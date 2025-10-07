Créé en 2013, le Prix Audiolib récompense chaque année le meilleur livre audio publié par la maison d’édition du même nom. Il salue bien entendu un texte, un style, mais aussi une qualité sonore, un soin apporté à la lecture.
Dix titres sont d’abord sélectionnés par l’équipe éditoriale d'Audiolib (marque du groupe Hachette), puis écoutés et évalués par un jury de 20 blogueurs, bookstagrammeurs et youtubeurs spécialisés dans le livre audio.
Depuis sa création, le Prix Audiolib est accompagné par Radio Nova, et depuis 2024 par ELLE.fr.
Au cours de son histoire, la récompense a salué Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, lu par Marie du Bled ; Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina, lu par Clara Brajtman ; Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, lu par Philippe Spiteri, ou encore La dernière allumette de Marie Vareille, lu par Caroline Tillette et Renaud Bertin Cordoliani.
Le roman L’Inconnue du portrait de Camille de Peretti, interprété par Mathieu Buscatto et produit par le studio Quali’sons, remporte la treizième édition du Prix Audiolib. Ce titre a été choisi à l’issue d’un vote en ligne de deux mois, parmi cinq finalistes.
07/10/2025 - 15:22
Les cinq finalistes de la 13e édition du Prix Audiolib viennent d’être annoncés. Le lauréat, qui sera révélé en octobre lors d'une soirée de remise, sera désigné par le public via un vote en ligne ouvert du 13 juin au 24 août 2025.
16/06/2025 - 10:05
L’équipe d’Audiolib annonce les titres en compétition pour le Prix Audiolib 2025. Cette sélection est désormais confiée à un jury composé de 20 passionnés, qui désigneront, par leurs votes en juin prochain, les cinq finalistes, tous édités par Audiolib.
28/01/2025 - 11:18
Créé en 2013, le Prix Audiolib récompense chaque année le meilleur livre audio des éditions Audiolib de l'année. Pendant cinq mois, les dix titres sélectionnés par l'équipe d'Audiolib ont été soumis à l'écoute et aux votes d'un jury de blogueurs et de youtubeurs, passionnés de livres audio. Les vingt membres du Prix Audiolib 2023 ont sélectionné les 5 finalistes qui seront à présent départagés par un vote en ligne du public.
12/06/2023 - 17:10
Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina traduit par Marianne Faurobert et lu par Clara Brajtman remporte le Prix Audiolib 2022. Ce livre audio a été enregistré au Studio Quali'sons. Cette année marque celle de la dixième édition du Prix, lancé cinq ans après la création d'Audiolib.
04/10/2022 - 13:05
Hier, le Prix Audiolib 2021 a été remis à Marie du Bled pour sa lecture du livre audio Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, traduit par Marc Amfreville et lu par Marie du Bled. Un roman porté par une héroïne qui connaît, depuis sa parution aux Éditions du Seuil en 2020 et chez Audiolib la même année, un grand succès. Il est actuellement en cours d'adaptation au cinéma. Le Prix Audiolib récompense aussi bien le roman, que la lecture de la comédienne et le travail du Studio 5/5.
04/10/2021 - 21:30