Le Prix Blù-Jean-Marc Roberts a été fondé en 2017 afin de rendre hommage à cet éditeur et écrivain passionné, décédé à l'âge de 58 ans en 2013. Dotée de 5000 €, cette récompense distingue chaque année un deuxième ou troisième livre.

Le Prix Blù-Jean-Marc Roberts s'attache à révéler des voix prometteuses de la littérature française, faisant le pari de l'audace et de l'originalité pour marquer la rentrée littéraire.

Au fil des éditions précédentes, il a consacré des auteurs et autrices devenus incontournables, comme Pierric Bailly, Nicolas Mathieu, Emma Becker, Victor Pouchet, Mathieu Palain, Victor Jestin, Neige Sinno et Gabriella Zalapì.