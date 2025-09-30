Cousin du Prix Albert Londres, décerné depuis 1933, le Prix Albert Londres du livre est né en 2017. Il salue chaque année une enquête publiée par un journaliste francophone de moins de 40 ans.

« Il ne s'agit pas de créer un énième prix littéraire sur un marché déjà bien pourvu en récompenses », soulignait en 2017 Annick Cojean, alors présidente de l'association et du jury Albert Londres.

« Mais il s'agit de lancer le grand prix du livre de journalisme, fruit d'un travail rigoureux d'enquête et de reportage, selon les critères d'une profession en laquelle nous avons foi (la recherche de la vérité) en alliant le ton, le style, l'audace chers à Albert Londres. »

Rappelons que le Prix Albert Londres compte trois récompenses distinctes : le Prix de l’audiovisuel, le Prix de la presse écrite et, donc, le Prix du Livre.