42e bd BOUM : un festival toujours gratuit et accessible à tous

Du 21 au 23 novembre 2025, la ville de Blois accueille la 42ᵉ édition de bd BOUM, l’un des rendez-vous majeurs consacrés à la bande dessinée en France. Chaque automne, l’événement transforme la cité ligérienne en un vaste espace dédié à la création graphique, à la lecture et à la rencontre entre auteurs, professionnels et grand public.

Cette nouvelle édition sera présidée par Dominique Bertail, dessinateur reconnu et lauréat du Grand Boum – Ville de Blois, distinction qui honore chaque année un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre. Son univers fera l’objet d’une exposition rétrospective à la Maison de la bd, cœur historique du festival.

Au fil de ses quarante-deux éditions, bd BOUM a su développer un modèle singulier : un festival gratuit et accessible à tous, fidèle à une démarche à la fois artistique, pédagogique, sociale et citoyenne. En 2025, plus de 200 autrices et auteurs, 70 exposants et environ 22 000 visiteurs sont attendus.

La programmation s’annonce dense. Expositions, rencontres, spectacles, projections, ateliers et concerts rythmeront trois jours d’échanges autour du neuvième art.

Plusieurs accrochages viendront explorer la diversité de la création contemporaine : une exposition consacrée à Vincent Mallié, en partenariat avec la galerie Maghen, « Réparer Mayotte » d’Aurélia Aurita, ou encore « L’Étang de feu » de Roman Garnier, lauréat du Prix Jeune Talent – La Saif. L’exposition collective « L’appel du fleuve : la Loire en bande dessinée » proposera, quant à elle, une approche sensible du paysage ligérien.

Cette 42ᵉ édition mettra par ailleurs Taïwan à l’honneur. Une exposition collective réunira des artistes taïwanais tels que Nepeta Liu, Evergreen Yeh, Uj Chen ou Adoor Yeh, offrant un aperçu de la vitalité de la création graphique asiatique contemporaine.

Dans les rues de Blois, le festival s’étendra jusque dans l’espace public avec des installations telles que « Les Paysages de Meknès » d’Annie Bouthemy, « Les Transports sentimentaux » de Nina Six ou encore « L’Incroyable histoire de la préhistoire », qui habilleront les marches de l’escalier Denis-Papin.

En clôture du festival, le Grand Boum – Ville de Blois 2025 récompensera un créateur ou une créatrice pour la qualité et la cohérence de son parcours. Fidèle à son esprit d’ouverture, bd BOUM continue ainsi de défendre une bande dessinée vivante, accessible et engagée, attentive aux enjeux sociaux et culturels de son temps.

Crédits photo :