10/2022 - 13:05
Créé en 1994, à l’initiative de Frédéric Beigbeder et de Carole Chrétiennot, le Prix de Flore a vocation de distinguer un jeune auteur ou une jeune autrice au talent prometteur. L’originalité, la modernité, ainsi que la jeunesse sont les trois critères de sélection. Pour cette nouvelle édition, le lauréat a été annoncé : Abel Quentin, pour son roman Le Voyant d’Étampes (L'Observatoire).
04/11/2021 - 16:39
Après maintes péripéties, et notamment un report de sa délibération finale, le Prix de Flore a son livre lauréat, qui succède ainsi à Sofia Aouine, saluée l'année dernière pour son roman Rhapsodie des oubliés (La Martinière). Ce sera donc Thibault de Montaigu, avec La grâce, publié chez Plon.
25/11/2020 - 12:19
Le jury du Prix de Flore ne traîne pas : après une réunion organisée ce mardi 13 octobre, il dévoile la deuxième sélection pour son édition 2020. Cinq romans restent en lice, soit moitié moins par rapport aux titres sélectionnés il y a un peu plus d'un mois.
14/10/2020 - 11:01
Allez, hop ! Dans la grande valse des prix littéraires, le plus iconoclaste — historiquement… — vient de saluer une femme, et pas n’importe qui : Sofia Aouine, pour son roman Rhapsodie des oubliés devient la lauréate 2019.
12/11/2019 - 15:01
La semaine «prix-cieuse» pour les auteurs et leurs maisons d’édition se poursuit : c’est en effet au tour du Flore de remettre sa distinction. Depuis 1994, le prix offre un chèque de 6100 € et un verre de Pouilly, gravé au nom du lauréat, et offert tout une année durant.
08/11/2018 - 15:33
Le jury du Prix de Flore vient de dévoiler sa seconde sélection pour la cuvée 2018 : 4 livres sont encore en lice sur les 10 romans présentés en septembre dernier. Le Prix de Flore sera décerné au mois de novembre avec, à la clé, le fameux verre de Pouilly gravé au nom du lauréat ou de la lauréate...
18/10/2018 - 13:00
Le jury du Prix de Flore a établi sa première sélection ce mercredi 12 septembre 2018 au Café de Flore, à Paris. La deuxième liste sera annoncée le 18 octobre 2018. 10 romans font partie de cette sélection, qui rassemble quelques noms récurrents des prix littéraires de ces dernières semaines, comme Emmanuelle Bayamak-Tam, Nicolas Mathieu ou Loulou Robert.
13/09/2018 - 11:35
Pierre Ducrozet, L’invention des corps (Actes Sud) et Johann Zarca, Paname underground (Goutte d’Or) viennent d'être récompensés ex-aequo. Pour la première fois, le jury n'a pas réussi à se décider. Le Prix de Flore a été fondé un jour de mai 1994, autour d’une des tables du Flore, dans le but de couronner un auteur au talent « prometteur ».
08/11/2017 - 18:01
La rentrée littéraire continue à envoyer ses salves de listes, nommés et autres ouvrages sélectionnés pour les prix de cette fin d'année 2016. Le prestigieux Prix de Flore dévoile à son tour les 10 auteurs en lice pour la récompense annuelle et, surtout, les 365 verres de pouilly-fuissé.
09/09/2016 - 14:43
Comme le rapporte l'AFP, ce mercredi le jury du Prix de Flore a dévoilé sa deuxième et dernière sélection avant la désignation du lauréat annuel, réduite à cinq romans. Cette année, le 13 novembre, la cérémonie marquera le vingtième anniversaire de la récompense.
15/10/2014 - 15:31
Beigbeder et ses amis viennent de choisir leur roman préféré de l'année. Anne Berest, auteur des Patriarches, partait favorite du scrutin mais c'est finalement Oscar Coop-Phane qui l'a emporté au troisième tour à 9 voix contre 5 comme l'a indiqué Philippe Vandel sur son compte Twitter.
08/11/2012 - 16:25
La vie est dure, mais elle est ainsi faite, que dans toute sélection de livres pour un prix, il y a d'un côté, ceux qui restent, et de l'autre, ceux qui partent. Et avant que le café de Flore ne batte son plein, aux rythmes endiablés de la célébration organisée pour le grand vainqueur, un petit moment de silence pour ceux laissés sur le bas-côté...
03/10/2012 - 16:15
Allez, on continue dans la joie et l'allégresse, avec l'annonce des ouvrages retenus pour le prix de Flore. Cette année, on continue de taper à côté des sentiers (dé)battus de la voie littéraire avec des maisons et des titres très bigarrés.
09/09/2011 - 09:35