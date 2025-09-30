Le Grand Prix ACBD de la critique

L’Association des Critiques et des journalistes de Bande Dessinée (ACBD) décerne annuellement, depuis 1984, une récompense qui honore « un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ».

Baptisée Prix des chroniqueurs BD en 1984, la distinction fut ensuite désignée comme le Prix Bloody Mary (du nom du premier album primé) de 1985 à 1998, puis Prix de la Critique de 1999 à 2003. Depuis 2004, il porte l’appellation, déposée, de Grand Prix de la Critique.

L’ACBD (Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée) a été créée en janvier 1984, afin de promouvoir l’information sur la bande dessinée dans les médias et réunir les personnes qui traitent régulièrement de bandes dessinées en tant que critiques ou journalistes.