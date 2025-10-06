Inscription
Le Prix Eugène Dabit

Le Prix Eugène Dabit compte parmi les plus anciennes récompenses littéraires françaises, puisque sa création remonte à 1931, sous la dénomination Prix populiste, par la poétesse Antonine Coullet-Tessier. Renommé Prix Eugène Dabit du roman populiste en 2012, il devient en 2025 le Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style.

06/10/2025

ActuaLitté

Le Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style récompense « des romans francophones reflétant la pluralité des vécus populaires, portant la dignité des voix invisibilisées, privilégiant la créativité stylistique et décortiquant les structures d’inégalités ».

Le changement de nom de la récompense, en 2025, s'explique par « l’inexistence dans la création littéraire contemporaine d’un courant se réclamant du populisme et le brouillage de sens qu’entraîne la référence à cette notion pour identifier correctement le prix dans le paysage littéraire actuel ».

Au cours de son histoire, le Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style a salué les œuvres de Henri Troyat (1935), Jean-Paul Sartre (1940), René Fallet (1950), Christiane Rochefort (1961), Didier Daeninckx (1990), Denis Tillinac (1993), Daniel Picouly (2001), Marie Roouanet (2002), Samuel Benchetrit (2009), Natacha Boussaa (2010), Joseph Ponthus (2019) ou encore Sorj Chalandon (2024).

ActuaLitté

Toujours soucieux du peuple, le Prix Eugène Dabit se renomme

Récompense historique dans le paysage littéraire français, décernée depuis 1931, le Prix Eugène Dabit change de nom, tout en gardant la référence à l'auteur phare de la littérature prolétarienne, son premier lauréat. Pour s'affranchir des récupérations et détournements sémantiques, il devient le Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style.

06/10/2025 - 15:25
ActuaLitté

Clémentine Mélois, lauréate du Prix Eugène Dabit 2025 du roman populiste

Le jury du prix Eugène Dabit s’est réuni ce midi. Il a désigné Clémentine Mélois lauréate. La remise du prix est prévue le 30 avril à l’Hôtel du Nord, parrainée par Daniel Picouly. La dotation du prix est de 2000 €.

03/04/2025 - 09:00
ActuaLitté

Le Prix Eugène Dabit 2025 avance sa deuxième sélection

Le jury du Prix Eugène Dabit du roman populiste a dévoilé la deuxième sélection de son édition 2025. La proclamation du lauréat ou de la lauréate aura lieu le 2 avril 2025. Il ou elle succédera à Sorj Chalandon, sacré l'an dernier pour L'Enragé (Grasset). 

 

24/03/2025 - 11:17
ActuaLitté

Neuf romans sélectionnés pour le Prix Eugène Dabit 2025

Le Prix Eugène Dabit du roman populiste vient d'annoncer sa première sélection. Il s'agit avec cette récompense, créée en 1931, de soutenir « la qualité de l’écrit lorsqu’il sert une littérature inventive, de conviction et d’humanité ». 

10/03/2025 - 13:00
ActuaLitté

Sorj Chalandon remporte le prix Eugène Dabit du roman populiste 2024

Le jury du prix Eugène Dabit du roman populiste réuni le 11 avril a désigné au premier tour Sorj Chalandon lauréat du prix 2024 pour son roman L’Enragé (Grasset, 2023). 

12/04/2024 - 17:41
ActuaLitté

Plus que quatre romans en lice pour le Prix Eugène Dabit 2024

Pour la deuxième sélection du Prix Eugène Dabit du roman populiste 2024, le jury a annoncé la nomination de quatre œuvres, comme l'année dernière, dérogeant à la tradition qui en comptait cinq.

03/04/2024 - 13:01
ActuaLitté

Le prix Eugène Dabit du roman populiste 2024 dévoile sa sélection

Réuni le 6 mars 2024, le jury du prix Eugène Dabit du roman populiste a dévoilé sa première sélection pour cette nouvelle édition. 10 romans retenus figurent qui explorent les univers populaires contemporains avec une grande variété de styles.

08/03/2024 - 11:53
ActuaLitté

Gilles Marchand reçoit le prix Eugène Dabit du roman populiste 2023

Le jury du prix Eugène Dabit du roman populiste réuni le 19 avril a désigné Gilles Marchand lauréat du prix 2023 pour son roman Le Soldat désaccordé (Aux forges de Vulcain, juillet 2022).

20/04/2023 - 09:20
ActuaLitté

Prix Eugène Dabit du roman populiste 2023 : quatre romans en lice

Le jury du prix Eugène Dabit du roman populiste a retenu quatre romans. Cette distinction soutient « une littérature de conviction, d’engagements et d’exigence pour témoigner de nos réalités sociales ». La désignation de la lauréate ou du lauréat aura lieu le 19 avril, et la remise de la dotation de 3000 € le 3 mai.

14/04/2023 - 12:21
ActuaLitté

Prix Eugène Dabit 2023 : première sélection dévoilée

Réuni le 22 mars 2023, le jury du prix Eugène Dabit du roman populiste a retenu neuf romans en première sélection. Celle-ci témoigne cette année encore d’une grande diversité, mêlant des auteurs confirmés et reconnus à de premiers romans prometteurs. 

28/03/2023 - 13:08
ActuaLitté

Le prix Eugène Dabit du roman populiste 2022 decerné à Dan Nisand

Après « une discussion serrée », le jury du prix Eugène Dabit du roman populiste a désigné Dan Nisand lauréat du prix 2022 pour son premier roman, Les Garçons de la cité-jardin, paru aux éditions Les Avrils. Chaque année, le prix Eugène Dabit récompense « une œuvre exigeante par son écriture et respectueuse de la réalité des existences dans les milieux. »

21/04/2022 - 08:22
ActuaLitté

La deuxième sélection du Prix Eugène Dabit du roman populiste

Les quatorze membres du jury du Prix Eugène Dabit, créé en 1929 pour récompenser une œuvre romanesque qui « préfère les gens du peuple comme personnages et les milieux populaires comme décors à condition qu’il s’en dégage une authentique humanité », viennent de dévoiler leur deuxième sélection. Cinq romans, choisis parmi la première sélection de onze ouvrages, restent en lice. 

12/04/2022 - 11:16
ActuaLitté

Première sélection du prix Eugène Dabit du roman populiste 2022

Réuni le 18 mars 2022, le jury du prix Eugène Dabit du roman populiste a retenu onze romans en première sélection. La sélection témoigne cette année encore d’une grande diversité, mêlant des auteurs confirmés et reconnus à de premiers romans prometteurs. Variété des univers et des styles, la palette des émotions littéraires est riche. 

22/03/2022 - 15:59
ActuaLitté

Samira Sedira lauréate du prix Eugène Dabit du roman populiste

Après sa délibération du 15 avril 2021, le jury du prix Eugène Dabit du roman populiste a désigné Samira Sedira comme lauréate du prix 2020-2021 pour son livre Des gens comme eux, paru en janvier 2020 au Rouergue (la brune). La cérémonie de remise du prix devrait se tenir le 17 juin 2021, à l’Hôtel du Nord, si le contexte sanitaire le permet.

15/04/2021 - 17:29
ActuaLitté

5 romans dans la deuxième sélection du Prix Eugène Dabit du roman populiste

Les dix « excellents » romans de la première sélection ont reçu à divers titres le soutien de nombreux jurés du Prix Eugène Dabit du roman populiste, mais un choix était tout de même obligatoire. La deuxième sélection ne conserve donc que cinq ouvrages, avant la désignation du lauréat, le 15 avril prochain.

08/04/2021 - 11:45
ActuaLitté

Une première sélection pour le Prix Eugène Dabit du roman populiste 2020-2021

Le Prix Eugène Dabit du roman populiste n'a pas été décerné en 2020, au profit de la désignation d'un ouvrage lauréat pour la période 2020-2021, le 15 avril prochain. Dans cette perspective, le jury de la récompense communique une première sélection.

17/03/2021 - 10:09

