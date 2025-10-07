Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Dossiers

Le Prix Audiolib

Créé en 2013, le Prix Audiolib récompense chaque année le meilleur livre audio publié par la maison d’édition du même nom. Il salue bien entendu un texte, un style, mais aussi une qualité sonore, un soin apporté à la lecture.

Le 07/10/2025

Le

07/10/2025

0

Partages

Partager ce dossier sur Bluesky Partager ce dossier sur Mastodon Partager ce dossier sur Linkedin Partager ce dossier par Mail
ActuaLitté

Dix titres sont d’abord sélectionnés par l’équipe éditoriale d'Audiolib (marque du groupe Hachette), puis écoutés et évalués par un jury de 20 blogueurs, bookstagrammeurs et youtubeurs spécialisés dans le livre audio.

Depuis sa création, le Prix Audiolib est accompagné par Radio Nova, et depuis 2024 par ELLE.fr.

Au cours de son histoire, la récompense a salué Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, lu par Marie du Bled ; Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina, lu par Clara Brajtman ; Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, lu par Philippe Spiteri, ou encore La dernière allumette de Marie Vareille, lu par Caroline Tillette et Renaud Bertin Cordoliani.

 

 

Articles

ActuaLitté

L'Inconnue du portrait remporte le Prix Audiolib 2025

Le roman L’Inconnue du portrait de Camille de Peretti, interprété par Mathieu Buscatto et produit par le studio Quali’sons, remporte la treizième édition du Prix Audiolib. Ce titre a été choisi à l’issue d’un vote en ligne de deux mois, parmi cinq finalistes.

07/10/2025 - 15:22
ActuaLitté

Prix Audiolib 2025 : la sélection est entre vos oreilles

Les cinq finalistes de la 13e édition du Prix Audiolib viennent d’être annoncés. Le lauréat, qui sera révélé en octobre lors d'une soirée de remise, sera désigné par le public via un vote en ligne ouvert du 13 juin au 24 août 2025.

16/06/2025 - 10:05
ActuaLitté

La sélection du Prix Audiolib 2025 dévoilée

L’équipe d’Audiolib annonce les titres en compétition pour le Prix Audiolib 2025. Cette sélection est désormais confiée à un jury composé de 20 passionnés, qui désigneront, par leurs votes en juin prochain, les cinq finalistes, tous édités par Audiolib. 

28/01/2025 - 11:18
ActuaLitté

Prix Audiolib 2024 : La dernière allumette a conquis le jury

Le roman La dernière allumette de Marie Vareille, aux éditions Audiolib, lu par Caroline Tillette et Renaud Bertin Cordoliani, enregistré au studio Rosalie, remporte la douzième édition du Prix Audiolib.

08/10/2024 - 13:25
ActuaLitté

La sélection 2024 du Prix Audiolib est connue

Audiolib annonce sa sélection de dix ouvrages pour le Prix Audiolib 2024. Ces titres seront évalués au cours des cinq prochains mois par un jury composé de blogueurs et de youtubeurs spécialisés et passionnés par la lecture audio.
 

29/01/2024 - 18:00
ActuaLitté

Les cinq finalistes du Prix Audiolib révélés

Créé en 2013, le Prix Audiolib récompense chaque année le meilleur livre audio des éditions Audiolib de l'année. Pendant cinq mois, les dix titres sélectionnés par l'équipe d'Audiolib ont été soumis à l'écoute et aux votes d'un jury de blogueurs et de youtubeurs, passionnés de livres audio. Les vingt membres du Prix Audiolib 2023 ont sélectionné les 5 finalistes qui seront à présent départagés par un vote en ligne du public.

12/06/2023 - 17:10
ActuaLitté

Dix titres sélectionnés pour le Prix Audiolib 2023

Audiolib a le plaisir de vous présenter les dix titres sélectionnés pour le Prix Audiolib 2023. Une sélection qui sera bientôt soumise à l'écoute d'un jury de blogueurs et youtubeurs passionnés de lecture audio. 

30/01/2023 - 15:37
ActuaLitté

Laura Imai Messina reçoit le prix Audiolib 2022

Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina traduit par Marianne Faurobert et lu par Clara Brajtman remporte le Prix Audiolib 2022. Ce livre audio a été enregistré au Studio Quali'sons. Cette année marque celle de la dixième édition du Prix, lancé cinq ans après la création d'Audiolib. 

04/10/2022 - 13:05
ActuaLitté

Les dix livres audio sélectionnés pour le Prix Audiolib 2022

L’équipe Audiolib présente les dix titres en lice pour son prix littéraire éponyme. La récompense fêtera en 2022 sa dixième édition, aux côtés, cette année encore, du partenaire Radio Nova.

31/01/2022 - 16:56
ActuaLitté

Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens, lauréat du Prix Audiolib 2021

Hier, le Prix Audiolib 2021 a été remis à Marie du Bled pour sa lecture du livre audio Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, traduit par Marc Amfreville et lu par Marie du Bled. Un roman porté par une héroïne qui connaît, depuis sa parution aux Éditions du Seuil en 2020 et chez Audiolib la même année, un grand succès. Il est actuellement en cours d'adaptation au cinéma. Le Prix Audiolib récompense aussi bien le roman, que la lecture de la comédienne et le travail du Studio 5/5.

04/10/2021 - 21:30
ActuaLitté

Une première sélection pour le Prix Audiolib 2021

Dix titres ont été sélectionnés pour cette édition 2021 du Prix Audiolib. Une sélection qui sera bientôt mise entre les oreilles d'un Jury de vingt blogueurs passionnés de lecture audio. 

29/01/2021 - 13:00

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.