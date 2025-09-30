Cousin du Prix Albert Londres, décerné depuis 1933, le Prix Albert Londres du livre est né en 2017. Il salue chaque année une enquête publiée par un journaliste francophone de moins de 40 ans.
« Il ne s'agit pas de créer un énième prix littéraire sur un marché déjà bien pourvu en récompenses », soulignait en 2017 Annick Cojean, alors présidente de l'association et du jury Albert Londres.
« Mais il s'agit de lancer le grand prix du livre de journalisme, fruit d'un travail rigoureux d'enquête et de reportage, selon les critères d'une profession en laquelle nous avons foi (la recherche de la vérité) en alliant le ton, le style, l'audace chers à Albert Londres. »
Rappelons que le Prix Albert Londres compte trois récompenses distinctes : le Prix de l’audiovisuel, le Prix de la presse écrite et, donc, le Prix du Livre.
Le Prix Albert Londres récompensait sa 86e lauréate en presse écrite, ce mercredi 4 décembre au Centre Pompidou, à Paris. La journaliste au Monde Lorraine de Foucher a ainsi remporté le plus prestigieux prix de journalisme francophone, aux côtés de deux autres lauréats : Antoine Védeilhé et Germain Basléle pour le Prix de l’audiovisuel, et bien sûr Martin Untersinger pour le Prix du livre.
05/12/2024 - 10:14
Ce 28 novembre, le 6e Prix Albert Londres du livre a été décerné à Victor Castanet pour son livre Les Fossoyeurs, paru en janvier 2022 aux éditions Fayard. Pour le 90e anniversaire de la mort d’Albert Londres, le jury a délibéré à Riga, souhaitant rendre hommage à tous les journalistes qui œuvrent pour rendre compte de la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine.
29/11/2022 - 11:15
Les Prix 2022 seront remis à Riga, en Lettonie, le lundi 28 novembre prochain. Un hommage sera rendu aux journalistes russes en exil et à leurs consœurs et confrères ukrainiens. Toutes et tous ont en partage une même volonté de lutter pour une information digne de ce nom. Les journalistes du Prix Albert Londres se veulent résolument à leurs côtés.
01/10/2022 - 10:22
Célèbre pour son prix de la presse écrite, mais également de l'audiovisuel, le Prix Albert Londres récompense également les enquêtes publiées, et ce depuis 5 ans. En 2021, Emilienne Malfatto est la lauréate de la prestigieuse récompense pour Les Serpents viendront pour toi, édité aux Arènes Reporters. La récompense a été remise ce lundi 15 novembre à la Bibliothèque nationale de France.
16/11/2021 - 11:01
Créé en 1932 et décerné pour la première fois en 1933, le Prix Albert Londres récompense chaque année un journaliste dans le domaine de la presse écrite, et un dans le domaine de l'audiovisuel. Petite nouveauté en 2017, la création d'un Prix du Livre qui couronnera une enquête publiée par un journaliste francophone de moins de 40 ans.
29/06/2017 - 11:28