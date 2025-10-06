Parmi les rendez-vous incontournables de la rentrée littéraire, le Prix des Deux Magots fait partie des distinctions françaises les plus anciennes, puisqu'il est décerné depuis 1933. Il naissait alors en réaction à un Prix Goncourt jugé trop académique...

Le Prix des Deux Magots sacre chaque année un roman ou un essai en langue française, mettant en lumière soit un talent émergent, soit un auteur injustement méconnu.

Le jury conserve une liberté totale dans ses choix et peut distinguer des œuvres de genres variés. Le prix est doté de 7700 € et offre également à son lauréat une table ouverte aux Deux Magots pendant un an.

Au fil des décennies, de nombreux auteurs prestigieux ont été récompensés : Raymond Queneau, Antoine Blondin, Pauline Réage, Roland Topor, Marc Dugain, Serge Joncour ou encore Jérôme Garcin.

Photographie : Annonce du lauréat du Prix des Deux Magots, en 2024 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)