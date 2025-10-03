Prix Les Visionnaires 2026 : des livres tournés vers l'avenir

Le Prix du Livre « Les Visionnaires » est une distinction littéraire instituée par la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), via le réseau des médiathèques, à compter de 2022. Son objet est d’honorer une œuvre de fiction offrant un regard audacieux sur le monde contemporain ou sur les possibles à venir — autrement dit, un livre « visionnaire » tant par son propos que par sa portée symbolique.

Le Prix Les Visionnaires entend promouvoir la lecture et valoriser les actions culturelles du réseau des médiathèques de SQY. Il vise à sensibiliser le public aux grandes interrogations du présent — écologiques, sociales, politiques, éthiques — à travers des œuvres de fiction qui ne se contentent pas de refléter le réel, mais le questionnent, le projettent, l’interprètent.

Ainsi le Prix joue un rôle de sas culturel : faire émerger des textes engagés ou visionnaires, et inciter le public à s’impliquer dans le débat littéraire, notamment en le rendant partie prenante du processus de vote.

Chaque édition s’étend sur plusieurs mois : une première sélection de dix romans est d’abord révélée. Ensuite, elle est réduite à une shortlist de trois ouvrages, mis en concurrence finale. Le vote est combiné : 50 % des suffrages proviennent des lecteurs inscrits, 50 % d’un jury composé de professionnels du livre — bibliothécaires, libraires, associations, auteurs — présidé par l’ancien lauréat.

La dotation financière s’élève à 5 000 €. La remise du prix se déroule au début du printemps, lors d’une cérémonie publique organisée dans le cadre des animations culturelles de SQY.

Depuis sa création, le Prix a déjà mis en lumière des romans aux profils divers — tant par les thèmes que par les écritures — et contribué à accroître la visibilité d’auteurs souvent en marge du circuit principal.

L’ambition des organisateurs est d’ancrer ce Prix comme un repère littéraire : une référence pour qui cherche des fictions exigeantes, ouvertes au débat et au futur.

Enfin, en offrant aux lecteurs un rôle actif dans la désignation du lauréat, le Prix Les Visionnaires tisse un lien vivant entre le public et l’univers littéraire — et rappelle que la lecture est un acte partagé, une conversation ouverte sur le monde.

Crédits photo : Delphine-Minoui, lauréate de l'édition 2025 et présidente du jury 2026