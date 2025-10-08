Inscription
Soutenu par les héritiers d’André Malraux, Florence et Alain Malraux, le Prix André Malraux est assorti d’une dotation de 1933 € pour chacune des deux catégories prises en considération, œuvre de fiction et essai sur l'art.

Le Prix André Malraux distingue chaque année une œuvre de fiction engagée au service de la condition humaine et un essai sur l’art, en langue française ou traduite.

Les noms des lauréats ou lauréates sont annoncés le 3 novembre, jour anniversaire de la naissance d’André Malraux.

« Ce prix littéraire veut perpétuer la mémoire d’un écrivain dont l’œuvre, toujours habitée par la quête de fraternité humaine, reste une source de lumière et d’engagement », souligne Alexandre Duval-Stalla, qui a créé la récompense en 2018.

Les distinctions, au cours de leur histoire, sont notamment revenues à Javier Cercas, Erri de Luca, Paolo Giordano, Sylvie Chalaye, Claude Arnaud ou encore Maïa Hruska.

 

ActuaLitté

Les deuxièmes sélections du Prix André Malraux 2025 dévoilées

Le jury du Prix André Malraux a révélé, ce 8 octobre 2025, sa deuxième sélection. Il distingue chaque année une œuvre de fiction engagée au service de la condition humaine et un essai sur l’art, en langue française ou traduite.

08/10/2025 - 14:27
ActuaLitté

Sergueï Shikalov Prix André Malraux de la Fiction Engagée 2024

Attribué annuellement le 3 novembre, à l'occasion de l'anniversaire de l'écrivain, le Prix André Malraux récompense des œuvres dans deux catégories : une fiction engagée qui aborde la condition humaine, écrite en français ou traduite dans cette langue, et un essai sur l'art publié ou à paraître dans l'année. Un Prix spécial du Jury a également été décerné.

05/11/2024 - 10:46
ActuaLitté

La première sélection du Prix André Malraux 2024 se révèle

Le Prix André Malraux est décerné chaque année pour distinguer une œuvre de fiction engagée et un essai sur l'art, tous deux contribuant à la réflexion sur la condition humaine. Ouvert aux œuvres en langue française ainsi qu'aux traductions en français, il reflète l'engagement intellectuel et artistique caractéristique d'André Malraux. Voici les sélections 2024.

04/09/2024 - 11:04
ActuaLitté

Salman Rushdie reçoit le Prix André Malraux 2023

Chaque année, le 3 novembre, qui marque l'anniversaire de la naissance d'André Malraux, le Prix André Malraux est décerné. Ce prix distingue une œuvre de fiction engagée qui sert la cause de la condition humaine et qui est écrite en français ou traduite en français, ainsi qu'un essai sur l'art, publiés dans l'année ou dont la publication est imminente. En célébration du 90e anniversaire de l'attribution du Prix Goncourt à La Condition humaine, les trois lauréats de la sixième édition ont été annoncés.

07/11/2023 - 11:22
ActuaLitté

Prix André Malraux 2023 : 20 titres en lice

#PrixAutomne23 - Le jury du Prix André Malraux a révélé sa première sélection de 13 romans et de 7 essais. Chaque année, cette distinction honore une œuvre de fiction, en français ou traduite en français, engagée et humaniste, ainsi qu'un essai dédié à l'art.

14/09/2023 - 11:55
ActuaLitté

Grégoire Bouillier et Marion Grébert, Prix André Malraux 2022

Le Prix André Malraux, qui récompense chaque année une œuvre de fiction engagée au service de la condition humaine, en langue française ou traduite en français, et un essai sur l’art, a trouvé ses lauréats pour l'année 2022. Grégoire Bouillier est récompensé dans la catégorie Fiction engagée, et Marion Grébert pour son essai sur l'art.

14/11/2022 - 10:42
ActuaLitté

Le prix André Malraux 2022 dévoile sa seconde sélection

Le prix André Malraux récompense chaque année une œuvre de fiction engagée au service de la condition humaine, en langue française ou traduite en français, et un essai sur l’art. La récompense a dévoilé la seconde sélection de sa cinquième édition. Les deux lauréats recevront 1933 €, clin d’œil au Prix Goncourt remis à Malraux pour La Condition Humaine en 1933.

12/10/2022 - 14:29
ActuaLitté

Mario Vargas Llosa et Krzysztof Pomian, lauréats du Prix André Malraux 2021

Pour sa quatrième édition, après délibération des membres du jury au soir du 8 novembre 2021, le Prix André Malraux a été décerné pour l’année 2021 à... (roulements solennels de tambour et voix tout aussi solennelle...)

09/11/2021 - 14:31
ActuaLitté

Prix André Malraux 2021 : les sélections littérature engagée et essais sur l'art

« Un homme est la somme de ses actes, de ce qu'il fait, de ce qu'il peut faire. Rien d'autre. » Par cette phrase de Malraux, le jury du prix éponyme annonce sa première sélection. La récompense va, chaque année, à une œuvre de fiction engagée au service de la condition humaine, en français ou traduite en français, ainsi qu’à un essai sur l’art. Un hommage à l’écrivain, politique et intellectuel mort en 1976.

14/09/2021 - 12:56
ActuaLitté

Fiction engagée et essai sur l'art : Erri de Luca et Sylvie Chalaye, Prix Malraux 2020

Pour sa troisième édition, après délibération au soir du 23 novembre 2020, le Prix André Malraux – composé de Cécile Guilbert, Céline Malraux, Diana Picasso, Alexandre Duval-Stalla (président), Adrien Goetz, Matthieu Garrigou-Lagrange, Mamadou Mahmoud N’Dongo et Mathieu Simonet –, a choisi ses lauréats.

24/11/2020 - 14:53

