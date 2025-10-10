Lire en Poche 2025 : édition spéciale 20e anniversaire

Du 10 au 12 octobre 2025, Gradignan accueillera la 21ᵉ édition de Lire en Poche, le salon entièrement gratuit consacré au livre au format poche, et qui célèbre ses 20 ans d’existence.

Implanté au Parc de Mandavit, le festival investira également le Théâtre des Quatre Saisons et la Médiathèque Jean-Vautrin, ainsi qu’un village de tentes installées sur la pelouse, formant un véritable territoire littéraire au cœur du vignoble bordelais.

Une identité forte autour du format poche

Depuis sa création en 2005, Lire en Poche revendique une singularité : valoriser le livre de poche — qui représente aujourd’hui près d’un quart des ventes en librairie — tout en offrant une large place à la création contemporaine. L’édition 2025 poursuivra cette ambition en réunissant une centaine d’autrices et d’auteurs, dont une quinzaine venus de l’étranger et une trentaine issus de la littérature jeunesse.

Pendant trois jours, le salon proposera un programme riche et diversifié : rencontres, dédicaces, petits-déjeuners littéraires, lectures, spectacles, ateliers (y compris pour les tout-petits), expositions, jeux et concerts. Chaque année, près de 30 000 visiteurs participent à l’événement, confirmant son importance dans le paysage culturel national.

L’un des piliers de Lire en Poche est sa dimension éducative : plus d’une centaine de rencontres d’auteurs se déroulent dans les écoles, collèges et lycées, impliquant plus de 3 000 élèves, de la maternelle au secondaire. Des actions « hors les murs » complètent cette démarche : ateliers, interventions en milieu hospitalier, animations en maisons de retraite et temps de formation pour étudiants.

Cette édition anniversaire sera placée sous le signe de la célébration et du renouveau. Le programme mettra à l’honneur des avant-premières littéraires, des rencontres « en petit comité » et des animations inédites : lectures dessinées, ateliers pop-up, projections et spectacles participatifs.

Le volet professionnel sera également renforcé, avec plusieurs tables rondes consacrées à l’économie du livre de poche, à la place du format dans la chaîne du livre et à ses enjeux éditoriaux.

L’accès au salon et à l’ensemble des animations restera entièrement gratuit. La manifestation s’étendra sur plus de 1 500 m² et réunira douze librairies indépendantes spécialisées dans le livre de poche. Pour faciliter la venue du public, des navettes gratuites seront proposées depuis Bordeaux durant le week-end.

Unique en son genre dans la métropole bordelaise, Lire en Poche conjugue la vitalité du livre au format poche et une ouverture sur toutes les littératures contemporaines. Son ancrage dans le territoire, sa convivialité et la proximité qu’il instaure entre les auteurs, les éditeurs et le public en font un événement incontournable de la rentrée littéraire.