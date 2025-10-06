Parmi les rendez-vous incontournables de la rentrée littéraire, le Prix des Deux Magots fait partie des distinctions françaises les plus anciennes, puisqu'il est décerné depuis 1933. Il naissait alors en réaction à un Prix Goncourt jugé trop académique...
Le Prix des Deux Magots sacre chaque année un roman ou un essai en langue française, mettant en lumière soit un talent émergent, soit un auteur injustement méconnu.
Le jury conserve une liberté totale dans ses choix et peut distinguer des œuvres de genres variés. Le prix est doté de 7700 € et offre également à son lauréat une table ouverte aux Deux Magots pendant un an.
Au fil des décennies, de nombreux auteurs prestigieux ont été récompensés : Raymond Queneau, Antoine Blondin, Pauline Réage, Roland Topor, Marc Dugain, Serge Joncour ou encore Jérôme Garcin.
Photographie : Annonce du lauréat du Prix des Deux Magots, en 2024 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Le lundi 23 septembre 2025, sous la présidence d’Étienne de Montety, le jury du Prix des Deux Magots s’était réuni afin de désigner les finalistes de la 92e édition de cette prestigieuse distinction littéraire. Ce lundi 6 octobre, le verdict est tombé : Joseph Incardona remporte le prix pour son roman Le monde est fatigué, publié aux éditions Finitudes.
Avec son premier roman, Il pleut sur la parade (Gallimard), Lucie-Anne Belgy s’impose d’emblée comme une nouvelle voix littéraire à suivre. Finaliste du prestigieux Prix des Deux Magots, elle explore avec justesse les complexités des couples mixtes, des héritages culturels et des fragilités familiales.
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025 pour son roman Voyage, voyage (Verticales), Victor Pouchet poursuit un travail littéraire où l’intime croise l’absurde, et où la mélancolie s’allie à la légèreté. Dans ce récit tendre et grave, il raconte la fuite d’un couple confronté à la perte d’un enfant, embarqué dans une odyssée dérisoire de musées insolites et de routes françaises.
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Victor Pouchet signe avec Voyage, voyage (L'Arbalète), son cinquième roman, un road novel tendre et mélancolique : après une fausse couche, Orso et Marie fuient Paris, à bord d’une vieille Nevada. Rien à voir avec le tube de Desireless - sinon cette intuition : pour survivre, il faut parfois partir très loin, même à deux heures de chez soi.
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Joseph Incardona publie chez Finitude Le monde est fatigué, un récit tendu où l’intime se frotte au politique, où l’action épouse la pensée, où un corps éprouvé garde pourtant ses secrets.
À nouveau réuni ce lundi 22 septembre, toujours sous la présidence d’Étienne de Montety, le jury du Prix des Deux Magots a choisi ses quatre finalistes, parmi la première sélection des ouvrages en lice pour la 92ᵉ édition du prix.
Créé le 7 décembre 1933, le même jour que la remise du prix Goncourt à André Malraux, le prix des Deux Magots compte aujourd’hui parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. En près d’un siècle d’existence, il n’a toutefois connu que trois présidents : l’extravagant Henri Philippon, le passionné (de Paris) au nom d'empereur Jean-Paul Caracalla, et depuis 2018, le distingué Étienne de Montety. Après le décès de l'auteur et l’éditeur en 2019, ce dernier a proposé à sa fille, Laurence Caracalla, de rejoindre le jury.
#PrixDeuxMagots2024 - Le lundi 23 septembre 2024, sous la présidence d'Étienne de Montety, le jury du Prix des Deux Magots s'est réuni pour choisir les finalistes du 91e Prix des Deux Magots. Le gagnant du prix est annoncé ce lundi 7 octobre : Jean-Pierre Montal, pour La Face nord, paru chez Séguier.
#PrixDeuxMagots2024 - Ce lundi 23 septembre, sous la présidence d'Étienne de Montety, le jury du Prix des Deux Magots s'est réuni pour choisir les finalistes du 91e Prix des Deux Magots. Le gagnant ou la gagnante du prix sera annoncé(e) le lundi 7 octobre.
#PrixdesDeuxMagots2023 - Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, le café des Deux Magots est le berceau d'une distinction littéraire prestigieuse : le Prix des Deux Magots. Ce 25 septembre, renouant avec son passé de prix de l'Automne, il a été remis à Guy Boley, pour A ma soeur et unique, paru chez Grasset.
#PrixdesDeuxMagots2023 - Les douze membres du jury du Prix des Deux Magots, présidé par Étienne de Montety, se sont réunis hier soir, 4 septembre, au Café des Deux Magots, afin de délibérer sur la première sélection annoncée le 4 juillet dernier. Une sélection finale variée qui révèle des auteurs montants. Le lauréat de la prestigieuse récompense littéraire, qui s’inscrit comme le premier grand prix de la rentrée littéraire de l’automne, sera annoncé lundi 25 septembre aux Deux Magots.
#PrixdesDeuxMagots2023 – À partir de son 90e anniversaire, le Prix des Deux Magots, traditionnellement attribué à la fin de janvier, sera remis chaque dernier lundi de septembre. En 2023, la remise du Prix aura lieu le lundi 25 septembre. Il demeurera attribué à un livre de langue française paru durant l’année précédant sa remise (de septembre à septembre).
Les quatre finalistes dévoilés mi-décembre auront eu un long mois et demi à attendre avant que le jury du Prix des Deux Magots ne tranche. C’est finalement l’ouvrage de Louis-Henri de La Rochefoucauld, Châteaux de sable, publié chez Robert Laffont, qui aura remporté l’adhésion !
Le verdict est tombé pour un des premiers prix littéraires de l'année : le Prix des Deux Magots 2021 revient ainsi à Emmanuel Ruben pour son roman Sabre, publié par les éditions Stock. Il succède ainsi à Jérôme Garcin, lauréat du Prix des Deux Magots 2020 pour Le dernier hiver du Cid paru aux Éditions Gallimard.
Le successeur de Jérôme Garcin, lauréat du Prix des Deux Magots 2020 pour Le dernier hiver du Cid paru aux Éditions Gallimard, sera connu le mardi 26 janvier 2021. Le jury de la récompense a resserré sa sélection, et 3 titres seulement sont encore en lice...
