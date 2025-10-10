Lire en Poche 2025 : édition spéciale 20e anniversaire

Du 10 au 12 octobre 2025, Gradignan accueillera la 21ᵉ édition de Lire en Poche, le salon entièrement gratuit consacré au livre au format poche, et qui célèbre ses 20 ans d’existence.
Implanté au Parc de Mandavit, le festival investira également le Théâtre des Quatre Saisons et la Médiathèque Jean-Vautrin, ainsi qu’un village de tentes installées sur la pelouse, formant un véritable territoire littéraire au cœur du vignoble bordelais.
Depuis sa création en 2005, Lire en Poche revendique une singularité : valoriser le livre de poche — qui représente aujourd’hui près d’un quart des ventes en librairie — tout en offrant une large place à la création contemporaine. L’édition 2025 poursuivra cette ambition en réunissant une centaine d’autrices et d’auteurs, dont une quinzaine venus de l’étranger et une trentaine issus de la littérature jeunesse.
Pendant trois jours, le salon proposera un programme riche et diversifié : rencontres, dédicaces, petits-déjeuners littéraires, lectures, spectacles, ateliers (y compris pour les tout-petits), expositions, jeux et concerts. Chaque année, près de 30 000 visiteurs participent à l’événement, confirmant son importance dans le paysage culturel national.
L’un des piliers de Lire en Poche est sa dimension éducative : plus d’une centaine de rencontres d’auteurs se déroulent dans les écoles, collèges et lycées, impliquant plus de 3 000 élèves, de la maternelle au secondaire. Des actions « hors les murs » complètent cette démarche : ateliers, interventions en milieu hospitalier, animations en maisons de retraite et temps de formation pour étudiants.
Cette édition anniversaire sera placée sous le signe de la célébration et du renouveau. Le programme mettra à l’honneur des avant-premières littéraires, des rencontres « en petit comité » et des animations inédites : lectures dessinées, ateliers pop-up, projections et spectacles participatifs.
Le volet professionnel sera également renforcé, avec plusieurs tables rondes consacrées à l’économie du livre de poche, à la place du format dans la chaîne du livre et à ses enjeux éditoriaux.
L’accès au salon et à l’ensemble des animations restera entièrement gratuit. La manifestation s’étendra sur plus de 1 500 m² et réunira douze librairies indépendantes spécialisées dans le livre de poche. Pour faciliter la venue du public, des navettes gratuites seront proposées depuis Bordeaux durant le week-end.
Unique en son genre dans la métropole bordelaise, Lire en Poche conjugue la vitalité du livre au format poche et une ouverture sur toutes les littératures contemporaines. Son ancrage dans le territoire, sa convivialité et la proximité qu’il instaure entre les auteurs, les éditeurs et le public en font un événement incontournable de la rentrée littéraire.
Dans Le Gardien de Téhéran, Stéphanie Perez, grand reporter à France Télévisions, prête sa plume à un épisode méconnu de l’histoire iranienne : celui du musée d’Art contemporain de Téhéran et de son gardien, Cyrus Farzadi. À travers ce personnage fictif inspiré d’un homme réel, elle retrace la survie inespérée d’une collection inestimable pendant la Révolution islamique de 1979.
Le roman s’ouvre sur une scène de fin du monde : « Dehors, en ce froid matin de 1979, Téhéran se recouvre peu à peu de noir. » Les révolutionnaires approchent, et Cyrus, jeune gardien pétri d’angoisse, sent le danger frôler les murs du musée désert. En quelques lignes, la tension s’installe : il devra sauver, au péril de sa vie, « les tableaux de l’impératrice », symboles honnis d’un régime déchu.
Perez tisse son récit sur un va-et-vient constant entre l’Iran fastueux du chah et le pays plongé dans la ferveur révolutionnaire. En 1977, la capitale vibre au rythme du disco et des films américains ; deux ans plus tard, la « valse des corps voilés » efface brutalement cette modernité.
Autour de Cyrus gravitent des personnages denses : Farah Diba, l’impératrice mécène ; Donna Stein, experte américaine fascinée par la Perse ; ou encore Azadeh, photographe insurgée, dont les cicatrices racontent la brutalité du régime. Ces destins s’entrecroisent dans un décor qui oscille entre faste et ruine. L’autrice parvient à humaniser chacun de ses protagonistes : la foi obstinée du gardien répond à la ferveur idéaliste d’Azadeh, comme si l’art et la liberté partageaient la même flamme.
Le style de Stéphanie Perez porte la marque du reportage. Les phrases, souvent brèves, frappent comme des instantanés ; d’autres, plus amples, rétablissent le souffle du récit. Sa syntaxe limpide épouse la rigueur journalistique, mais la narration se pare d’élans poétiques : la « lumière douce » des monts Alborz, le « vieux film en Technicolor » des souvenirs. La langue oscille entre réalisme minutieux et lyrisme contenu, sans emphase inutile.
Les dialogues, sobres et crédibles, rythment un texte dominé par la pudeur. Le vocabulaire, précis, restitue aussi bien la sensualité d’un tableau que la sécheresse d’un interrogatoire : « Si seulement on pouvait réparer le monde avec des ourlets », murmure la mère de Cyrus, phrase-symbole d’une humanité brodée à la main.
Ce premier roman s’impose comme un hommage vibrant à ceux qui protègent la beauté dans la tourmente. Cyrus, en sauvant les toiles menacées, incarne la résistance silencieuse des humbles. Lorsque, à la fin, il confie : « Je ne sais toujours pas expliquer pourquoi j’ai été touché en plein cœur », Perez rejoint la vérité universelle de l’art : sa force de consolation et de mystère.
Le Gardien de Téhéran n’est pas seulement un roman historique ; c’est une méditation sur la mémoire et le courage. Derrière les murs d’un musée, c’est tout un peuple qui cherche à sauver sa lumière.
09/10/2025 - 18:12
À l’occasion de son 20ᵉ anniversaire, le salon Lire en Poche dévoile une nouvelle version de son site internet : lireenpoche.fr. Entièrement repensé en collaboration avec les équipes de la Ville de Gradignan et l’agence spécialisée Systonic, il propose une ergonomie modernisée et de nouvelles fonctionnalités. Et c'est peu dire qu'on l'attendait, cette refonte...
05/09/2025 - 14:06
À l’occasion du salon Lire en Poche qui se tiendra à Gradignan du 10 au 12 octobre, plusieurs figures de l’édition et de la librairie se réuniront à la médiathèque pour explorer les enjeux économiques, éditoriaux et de diffusion liés à ce segment stratégique du marché du livre.
29/07/2025 - 11:18
Lionel Destremau, Commissaire du salon Lire en Poche qui se tiendra à Gradignan du 10 au 12 octobre prochain annonce le programme de cette nouvelle édition. Et pas des moindres : 20 ans au service du livre de poche, des petits formats et des grands lecteurs... ActuaLitté, partenaire de la manifestation, dévoile ici cet édito-anniversaire.
09/07/2025 - 15:39