Le Prix de la Page 111

Fondé en 2012 par l'équipe de l'émission littéraire « Nova Book Box » de Richard Gaitet, le Prix de la Page 111, comme son nom l'indique, salue un ouvrage de la rentrée littéraire en ne prenant en compte que cette page en particulier...

Le 01/10/2025

Le

01/10/2025

ActuaLitté

Chaque année, l'ouvrage lauréat du Prix de la Page 111 permet à son auteur ou autrice de recevoir une dotation symbolique de 1,11 €, remise en 111 pièces de 1 centime, ainsi que sa page 111 encadrée...

Au cours de son histoire, le Prix de la Page 111 a notamment récompensé les pages de Jakuta Alikavazovic, Antoine Volodine, Thomas Giraud, Camille Brunel, Kev Lambert ou Alice Zeniter.

 

ActuaLitté

Prix de la Page 111 : la première sélection de l’édition 2025 dévoilée

Le jury du Prix de la Page 111 a dévoilé la première sélection de son édition 2025, après lecture des pages 111 de la rentrée littéraire française et francophone. La délibération finale et la remise du prix auront lieu le mercredi 12 novembre, à la Péniche Anako (Paris 19e), lors d’une soirée ouverte au public.

01/10/2025 - 10:55
ActuaLitté

Alice Zeniter remporte l'édition 2024 du Prix de la Page 111

Après avoir lu anonymement plus de 111 pages de la rentrée littéraire française et francophone, puis avoir réalisé sa sélection, le jury a révélé son lauréat 2024. Lors de la cérémonie tenue le mercredi 23 octobre au Trois Baudets à Paris, Alice Zeniter a été honorée pour la page 111 de son roman, Frapper l’épopée. 

24/10/2024 - 15:06
ActuaLitté

La sélection 2024 du Prix de la Page 111

Après avoir lu anonymement plus de 111 pages de la rentrée littéraire française et francophone, sans connaître l'identité des auteurs, le jury de la page 111 a finalisé sa sélection.

24/09/2024 - 17:28
ActuaLitté

Le Prix de la Page 111 édition 2023 est décerné à Kevin Lambert

#PrixAutomne23 - À l’issue de la cérémonie qui s’est déroulée vendredi 20 octobre à la Mezzanine des Trois Baudets à Paris, le jury du Prix de la Page 111 a décerné sa récompense à Que notre joie demeure, de Kevin Lambert aux Éditions Le Nouvel Attila. Le jury a salué tout particulièrement « la cohérence, les qualités littéraires et la tonalité critique de la page, ainsi que l’usage particulièrement pertinent des voyelles ». 

21/10/2023 - 11:27
ActuaLitté

Qui a la meilleure page 111 de la rentrée littéraire 2023 ?

#PrixAutomne23 - Le prix de la page 111 a dévoilé sa liste 2023 des 11 finalistes de cette récompense singulière. Le concept : récompenser l'auteur qui a écrit la meilleure page 111 de la rentrée littéraire.

27/09/2023 - 15:49
ActuaLitté

Un nouveau jury pour le Prix de la Page 111

Après sa 11e édition, qui a récompensé Téo Bourgeron pour Ludwig dans le living (Gallimard), le jury historique du Prix de la Page 111 présidé par Richard Gaitet a démissionné collectivement. Une nouvelle équipe est à présent aux commandes.

15/06/2023 - 12:25
ActuaLitté

Antoine Volodine reçoit le Prix de la Page 111

Le Prix de la Page 111, récompense créée en 2011 par l'équipe de l'émission littéraire « Nova Book Box » de Richard Gaitet, est un prix un peu spécial. Il couronne un livre de la rentrée littéraire sur sa seule page 111, ce qui facilite, et en même temps complique, le travail des jurés. Antoine Volodine a gagné un agrandissement de sa page, une résidence permanente tout au long de l'année dans l'émission, ainsi que 111 bisous.

03/10/2014 - 10:50
ActuaLitté

Le Prix de la Page 111 tranche dans le vif de la rentrée littéraire

Créé l'année dernière, le Prix de la Page 111, remis pendant l'émission Book Box du truculent Richard Gaitet, fêtait son anniversaire et sa deuxième édition sur la péniche La Nouvelle Seine, et en direct sur Radio Nova. Mais impossible de savoir si le tangage du bateau était dû au fleuve déchaîné ou aux jurés débridés...

03/10/2013 - 08:40

