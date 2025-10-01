Fondé en 2012 par l'équipe de l'émission littéraire « Nova Book Box » de Richard Gaitet, le Prix de la Page 111, comme son nom l'indique, salue un ouvrage de la rentrée littéraire en ne prenant en compte que cette page en particulier...

Chaque année, l'ouvrage lauréat du Prix de la Page 111 permet à son auteur ou autrice de recevoir une dotation symbolique de 1,11 €, remise en 111 pièces de 1 centime, ainsi que sa page 111 encadrée...

Au cours de son histoire, le Prix de la Page 111 a notamment récompensé les pages de Jakuta Alikavazovic, Antoine Volodine, Thomas Giraud, Camille Brunel, Kev Lambert ou Alice Zeniter.