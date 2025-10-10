Inscription
Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Dossiers

La Fête du Livre de Saint-Étienne 2025 : contes modernes et lectures en partage

Entre le 10 et le 12 octobre 2025, la 39e Fête du Livre de Saint-Étienne transforme une nouvelle fois le centre-ville en un vaste espace dédié à la lecture et à la rencontre. De la place Jean-Jaurès au quartier Tarentaize, chapiteaux, librairies et médiathèques accueilleront lectures, débats, expositions et spectacles, dans une ambiance conviviale et gratuite. 

Le 10/10/2025

Le

10/10/2025

ActuaLitté

Fidèle à sa vocation de démocratisation culturelle, la manifestation mettra cette année encore l’accent sur la jeunesse, la bande dessinée et la participation des publics scolaires.

Placée sous le parrainage d’Agnès Ledig et de Benjamin Lacombe, la Fête du Livre 2025 célèbre la création sous toutes ses formes. La romancière présente Répondre à la nuit (Albin Michel), tandis que l’illustrateur, parrain du festival Les Mots en scène, propose une lecture dessinée de La Belle et la Bête et une exposition autour de L’Encyclopédie du Merveilleux. Parmi les invités figurent notamment Michel Bussi, Gilles Legardinier, Chrystel Duchamp, Anouar Benmalek, Thomas Porcher, Fatima Ouassak ou encore Mirion Malle, illustrant la richesse et la diversité de la programmation.

Le thème de cette édition, « la modernisation du conte », inspire l’exposition interactive Il était plusieurs fois, présentée à la Médiathèque de Tarentaize. Les visiteurs y découvrent les univers revisités d’Anne & Minh, Mélanie Baligand, François Roca ou Philippe-Henri Turin. L’affiche officielle, signée Romain Lubière, mêle techniques traditionnelles et numériques pour incarner l’esprit d’ouverture et d’imagination de l’événement.

La Fête s’ouvre le vendredi 10 octobre à La Comète avec une lecture musicale des Promesses orphelines par Gilles Marchand, avant la remise des huit prix littéraires, dont le Grand Prix de Littérature de la Ville et le Prix Design de Littérature Jeunesse. Ateliers, performances, débats et rencontres professionnelles rythment les trois jours de festivités, confirmant la Fête du Livre de Saint-Étienne comme un rendez-vous majeur de la rentrée littéraire française.

Crédits photo : Fête du Livre de Saint-Étienne 

 

Articles

ActuaLitté

Agnès Ledig marraine, Benjamin Lacombe parrain : ce que réserve la 39e Fête du Livre de Saint-Étienne

Du 10 au 12 octobre 2025, Saint-Étienne célèbre la 39e édition de sa Fête du Livre, au cœur de la rentrée littéraire. Une manifestation gratuite — dans la limite des places disponibles — qui transforme le centre-ville en archipel de lectures, rencontres et spectacles, des places Jean-Jaurès et de l’Hôtel de Ville jusqu’au quartier Tarentaize. Les chapiteaux ouvriront de 9 h à 19 h le vendredi, puis de 10 h à 19 h le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche.

10/09/2025 - 10:48
ActuaLitté

Saint-Étienne : la philo s’invite dans les livres et les écoles

Le vendredi 10 octobre 2025, la médiathèque de Tarentaize, à Saint-Étienne, accueillera la journée professionnelle de la 39ᵉ édition de la Fête du Livre. Organisé par les médiathèques municipales, cet événement est destiné aux professionnels du livre et de l’éducation, avec pour thème central l’animation d’ateliers de philosophie pour le jeune public. Entre tables rondes, discussions et ateliers pratiques, cette journée vise à outiller les participants dans leur approche pédagogique.

17/06/2025 - 11:38

