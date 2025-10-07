Inscription
Dossiers

Le Prix Beatus Rhenanus

Créé en 2017, le Prix Beatus Rhenanus distingue chaque année une personnalité ou une institution ayant marqué le domaine culturel, scientifique ou social dans l’espace du Rhin supérieur. Il est remis dans la prestigieuse bibliothèque de Sélestat, ville natale de Beatus Rhenanus (1485-1547).

Initialement biennal, le prix a honoré en 2017 James Hirstein, spécialiste de Beatus Rhenanus, puis en 2019 Dominik Wunderlin, ethnologue au Museum der Kulturen de Bâle, et en 2021 Hildegard Neulen, pédagogue engagée dans la coopération culturelle franco-allemande.

Après une pause due à la pandémie, la distinction devient annuelle à partir de 2025, affirmant ainsi sa place dans le paysage culturel rhénan, en alternant la reconnaissance de lauréats français, allemands et suisses.

La récompense a pour objectif le rayonnement culturel de l'Alsace, à travers l'affirmation d'une identité française, rhénane et européenne, et s'inscrit dans une démarche résolument transfrontalière, au sein de l'Oberrhein (Regio Basiliensis, Pays de Bade, Alsace).

Il est doté à hauteur de 1500 €.

Photographie : Portrait de Beatus Rhenanus, dans Jean Jacques Boissard, Bibliotheca sive Thesaurus virtutis, Frankfurt am Mein, William Fitzer, 1627 (domaine public)

 

ActuaLitté

Le Prix Beatus Rhenanus 2025 remis à une biographie d’Albert Schweitzer

L’Académie d’Alsace a décerné le Prix Beatus Rhenanus 2025 à Matthieu Arnold, professeur d’histoire à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg et correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pour sa biographie d’Albert Schweitzer, publiée aux éditions Fayard. Le prix lui sera remis le samedi 25 octobre 2025 à 10h, à la Bibliothèque humaniste de Sélestat.

07/10/2025 - 12:03

