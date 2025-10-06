Le Prix Eugène Dabit compte parmi les plus anciennes récompenses littéraires françaises, puisque sa création remonte à 1931, sous la dénomination Prix populiste, par la poétesse Antonine Coullet-Tessier. Renommé Prix Eugène Dabit du roman populiste en 2012, il devient en 2025 le Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style.

Le Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style récompense « des romans francophones reflétant la pluralité des vécus populaires, portant la dignité des voix invisibilisées, privilégiant la créativité stylistique et décortiquant les structures d’inégalités ».

Le changement de nom de la récompense, en 2025, s'explique par « l’inexistence dans la création littéraire contemporaine d’un courant se réclamant du populisme et le brouillage de sens qu’entraîne la référence à cette notion pour identifier correctement le prix dans le paysage littéraire actuel ».

Au cours de son histoire, le Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style a salué les œuvres de Henri Troyat (1935), Jean-Paul Sartre (1940), René Fallet (1950), Christiane Rochefort (1961), Didier Daeninckx (1990), Denis Tillinac (1993), Daniel Picouly (2001), Marie Roouanet (2002), Samuel Benchetrit (2009), Natacha Boussaa (2010), Joseph Ponthus (2019) ou encore Sorj Chalandon (2024).

Photographie : Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style