Au fil des éditions précédentes, il a consacré des auteurs et autrices devenus incontournables, comme Pierric Bailly, Nicolas Mathieu, Emma Becker, Victor Pouchet, Mathieu Palain, Victor Jestin, Neige Sinno et Gabriella Zalapì.
Pour sa neuvième édition, le jury du Prix Blù Jean-Marc Roberts a récompensé Laura Vazquez pour son roman Les forces, publié aux Éditions du Sous-Sol. Doté de 5000 €, ce prix littéraire de découverte, créé en 2017 en hommage à l'écrivain et éditeur Jean-Marc Roberts, distingue chaque année un deuxième ou troisième livre.
01/10/2025 - 10:10
Pour sa neuvième édition, le Prix Blù Jean-Marc Roberts revient avec une sélection qui met en avant cinq finalistes, porteurs d’un souffle littéraire neuf et exigeant, dans l’esprit cher à Jean-Marc Roberts, éditeur et écrivain passionné. La remise du prix aura lieu le 30 septembre 2025 à Paris.
29/08/2025 - 16:53
Composé de figures littéraires telles que Philippe Claudel, membre de l'académie Goncourt, Brigitte Giraud, Victor Jestin, Justine Lévy, Erik Orsenna de l'Académie française, Capucine Ruat, Éric Reinhardt et Sandrine Treiner, et enrichi par la présence des libraires Alain Bélier et Charlotte Desmousseaux ainsi que de la programmatrice littéraire Adélaïde Fabre, le jury a distingué Gabriella Zalapì pour son œuvre Ilaria publiée aux éditions Zoé en 2024.
02/10/2024 - 12:25
03/10/2023 - 10:24
Faire le pari d’une nouvelle voix de la littérature française qui deviendra incontournable demain, privilégier l’audace et l’inattendu, proposer la découverte de la rentrée littéraire : tels sont les enjeux du prix Blù-Jean-Marc Roberts, créé en 2017, qui se veut à l’image de cet éditeur et écrivain passionné.
01/09/2021 - 11:42