Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Le Prix Blù Jean-Marc Roberts

Le Prix Blù-Jean-Marc Roberts a été fondé en 2017 afin de rendre hommage à cet éditeur et écrivain passionné, décédé à l'âge de 58 ans en 2013. Dotée de 5000 €, cette récompense distingue chaque année un deuxième ou troisième livre.

ActuaLitté

Le Prix Blù-Jean-Marc Roberts s'attache à révéler des voix prometteuses de la littérature française, faisant le pari de l'audace et de l'originalité pour marquer la rentrée littéraire.

Au fil des éditions précédentes, il a consacré des auteurs et autrices devenus incontournables, comme Pierric Bailly, Nicolas Mathieu, Emma Becker, Victor Pouchet, Mathieu Palain, Victor Jestin, Neige Sinno et Gabriella Zalapì.

 

ActuaLitté

Laura Vazquez lauréate du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2025

Pour sa neuvième édition, le jury du Prix Blù Jean-Marc Roberts a récompensé Laura Vazquez pour son roman Les forces, publié aux Éditions du Sous-Sol. Doté de 5000 €, ce prix littéraire de découverte, créé en 2017 en hommage à l'écrivain et éditeur Jean-Marc Roberts, distingue chaque année un deuxième ou troisième livre. 

01/10/2025 - 10:10
ActuaLitté

Les finalistes du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2025 sont connus

Pour sa neuvième édition, le Prix Blù Jean-Marc Roberts revient avec une sélection qui met en avant cinq finalistes, porteurs d’un souffle littéraire neuf et exigeant, dans l’esprit cher à Jean-Marc Roberts, éditeur et écrivain passionné. La remise du prix aura lieu le 30 septembre 2025 à Paris.

29/08/2025 - 16:53
ActuaLitté

Gabriella Zalapi Prix Blû Jean-Marc Roberts 2024

Composé de figures littéraires telles que Philippe Claudel, membre de l'académie Goncourt, Brigitte Giraud, Victor Jestin, Justine Lévy, Erik Orsenna de l'Académie française, Capucine Ruat, Éric Reinhardt et Sandrine Treiner, et enrichi par la présence des libraires Alain Bélier et Charlotte Desmousseaux ainsi que de la programmatrice littéraire Adélaïde Fabre, le jury a distingué Gabriella Zalapì pour son œuvre Ilaria publiée aux éditions Zoé en 2024.

02/10/2024 - 12:25
ActuaLitté

Le Prix Blù Jean-Marc Roberts 2023 attribué à Neige Sinno

Le Prix Blù-Jean-Marc Roberts, créé en 2017 en hommage à l'éditeur et écrivain français, a pour objectif de récompenser une étoile montante de la littérature française, de valoriser la nouveauté et l'inattendu, et de mettre en lumière la révélation de la rentrée littéraire. Avec une dotation de 5000 €, ce prix annuel couronne le deuxième ou troisième ouvrage d'un auteur prometteur.

03/10/2023 - 10:24
ActuaLitté

Les cinq romans de la sélection du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2021

Faire le pari d’une nouvelle voix de la littérature française qui deviendra incontournable demain, privilégier l’audace et l’inattendu, proposer la découverte de la rentrée littéraire : tels sont les enjeux du prix Blù-Jean-Marc Roberts, créé en 2017,  qui se veut à l’image de cet éditeur et écrivain passionné.

01/09/2021 - 11:42

