Prix des Deux Magots 2025 : tradition, audace et nouvelles voix

Créé en 1933 en réaction à un Goncourt jugé trop académique, le Prix des Deux Magots s’est imposé comme l’un des plus anciens prix littéraires français. Fidèle à l’esprit du café de Saint-Germain-des-Prés qui l’a vu naître, il met à l’honneur des écrivains en marge des courants dominants, porteurs d’une voix singulière et indépendante.

Loin des compromis et des logiques de notoriété, le jury revendique une totale liberté dans ses choix. Le Prix des Deux Magots peut ainsi couronner aussi bien un premier roman qu’un essai, un texte intimiste qu’une fresque de société. Sa vocation reste de révéler ou de soutenir des auteurs dont la littérature gagne à être mise en lumière.

Au fil des décennies, le prix a distingué de grandes figures de la littérature française : Raymond Queneau, Antoine Blondin, Pauline Réage, Roland Topor, Marc Dugain, Serge Joncour ou encore Jérôme Garcin. Plus récemment, il a récompensé Jean-Pierre Montal en 2024 pour La Face nord (Éditions Séguier).

Doté de 7700 €, le Prix des Deux Magots offre également à son lauréat une table ouverte au café pendant un an. Aujourd’hui présidé par Étienne de Montety, il continue de refléter un esprit d’audace et de curiosité, en demeurant un moment fort de la rentrée littéraire d’automne.

Crédits photo : Roger Salz (CC BY-SA 2.0)