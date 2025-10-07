Créé en 2013, le Prix Audiolib récompense chaque année le meilleur livre audio publié par la maison d’édition du même nom. Il salue bien entendu un texte, un style, mais aussi une qualité sonore, un soin apporté à la lecture.

Dix titres sont d’abord sélectionnés par l’équipe éditoriale d'Audiolib (marque du groupe Hachette), puis écoutés et évalués par un jury de 20 blogueurs, bookstagrammeurs et youtubeurs spécialisés dans le livre audio.

Depuis sa création, le Prix Audiolib est accompagné par Radio Nova, et depuis 2024 par ELLE.fr.

Au cours de son histoire, la récompense a salué Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, lu par Marie du Bled ; Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina, lu par Clara Brajtman ; Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, lu par Philippe Spiteri, ou encore La dernière allumette de Marie Vareille, lu par Caroline Tillette et Renaud Bertin Cordoliani.