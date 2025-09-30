Inscription
Le Grand Prix ACBD de la critique

L’Association des Critiques et des journalistes de Bande Dessinée (ACBD) décerne annuellement, depuis 1984, une récompense qui honore « un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ».

Le 30/09/2025

30/09/2025

Baptisée Prix des chroniqueurs BD en 1984, la distinction fut ensuite désignée comme le Prix Bloody Mary (du nom du premier album primé) de 1985 à 1998, puis Prix de la Critique de 1999 à 2003. Depuis 2004, il porte l’appellation, déposée, de Grand Prix de la Critique.

L’ACBD (Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée) a été créée en janvier 1984, afin de promouvoir l’information sur la bande dessinée dans les médias et réunir les personnes qui traitent régulièrement de bandes dessinées en tant que critiques ou journalistes.

 
 

Le ciel dans la tête, Grand Prix de la critique ACBD 2024

L'Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée a annoncé le lauréat de son Grand Prix de la critique 2024 : Le ciel dans la tête par Antonio Altarriba, Sergio Garcia Sanchez et Lola Moral, publié chez Denoël Graphic dans une traduction d'Alexandra Carrasco.

05/12/2023 - 11:55
Le Grand Prix ACBD 2022 décerné à René.e aux bois dormants

L’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée (ACBD) a décidé de remettre son Grand Prix de la Critique 2022 à l'album de bande dessinée René.e aux bois dormants, de Elene Usdin, publié aux éditions Sarbacane. La récompense sera remise à l'autrice au moment du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.

07/12/2021 - 09:28
15 bandes dessinées en lice pour le Grand Prix de la Critique ACBD 2021

L'Association des journalistes et Critiques de Bande Dessinée (ACBD) dévoile les quinze titres en compétition pour le Grand Prix de la critique ACBD 2021. La prochaine sélection, de 5 albums seulement, sera annoncée le 21 novembre prochain, en marge d'un festival BD Boum de Blois en mode confiné...

16/11/2020 - 11:29
Ugo Bienvenu, Grand Prix de la critique ACBD pour Préférence système

Le Grand Prix de la critique ACBD 2020 a été décerné à l'album Préférence système d'Ugo Bienvenu, publié par les éditions Denoël, dans la collection Graphic. Il faisait face à quatre autres albums sélectionnés par l'Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée.

05/12/2019 - 13:15
5 finalistes pour le Grand Prix de la Critique ACBD 2020

Dans le cadre du 36e festival de la bande dessinée de Blois « bd BOUM », les membres de l’ACBD (Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée) ont retenu, en 2e sélection, 5 titres pour la dernière étape du Grand Prix de la Critique ACBD 2020.

25/11/2019 - 13:32

