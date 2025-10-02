Prix des Deux Magots 2025 : tradition, audace et nouvelles voix

Créé en 1933 en réaction à un Goncourt jugé trop académique, le Prix des Deux Magots s’est imposé comme l’un des plus anciens prix littéraires français. Fidèle à l’esprit du café de Saint-Germain-des-Prés qui l’a vu naître, il met à l’honneur des écrivains en marge des courants dominants, porteurs d’une voix singulière et indépendante.
Loin des compromis et des logiques de notoriété, le jury revendique une totale liberté dans ses choix. Le Prix des Deux Magots peut ainsi couronner aussi bien un premier roman qu’un essai, un texte intimiste qu’une fresque de société. Sa vocation reste de révéler ou de soutenir des auteurs dont la littérature gagne à être mise en lumière.
Au fil des décennies, le prix a distingué de grandes figures de la littérature française : Raymond Queneau, Antoine Blondin, Pauline Réage, Roland Topor, Marc Dugain, Serge Joncour ou encore Jérôme Garcin. Plus récemment, il a récompensé Jean-Pierre Montal en 2024 pour La Face nord (Éditions Séguier).
Doté de 7700 €, le Prix des Deux Magots offre également à son lauréat une table ouverte au café pendant un an. Aujourd’hui présidé par Étienne de Montety, il continue de refléter un esprit d’audace et de curiosité, en demeurant un moment fort de la rentrée littéraire d’automne.
Crédits photo : Roger Salz (CC BY-SA 2.0)
Avec son premier roman, Il pleut sur la parade (Gallimard), Lucie-Anne Belgy s’impose d’emblée comme une nouvelle voix littéraire à suivre. Finaliste du prestigieux Prix des Deux Magots, elle explore avec justesse les complexités des couples mixtes, des héritages culturels et des fragilités familiales.
02/10/2025 - 18:38
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025 pour son roman Voyage, voyage (Verticales), Victor Pouchet poursuit un travail littéraire où l’intime croise l’absurde, et où la mélancolie s’allie à la légèreté. Dans ce récit tendre et grave, il raconte la fuite d’un couple confronté à la perte d’un enfant, embarqué dans une odyssée dérisoire de musées insolites et de routes françaises.
02/10/2025 - 10:00
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Victor Pouchet signe avec Voyage, voyage (L'Arbalète), son cinquième roman, un road novel tendre et mélancolique : après une fausse couche, Orso et Marie fuient Paris, à bord d’une vieille Nevada. Rien à voir avec le tube de Desireless - sinon cette intuition : pour survivre, il faut parfois partir très loin, même à deux heures de chez soi.
01/10/2025 - 18:05
Sélectionné parmi les finalistes du Prix des Deux Magots 2025 pour son roman Le ciel est immense (JC Lattès), Feurat Alani s’est prêté au jeu d’un Questionnaire de Proust conçu spécialement en résonance avec son livre. Un moyen singulier de mieux découvrir l’écrivain et son univers.
01/10/2025 - 10:00
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Feurat Alani publie à la rentrée littéraire chez JC Lattès, Le ciel est immense. Ce roman, traversé par la mémoire, l’Histoire et l’absence, raconte la quête d’un neveu pour retrouver la trace de son oncle Adel, pilote disparu en 1974. Après avoir livré un récit journalistique avec Le parfum d’Irak, l’auteur choisit cette fois la fiction pour tenter de combler les trous laissés par les non-dits. Rencontre avec un écrivain qui fait dialoguer intime et collectif, réalité et imaginaire.
30/09/2025 - 16:24
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025 pour Le monde est fatigué (Finitude), Joseph Incardona raconte Ève, performeuse « sirène » qui se produit dans les aquariums de malls et d’hôtels, amputée après un accident et lancée sur la piste du millionnaire responsable.
30/09/2025 - 09:30
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025, Joseph Incardona publie chez Finitude Le monde est fatigué, un récit tendu où l’intime se frotte au politique, où l’action épouse la pensée, où un corps éprouvé garde pourtant ses secrets.
29/09/2025 - 18:19
À nouveau réuni ce lundi 22 septembre, toujours sous la présidence d’Étienne de Montety, le jury du Prix des Deux Magots a choisi ses quatre finalistes, parmi la première sélection des ouvrages en lice pour la 92ᵉ édition du prix.
23/09/2025 - 10:04
Créé le 7 décembre 1933, le même jour que la remise du prix Goncourt à André Malraux, le prix des Deux Magots compte aujourd’hui parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. En près d’un siècle d’existence, il n’a toutefois connu que trois présidents : l’extravagant Henri Philippon, le passionné (de Paris) au nom d'empereur Jean-Paul Caracalla, et depuis 2018, le distingué Étienne de Montety. Après le décès de l'auteur et l’éditeur en 2019, ce dernier a proposé à sa fille, Laurence Caracalla, de rejoindre le jury.
16/09/2025 - 18:51
Avant de se réunir pour entamer la lecture des ouvrages de la rentrée littéraire 2025, en vue de la 92e édition du Prix des Deux Magots qui sera remise le lundi 6 octobre, les membres du jury ont tenu à mettre en lumière quelques coups de cœur récents, découverts au cours des premiers mois de l’année.
05/06/2025 - 11:10
Le 92e Prix des Deux Magots sera décerné le lundi 6 octobre 2025, à 12h, lors d’une cérémonie organisée au célèbre Café des Deux Magots. Présidé par Étienne de Montety, directeur du Figaro Littéraire et écrivain, ce prix figure parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises et occupe une place de choix dans le paysage des grands prix d’automne. Le lauréat 2025 succédera à Jean-Pierre Montal, récompensé l’an dernier pour son roman La Face nord, paru aux éditions Séguier.
27/03/2025 - 13:13