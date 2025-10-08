Soutenu par les héritiers d’André Malraux, Florence et Alain Malraux, le Prix André Malraux est assorti d’une dotation de 1933 € pour chacune des deux catégories prises en considération, œuvre de fiction et essai sur l'art.

Le Prix André Malraux distingue chaque année une œuvre de fiction engagée au service de la condition humaine et un essai sur l’art, en langue française ou traduite.

Les noms des lauréats ou lauréates sont annoncés le 3 novembre, jour anniversaire de la naissance d’André Malraux.

« Ce prix littéraire veut perpétuer la mémoire d’un écrivain dont l’œuvre, toujours habitée par la quête de fraternité humaine, reste une source de lumière et d’engagement », souligne Alexandre Duval-Stalla, qui a créé la récompense en 2018.

Les distinctions, au cours de leur histoire, sont notamment revenues à Javier Cercas, Erri de Luca, Paolo Giordano, Sylvie Chalaye, Claude Arnaud ou encore Maïa Hruska.